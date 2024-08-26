Как сэкономить на налогах: практическая инструкция для любого бизнеса

Сокращение налоговых обязательств — это не только законно, но и необходимо для поддержания финансовой устойчивости бизнеса.
Главное — действовать в рамках правового поля и быть в курсе всех изменений в налоговом законодательстве, которое с каждым годом становится все динамичнее и многообразнее.
Сократить налоговые обязательства можно следующими способами:
1. Применить налоговые льготы и вычеты.
Изучите возможности получения налоговых льгот для определенных видов бизнеса или регионов, а также в связи с развитием производства, благотворительной деятельностью, инвестированием в оборудование, научные разработки и др.
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2. Осуществить выбор подходящей организационно-правовой формы и системы налогообложения.
В зависимости от вида бизнеса, выбор между обществом с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателем может существенно повлиять на налогообложение. В частности, необходимо рассмотреть возможность перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему, если это позволяет вид деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Оптимизировать корпоративные налоги.
Проведите внутренний налоговый «аудит» и убедитесь, что все бизнес-расходы правильно задокументированы, а амортизация основных средств начисляется правильным образом.
4. Оптимизировать налоги с зарплаты.
Используйте законные схемы для уменьшения налогооблагаемой базы по НДФЛ и рассмотрите возможности предоставления работникам дополнительных социальных выплат, которые могут уменьшить налогообложение.
В данной статье мы бы хотели более подробно остановится на первом способе.
Налоговые льготы и вычеты направлены на стимулирование развития определенных отраслей экономики (например, сельского хозяйства, высоких технологий), поддержание субъектов малого предпринимательства или экономическое развитие конкретных территорий Российской Федерации.
Все налоговые льготы в укрупненном виде делятся на федеральные и региональные.
Сложность использования льгот обусловлена тем, что если федеральные налоговые льготы содержатся только в Налоговом кодексе, то региональные предписываются разнообразными законами субъектов, причем в каждом субъекте может быть не один такой закон. И, естественно, разобраться в многообразии нормативно-правовой базы является непростой задачей.
Особенно это актуально для нового бизнеса, когда предприниматель еще не знает, где конкретно будет вести хозяйственную деятельность, и стоит на пороге выбора места основания компании.
Выбор определенного региона для ведения бизнеса может существенно сократить налоговую нагрузку. В некоторых субъектах (на определенных территориях) в зависимости от вида предпринимательской деятельности, объема инвестиций, количества работников и иных экономических показателях осуществление предпринимательской деятельности может полностью освобождаться от уплаты НДС, налогов на прибыль и имущество организаций, транспортного и земельного налогов, а также иметь пониженную ставку по страховым взносам, и это если говорить только про общеприменимые налоги, не учитывая, к примеру, НДПИ.
Таким образом, с целью снижения налогового бремени хозяйствующий субъект должен проанализировать нормы Налогового кодекса, региональные законы субъекта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность и законы иных субъектов в случае, если есть возможность «миграции» бизнеса. На основе этого сделать вывод о наиболее благоприятном сценарии в части налоговых льгот.
Как же узнать, какие налоговые льготы положены бизнесу?
Проанализировать законодательство самостоятельно, что является очень трудоемким процессом, требующим знания налогового законодательства.
Привлечь консалтинговую компанию, обладающую необходимыми ресурсами и знаниями, но, устанавливающую значительную цену на услугу.
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