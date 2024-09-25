Копаем глубже: налоговые льготы для добывающей промышленности 

Добыча полезных ископаемых является одной из важнейших сфер деятельности, которая обеспечивает сырьем многие отрасли промышленности. Сегодня государство создает благоприятные условия для добывающих компаний, предлагая им различные налоговые льготы. О них и расскажем в нашей статье.

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Основным инструментом налогообложения российских добывающих предприятий в сегменте среднего и крупного бизнеса является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

НДПИ уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, которые законодательно признаются пользователями недр.

Преференции по НДПИ, установленные Налоговым кодексом, включают в себя:

1. Исключение из объектов налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 336 НК некоторых полезных ископаемых, геологических коллекционных материалов, подземных вод и метана угольных пластов.

2. Ставка 0% (0 рублей) согласно п. 1 ст. 342 НК в отношении отдельных полезных ископаемых и вод, нормативных потерь полезных ископаемых.

К примеру, нулевая ставка НДПИ применяется в отношении полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих породах, в отвалах или в отходах перерабатывающих производств в связи с отсутствием в РФ промышленной технологии их извлечения, а также добываемых из вскрышных и вмещающих пород, отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств в пределах нормативов содержания полезных ископаемых в указанных породах и отходах, утверждаемых в порядке, определяемом Правительством (постановление Правительства от 26.12.2001 № 899).

3. Налоговые вычеты, установленные ст. 343.1–343.9 НК, при добыче угля, нефти, железной руды и других полезных ископаемых.

Использование добывающими компаниями преференциальных режимов существенно снижает их налоговую нагрузку.

Так, участникам регионального инвестиционного проекта (РИП) первого и второго типа в регионах Дальнего Востока и некоторых регионах Сибири, направленного на добычу полезных ископаемых, доступна возможность при расчете НДПИ применить специальный понижающий коэффициент (Ктд), характеризующий территорию добычи полезного ископаемого, от 0 до 1.

Участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) вправе применять льготу по НДПИ — рентный коэффициент (Крента), равный 1, на срок до 20 лет при выполнении определенных условий.

Для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в части НДПИ действует специальный понижающий коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого (Ктд), от 0 до 1 в течение 10 лет.

Резиденты Арктической зоны РФ применяют налоговый вычет до 50% по НДПИ в отношении твердых полезных ископаемых, добытых на новых месторождениях.

При этом участники и резиденты льготных режимов могут применять одновременно пониженные ставки и по иным налогам, включая налог на прибыль, налог на имущество организаций и другие.

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Из года в год государство оптимизирует налогообложение для добывающих компаний, в том числе в рамках конкретных полезных ископаемых. Например, добыча нефти и газа — ключевая отрасль для экономики России, которая в значительной степени формирует бюджет страны. В этой связи законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ были внесены следующие изменения в Налоговый кодекс:

нулевая налоговая ставка НДПИ при добыче газового конденсата, закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче углеводородного сырья. Ранее применение такой ставки касалось только природного горючего газа;

налоговый вычет для месторождений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры при выполнении двух условий — лицензия на пользование этими участками недр выдана до 1 января 2016 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из участков на 1 января 2016 года составляют не менее 450 миллионов тонн.

Совсем недавно был поднят вопрос о снижении налоговой нагрузки в части НДПИ при добыче титана и циркония, которые используются в стратегически важных отраслях, включая военно-промышленный комплекс. В частности, для добывающего бизнеса предлагают уменьшить:

рентный коэффициент (Крента) до 1 (общеустановленный — 3,5);

коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (Крм) до 0,1 (общеустановленный — 1).

Организации, осуществляющие деятельность по освоению участка недр в целях добычи углеводородного сырья, уплачивают налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В рамках него действуют следующие налоговые послабления:

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по отдельным участкам недр в соответствии с п. 1 ст. 333.44 НК;

исключение из объектов налогообложения дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на новом морском месторождении согласно п. 3 ст. 333.45 НК.

До 2034 года сохранился понижающий коэффициент, характеризующий способ добычи кондиционных руд черных металлов (Кподз), несмотря на его повышение. Коэффициент был увеличен с 0,1 до 0,25 на участках, на которых более 90% балансовых запасов отрабатывается подземным способом, который считается более затратным по сравнению с открытым способом добычи. На прочих участках коэффициент равен 1.

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