Как сэкономить на налогах: практическая инструкция для любого бизнеса

Налоги — это не товар со скидкой, на котором можно легко сэкономить. Если вы занимаетесь бизнесом, вам неизбежно придется уплачивать налоги, от этого не уйти. Однако оптимизация налоговых расходов вполне возможна и абсолютно легальна.

Сокращение налоговых обязательств — это не только законно, но и необходимо для поддержания финансовой устойчивости бизнеса.

Главное — действовать в рамках правового поля и быть в курсе всех изменений в налоговом законодательстве, которое с каждым годом становится все динамичнее и многообразнее.

Сократить налоговые обязательства можно следующими способами:

1. Применить налоговые льготы и вычеты.

Изучите возможности получения налоговых льгот для определенных видов бизнеса или регионов, а также в связи с развитием производства, благотворительной деятельностью, инвестированием в оборудование, научные разработки и др.

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2. Осуществить выбор подходящей организационно-правовой формы и системы налогообложения.

В зависимости от вида бизнеса, выбор между обществом с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателем может существенно повлиять на налогообложение. В частности, необходимо рассмотреть возможность перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему, если это позволяет вид деятельности хозяйствующего субъекта.

3. Оптимизировать корпоративные налоги.

Проведите внутренний налоговый «аудит» и убедитесь, что все бизнес-расходы правильно задокументированы, а амортизация основных средств начисляется правильным образом.

4. Оптимизировать налоги с зарплаты.

Используйте законные схемы для уменьшения налогооблагаемой базы по НДФЛ и рассмотрите возможности предоставления работникам дополнительных социальных выплат, которые могут уменьшить налогообложение.

В данной статье мы бы хотели более подробно остановится на первом способе.

Налоговые льготы и вычеты направлены на стимулирование развития определенных отраслей экономики (например, сельского хозяйства, высоких технологий), поддержание субъектов малого предпринимательства или экономическое развитие конкретных территорий Российской Федерации.

Все налоговые льготы в укрупненном виде делятся на федеральные и региональные.

Сложность использования льгот обусловлена тем, что если федеральные налоговые льготы содержатся только в Налоговом кодексе, то региональные предписываются разнообразными законами субъектов, причем в каждом субъекте может быть не один такой закон. И, естественно, разобраться в многообразии нормативно-правовой базы является непростой задачей.

Особенно это актуально для нового бизнеса, когда предприниматель еще не знает, где конкретно будет вести хозяйственную деятельность, и стоит на пороге выбора места основания компании.

Выбор определенного региона для ведения бизнеса может существенно сократить налоговую нагрузку. В некоторых субъектах (на определенных территориях) в зависимости от вида предпринимательской деятельности, объема инвестиций, количества работников и иных экономических показателях осуществление предпринимательской деятельности может полностью освобождаться от уплаты НДС, налогов на прибыль и имущество организаций, транспортного и земельного налогов, а также иметь пониженную ставку по страховым взносам, и это если говорить только про общеприменимые налоги, не учитывая, к примеру, НДПИ.

Таким образом, с целью снижения налогового бремени хозяйствующий субъект должен проанализировать нормы Налогового кодекса, региональные законы субъекта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность и законы иных субъектов в случае, если есть возможность «миграции» бизнеса. На основе этого сделать вывод о наиболее благоприятном сценарии в части налоговых льгот.

Как же узнать, какие налоговые льготы положены бизнесу?

Проанализировать законодательство самостоятельно, что является очень трудоемким процессом, требующим знания налогового законодательства. Привлечь консалтинговую компанию, обладающую необходимыми ресурсами и знаниями, но, устанавливающую значительную цену на услугу. Воспользоваться бесплатным поиском льгот на сайтах господдержка.рф. Онлайн-сервис за несколько секунд проанализирует актуальные льготы по всей России и в зависимости от параметров вашего бизнеса подберет налоговые преференции, доступные вашей компании. Более того, с помощью сервиса можно получить экспертную поддержку в получении льгот и дальнейшей сдачи отчетности.

Какой путь выбрать — каждый решает сам. Но мы призываем уже сейчас начать пользоваться государственной поддержкой и получать налоговые льготы. Это существенно сократит налоговую нагрузку на ваш бизнес и увеличит прибыль. Множество компаний уже начали экономить — начните и вы.

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