Шагаем в новый год уверенно: меры господдержки IT-компаний в 2025 году

Сфера информационных технологий в России стремительно продолжает свое развитие, в рамках чего государство продолжает активно поддерживать данную отрасль. В нашей статье мы собрали основные инициативы, которые будут действовать в 2025 году.

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IT-отрасль – то, что важно и актуально

Информационные технологии уверенно встраиваются в повседневную жизнь и бизнес-процессы. По итогам 2023 года в топ-10 крупнейших IT-компаний России по объемам чистой прибыли вошли:

Avito – 39 млрд рублей; Национальная система платежных карт – 35 млрд рублей; Яндекс – 27 млрд рублей; Wildberries – 19 млрд рублей; HeadHunter – 15 млрд рублей; Лаборатория Касперского – 11 млрд рублей; Positive Technologies – 11 млрд рублей; Точка – 9 млрд рублей; Цитадель – 8 млрд рублей; Lamoda – 6 млрд рублей.

В 2024 году российский IT-рынок увеличился более чем на 10%. Количество IT-компаний в стране превысило 200 тысяч. Общий объем рынка достиг 5,5 трлн рублей. Число специалистов в области информационных технологий выросло до 850 тысяч человек. В реестре отечественного программного обеспечения сейчас зарегистрировано почти 24 тысячи продуктов.

Рост показателей был обусловлен значительным спросом на отечественные IT-продукты, их внедрением и интеграцией в инфраструктуру госсектора и госкомпаний, банковской среды, медицины, образования, производства и других ключевых отраслей экономики страны.

Одним из главных приоритетов России на сегодняшний день остается формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях и социальной сфере.

Планируется, что не менее 80% российских предприятий перейдут на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах.

В этой связи государство, несмотря на экономическую нестабильность и санкционное давление, продлевает и расширяет меры поддержки для IT-отрасли.

Господдержка IT-бизнеса в 2025 году

У отечественных компаний в сфере IT есть возможность снизить свою финансовую и административную нагрузку, используя следующие преимущества, предоставляемые государством.

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1. Налоговые меры господдержки

Налог на прибыль: ставка 5% по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, и 0% по налогу, зачисляемому в бюджет субъекта РФ, при соблюдении условий, установленных п. 1.15 ст. 284 НК. Для малых технологических компаний субъекты РФ могут устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет, размер которой может различаться в зависимости от вида компании (п. 1.8-5 ст. 284 НК, ст. 5 закона от 04.08.2023 № 478-ФЗ).

НДС: освобождается от налогообложения реализация на территории РФ исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в реестр российского ПО или реестр НИОКР, прав на их использование, исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора или договора коммерческой концессии при соблюдении ряда условий (пп. 26-26.2 п. 2 ст. 149 НК). Статьей 145.1 НК предусмотрено освобождение от уплаты НДС организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследовательской и научно-технологической деятельности.

Страховые взносы : установлен единый пониженный тариф в размере 7,6% при соблюдении условий, указанных в пп. 3 п. 1, п. 3, п. 5 ст. 427 НК. IT-компания начисляет страховые взносы на всю сумму выплат, в том числе и на ее часть, превышающую предельную величину базы для исчисления страховых взносов (п. 2.2-1 ст. 427 НК), равную 2 759 000 рублей (постановление Правительства РФ от 31.10.2024 № 1457). Взносы на травматизм уплачиваются по обычным тарифам.

Ограничение ВНП : в отношении аккредитованных IT-организаций по общему правилу выездные налоговые проверки не назначаются и не проводятся до 03.03.2025 включительно. Их назначение и проведение возможно лишь в качестве исключения по мотивированному запросу налогового органа и с согласия руководителя (его заместителя) вышестоящего налогового органа или ФНС России (письмо ФНС России от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).

Ускоренная амортизация: применение к основной норме амортизации специального коэффициента, но не выше 3, с учетом положений пп. 5, пп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК:

в отношении амортизируемых основных средств, включенных на дату их ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции; в отношении нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Применение коэффициента 2 при:

формировании первоначальной стоимости:

основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта, либо включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.07.2023 № 1937-р (п. 1 ст. 257 НК); нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, налогоплательщик вправе учитывать указанные расходы с применением коэффициента 2 (п. 3 ст. 257 НК);

2. определении суммы расходов на выполнение НИОКР из перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 № 988, которую можно включить в прочие расходы или в первоначальную стоимость амортизируемых НМА (п. 7, п. 8 ст. 262 НК). Организации, включенные в реестр малых технологических компаний, могут применять коэффициент 2 к расходам на НИОКР вне зависимости от их включения в указанный перечень;

3. учете расходов, связанных с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Резидентство в льготных зонах: так, например, для участника проекта «Сколково» предусмотрены льготы по налогу на прибыль и имущество, НДС и страховым взносам.

УСН: в ряде субъектов РФ установлены пониженные ставки (п. 1, п. 2 ст. 346.20 НК).

Федеральный инвестиционный налоговый вычет: размер вычета составляет 3% произведенных расходов на приобретение или создание основных средств или нематериальных активов либо расходов на модернизацию, дооборудование, техническое перевооружение таких объектов при соблюдении установленных условий (ст. 286.2 НК, постановление Правительства РФ от 28.11.2024 № 1638).

Региональный инвестиционный налоговый вычет (ст. 286.1 НК): законы субъектов РФ могут устанавливать право на применение вычета в отношении отдельных видов расходов и его условия.

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2. Неналоговые меры поддержки

1. Гранты и субсидии, например, предусмотренные постановлением Правительства РФ:

от 30.04.2019 № 529, в рамках которого предоставляются субсидии на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции;

от 03.05.2019 № 550, в рамках которого предоставляются субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Размер гранта составляет от 20 до 500 млн рублей, для особо значимых проектов от 10 млн рублей до 6 млрд рублей;

от 03.05.2019 № 554, в рамках которого предоставляются субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на осуществление грантовой поддержки реализации проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений, в том числе в сфере научно-технологического развития;

от 03.05.2019 № 555, в рамках которого предоставляются субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий. Размер гранта – от 20 до 300 млн рублей. Для особо значимых проектов максимальный размер гранта может составлять не более 700 млн рублей.

2. Льготный кредит: постановление Правительства РФ от 05.12.2019 № 1598 предусматривает льготную ставку от 1 до 5% годовых (для аккредитованных организаций – до 3% годовых). Размер льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщику на реализацию проекта, с учетом необходимых требований составляет от 5 млн рублей до 5 млрд рублей, на реализацию программы – от 500 млн рублей до 10 млрд рублей.

3. Преимущества для сотрудников IT-компаний:

льготная ипотека для работников аккредитованных IT-компаний: при соблюдении установленных требований по льготной ипотечной программе предусмотрена ставка до 6% годовых при первоначальном взносе от 20%, при этом максимальная сумма кредита составляет 9 млн рублей. Данная программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург (решение о порядке предоставления субсидии от 31.07.2024 № 23-68902-00855-Р);

отсрочка от воинской службы: постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 490 определены правила предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам РФ, работающим в аккредитованных IT-организациях;

упрощенная процедура трудоустройства и проживания иностранных IT-специалистов в РФ: иностранные специалисты в сфере IT могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры с IT-компаниями без разрешения на работу или патента, а также оформлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание (закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

В настоящее время для нашего государства крайне важно обеспечить комфортные условия для развития IT-бизнеса. В связи с этим в 2025 году продолжается активная поддержка таких компаний через различные программы, стимулирующие устойчивый рост и инновационное развитие.

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