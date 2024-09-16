Изменение условий и лимитов УСН в 2025 году как повод задуматься о льготных территориях

В 2025 году предпринимателей ждет ряд изменений в правилах УСН. Изменятся не только лимиты по доходам, но и условия применения самого режима. Для многих компаний и ИП это повод задуматься о пересмотре своих планов, и, возможно, даже о переезде в регионы с более привлекательными условиями для бизнеса.

Что меняется в правилах УСН с 2025 года

2025 год богат на изменения в правилах применения УСН:

Повышенных ставок УСН 8% и 20% при незначительном превышении лимитов больше не будет, а регионы по-прежнему смогут устанавливать пониженные ставки налога.

Увеличены лимиты численности персонала, остаточной стоимости основных средств, доходов для перехода и применения льготного режима.

В доходах для перехода на УСН компании не будут учитывать положительную курсовую разницу и субсидии, полученные за передачу имущества в госсобственность.

Это делает упрощенку доступной для большего числа предприятий, организаций и ИП. Но при этом компании и ИП на УСН с доходами более 60 млн. рублей станут платить НДС, самостоятельно выбирая подходящие ставки:

Общие — 20% (10%, 0% по некоторым операциям) с правом принятия к вычету входящего НДС по приобретенным товарам (работам, услугам).

Пониженные — 5% (7%, при доходе 250–450 млн руб.) без возможности принимать к вычету входящий НДС.

Даже освобожденные от НДС упрощенцы должны будут выставлять счета-фактуры (указывая в них «Без налога (НДС)»), вести книгу продаж и подавать ежеквартальные декларации по налогу.

Почему налоговая реформа 2025 — повод задуматься о льготных территориях

Уплата НДС на упрощенке — шаг к сближению УСН и ОСНО. Тем, кто уже применяет упрощенку, или только собирается перейти на нее со следующего года, необходимо взвесить все плюсы и минусы спецрежима с учетом новых условий. До конца 2024 года бизнесу придется оценить налоговую нагрузку, и не исключено, что выбор будет сделан в пользу ОСНО с применением льгот.

Если ваш доход не позволяет рассчитывать на освобождение от уплаты НДС, сравните, какой вариант наиболее оптимален для вашего бизнеса:

УСН с уплатой НДС по общим ставкам;

УСН с пониженными ставками НДС;

ОСНО.

Упрощенка с пониженными ставками НДС кажется самым выгодным решением, но налог при этом может оказаться выше, чем при стандартных ставках из-за невозможности принятия к вычету входящего НДС.

Выбирая между УСН и ОСНО, учитывайте, какие налоговые льготы действуют для этих режимов, в том числе в разрезе НДС на федеральном и региональном уровне.

Если не ограничиваться местом жительства и старта бизнеса и рассмотреть вариант работы на льготных территориях, включая переезд в другой субъект федерации, для компаний и предпринимателей, как на УСН, так и на ОСНО откроются еще большие горизонты:

пониженные ставки налогов на отдельных территориях для определенных видов деятельности;

иные виды государственной поддержки для конкретных регионов и льготных территорий, например, упрощенные таможенные процедуры, освобождение от уплаты отдельных налогов;

региональные программы поддержки бизнеса и инвестиций в отдельные сферы деятельности, например, субсидии, гранты, льготные кредиты;

доступ к новым рынкам, партнерам, клиентам и ресурсам.

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На какие льготные территории и возможности обратить внимание бизнесу

Россия — страна с большими возможностями. И эти возможности далеко не всегда сосредоточены в столичном регионе и крупных городах.

Для бизнеса в разных уголках страны созданы территории, действуют законы, которые помогают запустить и развивать дело, снижать налоговую нагрузку и получать поддержку на различных этапах и уровнях.

Приведем некоторые примеры таких территориальных льгот:

1. Налоговые льготы для резидентов Сколково и ИНТЦ.

Существенную часть дохода компании возможно сэкономить благодаря оптимальному сочетанию льгот и преференций с использованием указанных механизмов.

Так, например, резиденты Сколково и ИНТЦ (различные ИНТЦ есть в Москве, Краснодарском крае, Нижегородской области и Приморском крае) освобождаются от налогообложения НДС, налогом на прибыль, налогом на имущество, а также могут применять пониженный тариф страховых взносов.

Пользоваться льготами можно в течение 10 лет, начиная со следующего месяца после получения статуса участника проекта.

2. Особые экономические зоны (ОЭЗ) — территории с особым правовым статусом и множеством льгот для бизнеса. Они созданы в разных регионах России и обладают разным набором налоговых послаблений как по налогу на прибыль, так и по УСН. Например:

Наименование особой зоны Ставка УСН «Доходы» Ставка УСН «Доходы минус расходы» Ставка налога на прибыль Чем установлена льгота Дополнительные льготы ОЭЗ в Калининградской области 3% 7,5% 0% — в течение 6 лет после получения первой прибыли; 10% — в течение следующих шести лет п. 6 ст. 288.1 НК, Закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ, Закон Калининградской области от 24.04.2018 № 162 Освобождение от земельного налога на 5 лет, от налога на имущество на 6 лет ОЭЗ «Алмаз» в Саратовской области 2% 7,5% 0% — в первые 5 лет; 5% — в следующие 5 лет; 13% — начиная с 11 года Закон Саратовской области от 25.11.2015 № 152-ЗСО Освобождение от транспортного налога и налога на имущество на 10 лет, от земельного — на 5 лет

3. Территории опережающего развития (ТОР) — еще один вид территорий, выгодных для бизнеса. Их резиденты тоже могут рассчитывать на льготное налогообложение. При этом объем обязательных капитальных вложений достаточно лоялен для резидентов и варьируется в диапазоне от 500 тыс. руб. до 2,5 млн руб., иногда до 20 млн. руб. в зависимости от субъекта РФ.

Например:

Наименование ТОР Ставка УСН «Доходы» Ставка УСН «Доходы минус расходы» Ставка налога на прибыль в региональный бюджет Чем установлена льгота Дополнительные льготы ТОР на территории моногородов Архангельской области 1% — на первые пять налоговых периодов; 3% — на следующие 5 лет 5%; 7,5% 5% — в первые 5 лет Законы Архангельской области от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ; от 30.09.2019 № 131-10-ОЗ Льготные кредиты, сниженные тарифы страховых взносов, льгота по НДПИ, освобождение от земельного налога на 5 лет ТОР на территории Иркутской области 1% 5% 0% — в первые 5 лет; 10% — в следующие 5 лет в региональный бюджет Закон Иркутской области от 30.11.2015 № 112-ОЗ Освобождение от уплаты налога на имущество и местного земельного налога на 5 лет, пониженные страховые взносы на 10 лет

4. Региональные льготные ставки УСН. В отдельных регионах действуют пониженные ставки налога для отдельных видов деятельности. Вот некоторые ставки в 2024 году:

На что обратить внимание бизнесу ввиду грядущих переездов

Изменения в законодательстве — это реальный повод задуматься о том, как сделать бизнес более эффективным и рентабельным. Предлагаем дорожную карту действий:

Проведите глубокий анализ. Изучите условия и требования, которые действуют на разных территориях, сравните их между собой и с условиями вашего региона.

Учитывайте риски. Переезд на другую территорию сопряжен с определенными рисками, например, с изменением бизнес-среды и появлением новых конкурентов.

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