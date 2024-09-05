Какими льготами может воспользоваться крупный бизнес: режимы СЗПК, СПИК, РИП

Представители бизнеса в России вправе применять различные правовые и экономические инструменты для упрощения ведения деятельности и стимулирования инвестиций. Режимы СЗПК, СПИК и РИП — среди таких механизмов. О них расскажем в нашей статье.

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СЗПК — соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Представляет собой механизм привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, который заключается между государством и инвестором — российским юридическим лицом.

Режим СЗПК устанавливает минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект: на федеральном уровне составляет 750 миллионов рублей, на региональном — 200 миллионов рублей.

Заключить СЗПК не получится компаниям в области игорного бизнеса, оптовой и розничной торговли, добычи сырой нефти и газа и других областях — такая деятельность попадает под прямой запрет.

Инструмент предоставляет инвестору возмещение затрат на строительство инфраструктуры и уплату процентов по кредитам и займам в форме налогового вычета или субсидии за счет уплаты налогов и стабилизационную оговорку, которая гарантирует неизменность актов и решений, способных ухудшить реализацию инвестиционного проекта.

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СПИК — специальный инвестиционный контракт

Заключается между государством и инвестором, чтобы стимулировать инвестиции в промышленное производство на территории России.

Соглашение устанавливает обязательства инвестора реализовать инвестиционный проект, а государства — стабилизировать условия ведения бизнеса и предоставить меры государственной поддержки, среди которых пониженные ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу, ускоренная амортизация и стабилизационная оговорка.

Регуляторный механизм поддержки включает в себя:

СПИК 1.0, который применяется в отношении инвестиционных проектов по созданию, модернизации и освоению производства промышленной продукции. СПИК 1.0 заключается на срок до 10 лет с минимальным объемом инвестиций 750 миллионов рублей.

СПИК 2.0, который применяется в отношении инвестиционных проектов по освоению серийного производства промышленной продукции на основе современной технологии. СПИК 2.0 заключается на срок до 15 лет при объеме инвестиций менее или равном 50 миллиардов рублей или на срок до 20 лет при объеме инвестиций более 50 миллиардов рублей. Минимальный объем инвестиций отсутствует.

РИП — региональный инвестиционный проект

Нацелен на производство товаров и удовлетворяет одновременно установленным требованиям, в числе которых:

Производство товаров осуществляется исключительно на территории одного субъекта России.

Направление РИП не предусматривает добычу и переработку нефти, природного газа и газового конденсата и их транспортировку, производство подакцизных товаров и деятельность, по которой применяется нулевая ставка налога на прибыль.

Объем капитальных вложений составляет не менее 50 миллионов рублей в течение 3 лет со дня включения организации в реестр участников РИП, не менее 500 миллионов рублей — в течение 5 лет.

Единственный участник реализует каждый РИП.

Организация в статусе участника РИП имеет право на получение льгот по налогу на прибыль организаций, налогу на добычу полезных ископаемых и других преференций.

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Рассмотренные механизмы поддержки повышают конкурентоспособность инвестора, но при этом требуют от него соблюдения конкретных условий и действий. Отсюда возникает вопрос: как же подобрать подходящий вариант? Ответ прост: на сайте господдержка.рф. Проверьте и найдите возможности для быстрого и эффективного запуска инвестиционных проектов.

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