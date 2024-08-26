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Оптимизация налогообложения

Как сэкономить на налогах: практическая инструкция для любого бизнеса

Налоги — это не товар со скидкой, на котором можно легко сэкономить. Если вы занимаетесь бизнесом, вам неизбежно придется уплачивать налоги, от этого не уйти. Однако оптимизация налоговых расходов вполне возможна и абсолютно легальна.
Как сэкономить на налогах: практическая инструкция для любого бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сокращение налоговых обязательств — это не только законно, но и необходимо для поддержания финансовой устойчивости бизнеса.

Главное — действовать в рамках правового поля и быть в курсе всех изменений в налоговом законодательстве, которое с каждым годом становится все динамичнее и многообразнее.

Сократить налоговые обязательства можно следующими способами:

1. Применить налоговые льготы и вычеты.

Изучите возможности получения налоговых льгот для определенных видов бизнеса или регионов, а также в связи с развитием производства, благотворительной деятельностью, инвестированием в оборудование, научные разработки и др.

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2. Осуществить выбор подходящей организационно-правовой формы и системы налогообложения.

В зависимости от вида бизнеса, выбор между обществом с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателем может существенно повлиять на налогообложение. В частности, необходимо рассмотреть возможность перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему, если это позволяет вид деятельности хозяйствующего субъекта.

3. Оптимизировать корпоративные налоги.

Проведите внутренний налоговый «аудит» и убедитесь, что все бизнес-расходы правильно задокументированы, а амортизация основных средств начисляется правильным образом.

4. Оптимизировать налоги с зарплаты.

Используйте законные схемы для уменьшения налогооблагаемой базы по НДФЛ и рассмотрите возможности предоставления работникам дополнительных социальных выплат, которые могут уменьшить налогообложение.

В данной статье мы бы хотели более подробно остановится на первом способе.

Налоговые льготы и вычеты направлены на стимулирование развития определенных отраслей экономики (например, сельского хозяйства, высоких технологий), поддержание субъектов малого предпринимательства или экономическое развитие конкретных территорий Российской Федерации.

Все налоговые льготы в укрупненном виде делятся на федеральные и региональные.

Сложность использования льгот обусловлена тем, что если федеральные налоговые льготы содержатся только в Налоговом кодексе, то региональные предписываются разнообразными законами субъектов, причем в каждом субъекте может быть не один такой закон. И, естественно, разобраться в многообразии нормативно-правовой базы является непростой задачей.

Особенно это актуально для нового бизнеса, когда предприниматель еще не знает, где конкретно будет вести хозяйственную деятельность, и стоит на пороге выбора места основания компании.

Выбор определенного региона для ведения бизнеса может существенно сократить налоговую нагрузку. В некоторых субъектах (на определенных территориях) в зависимости от вида предпринимательской деятельности, объема инвестиций, количества работников и иных экономических показателях осуществление предпринимательской деятельности может полностью освобождаться от уплаты НДС, налогов на прибыль и имущество организаций, транспортного и земельного налогов, а также иметь пониженную ставку по страховым взносам, и это если говорить только про общеприменимые налоги, не учитывая, к примеру, НДПИ.

Таким образом, с целью снижения налогового бремени хозяйствующий субъект должен проанализировать нормы Налогового кодекса, региональные законы субъекта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность и законы иных субъектов в случае, если есть возможность «миграции» бизнеса. На основе этого сделать вывод о наиболее благоприятном сценарии в части налоговых льгот.

Как же узнать, какие налоговые льготы положены бизнесу?

  1. Проанализировать законодательство самостоятельно, что является очень трудоемким процессом, требующим знания налогового законодательства.

  2. Привлечь консалтинговую компанию, обладающую необходимыми ресурсами и знаниями, но, устанавливающую значительную цену на услугу.

  3. Воспользоваться бесплатным поиском льгот на сайтах господдержка.рф. Онлайн-сервис за несколько секунд проанализирует актуальные льготы по всей России и в зависимости от параметров вашего бизнеса подберет налоговые преференции, доступные вашей компании. Более того, с помощью сервиса можно получить экспертную поддержку в получении льгот и дальнейшей сдачи отчетности.

Какой путь выбрать — каждый решает сам. Но мы призываем уже сейчас начать пользоваться государственной поддержкой и получать налоговые льготы. Это существенно сократит налоговую нагрузку на ваш бизнес и увеличит прибыль. Множество компаний уже начали экономить — начните и вы.

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