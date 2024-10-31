Новый инвестиционный проект, как повод задуматься о льготах, или какие налоговые льготы положены при развитии бизнеса

Сегодня мы обсудим такое понятие как инвестиционный проект и связанную с ним возможность по получению от государства такой преференции как налоговые льготы.

Как известно, государство всегда старается поддерживать развитие экономики и стимулировать предпринимательство через различные инструменты, одним из которых являются налоговые льготы.

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Инвестиционные проекты — это отличный способ развития экономики и создания новых рабочих мест. Они могут включать в себя строительство новых производственных объектов, модернизацию существующих предприятий, внедрение инновационных технологий и многое другое. Все эти меры способствуют росту производительности труда, увеличению объемов производства и улучшению качества продукции.

Однако, чтобы реализовать такие проекты, необходимы значительные финансовые ресурсы.

В этом случае государство может предоставить определенные налоговые льготы, чтобы снизить затраты инвесторов и сделать проекты более привлекательными. Это может включать в себя снижение ставки, освобождение от уплаты некоторых налогов.

Более того, механизм получения наиболее значительных налоговых преференций как раз и подразумевает, что субъект хозяйственных отношений будет осуществлять инвестиции, а взамен получит компенсацию в виде налогов, что является наиболее актуальным с 2025 г., после увеличения налоговой нагрузки.

В частности, по объему инвестиций налоговые льготы подразделяются:

от 500 тыс. до 20 млн. руб. — это территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона, Свободный порт Владивосток, особая экономическая зона (ОЭЗ) в Магаданской области, ОЭЗ в Калининградской области (для it-сферы), свободная экономическая зона (СЭЗ) (для МСП);

от 20 до 200 млн. руб. — это региональный инвестиционный проект (РИП) на 3 года, СЭЗ (не МСП), ОЭЗ промышленно-производственного и портового типа, ОЭЗ в Калининградской области (кроме it-сферы);

свыше 200 млн. руб. — соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальный инвестиционный контракт (СПИК) 1.0, (РИП).

без предъявления требований к объему инвестиций, это отраслевые льготы или льготы для поддержки малого предпринимательства: пониженные ставки по налогам для it-отрасли, сферы общепита, медицинских и образовательных учреждений, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, для лиц, применяющих уплату налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. А также и иные льготы, которые подразумевают наличие инвестиций, но не устанавливают отдельных требований для этого, а именно — инвестиционный налоговый вычет, ИНТЦ, кластер Сколково, промышленные парки, технопарки.

Если рассмотреть группу инвестиций с минимальными вложениями (от 500 тыс. до 20 млн. руб.), то в зависимости от уровня инвестиций и вида осуществляемой деятельности организации могут получить следующие налоговые преференции:

1. Для резидентов ТОР доступны следующие налоговые преференции:

налог на прибыль организаций — 0 % первые 5 лет;

страховые взносы — 7,6 %;

налог на имущество организаций — 0%;

земельный налог — 0 %.

2. Для резидентов Арктической зоны доступны следующие налоговые преференции

налог на прибыль организаций — 5 % первые 5 лет;

страховые взносы — 7,6% (3,75% для МСП);

налог на имущество организаций — 1,1 % первые 5 лет;

земельный налог — 0 %.

3. Для резидентов Свободного порта Владивосток доступны следующие налоговые преференции:

налог на прибыль организаций — 5 % первые 5 лет, далее по пониженной ставке.

страховые взносы — 7,6%;

налог на имущество организаций — 0 % первые 5 лет;

земельный налог — 0 %.

4. Для резидентов ОЭЗ в Магаданской области доступны следующие налоговые преференции:

налог на прибыль организаций —17%.

5. Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области (для it-сферы) доступны следующие налоговые преференции:

налог на прибыль организаций — 0 % первые 5 лет, далее по пониженной ставке.

страховые взносы — 7,6 %;

налог на имущество организаций — 0%;

земельный налог — 0 %.

6. Для резидентов СЭЗ в зависимости от ее наименования (на территории республики Крым, г. федерального значения Севастополя, ЛНР, ДНР, Запорожской области) доступны следующие налоговые преференции:

налог на прибыль организаций — от 0%.

страховые взносы — от 7,6%;

земельный налог — освобождение от налогообложения.

Таким образом, при реализации нового инвестиционного проекта важно изучить все возможные варианты получения налоговых льгот. Это поможет значительно сократить расходы и высвободить свободные денежное средства в виде экономии на налогах, что позволит повысить эффективность проекта.

Для получения информации о возможных налоговых льготах для бизнеса существует несколько вариантов:

Самостоятельный анализ законодательства. Этот метод требует глубоких знаний налогового права и может занять много времени. Обращение к консалтинговой компании. Это решение поможет вам избежать необходимости разбираться в сложных юридических вопросах, однако услуги таких компаний могут стоить довольно дорого. Использование онлайн-сервисов, предоставляющих информацию о налоговых льготах. Такие сервисы, как Господдержка.РФ, позволяют быстро и бесплатно определить доступные налоговые льготы в зависимости от характеристик вашего бизнеса. Кроме того, они помогут получить консультацию в оформлении документов и подаче отчетности.

Выбор метода зависит от ваших потребностей и возможностей. Мы рекомендуем воспользоваться онлайн-сервисами поддержки бизнеса, чтобы снизить налоговую нагрузку и увеличить прибыльность вашего предприятия.

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