Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль: что нового ожидать в 2025 году

Какие новые возможности применения инвестиционного налогового вычета приготовил нам 2025 году? Когда будут известны все условия применения федерального ИНВ? Что лучше федеральный или региональный инвестиционный налоговый вычет? Все это вы узнаете в нашей статье.

А с помощью сервиса WISOFT вы сможете совершенно бесплатно найти все налоговые льготы, доступные вашему бизнесу, и в том числе проверить, подходит ли вашей организации инвестиционный налоговый вычет, какие при этом критерии применения и ограничения вводит субъект, и стоит ли вам ждать начала действия нового федерального вычета.

Что такое инвестиционный налоговый вычет

Мы привыкли, что налоговыми вычетами пользуются в основном физ. лица (имущественные вычеты, социальные, на обучение), однако и у бизнеса есть такая возможность.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль (далее — ИНВ) — это льгота, которая позволяет уменьшать в большей степени региональную часть налога на прибыль (вплоть до нуля) на сумму расходов на приобретение (сооружение, изготовление, доставку и доведение до пригодного для использования состояния), достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение основного средства и иных расходов.

При этом право на применение вычета в регионе должен предоставить субъект своим законом.

Такой механизм был введен с 1 января 2018 г. Ранее он имел предельные сроки применения — до 31.12.24. Однако на данный момент стал бессрочным.

ИНВ заменяет собой амортизацию.

Наряду с так называемым региональным ИНВ с 1 января 2025 г. вводится федеральный ИНВ, условия применения которого будут регламентироваться статьей 286.2 НК (далее — НК).

Условия применения федерального ИНВ

НК устанавливает следующие параметры применения федерального ИНВ:

Размер — не более 50% от суммы расходов. При этом сумма налога в федеральный бюджет, в результате уменьшения ИНВ не может быть ниже суммы налога, исчисленной по ставке 2% (3% — в 2025–2030 годах). Напоминаем, что ставка налога на прибыль с 2025г. изменится и составит 25% вместо привычных 20%, из которых 8% подлежит распределению в федеральный бюджет (с 2030г. 7%); Виды расходов — расходы, составляющие первоначальную стоимость (изменение первоначальной стоимости) основного средства (ОС) или амортизируемого нематериального актива (НМА) (за исключением расходов на частичную ликвидацию) в совокупности. Начало применения — период, в котором введены в эксплуатацию ОС или НМА и (или) изменена их первоначальная стоимость. Возможность переноса неиспользованного ИНВ на будущие периоды. Возможность применения налогоплательщиками, входящими в одну группу лиц.

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Запреты и ограничения

Не вправе применять федеральный ИНВ:

иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ;

организации — участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

кредитные организации;

организации производители подакцизных товаров.

Кроме того, при продаже или ином выбытии ОС или НМА ранее, чем через 5 лет после ввода в эксплуатацию, налог на прибыль подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой соответствующих сумм пеней (за исключением отчуждения после истечения срока его полезного использования).

Все ли критерии применения федерального ИНВ известны на сегодня

НК не определяет все параметры применения федерального ИНВ.

Категории налогоплательщиков, которые могут применять федеральный ИНВ, категории объектов ОС и НМА, к которым может применяться вычет, характеристики группы лиц, порядок и условия применения вычета — все это будет устанавливаться Правительством. На сегодняшний день такое постановление еще не принято.

Что выбрать федеральный или региональный ИНВ

Следует отметить, что федеральный ИНВ доступен не только инвестору, но и компаниям, входящими с ним в одну группу лиц. И это безусловный плюс.

Размер регионального вычета может достигать до 90% расходов, в то время как федерального — 50%.

Однако регионы могут существенно ограничивать право применения ИНВ.

Там, где регион вводит слишком жесткие ограничения на применение регионального ИНВ, стоит задуматься о возможности применении федерального ИНВ.

Так, например, в Оренбургской области региональный ИНВ возможно применить только в отношении строго определенных объектов ОС — оборудование автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, оборудование для использования компримированного природного газа на автотранспортных средствах, автотранспортные средства, работающие на компримированном природном газе.

Остается дождаться выхода в свет постановления Правительства, которым будут определены все условия применения федерального ИНВ и понять, подходит ли он вам.

Также рекомендуем предварительно сделать расчеты эффективности замены амортизации на ИНВ и понять, что этот механизм действительно выгоднее для вашего конкретного случая.

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