Поддержка бизнеса в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Сегодня перед нашим государством стоит цель по созданию устойчивой и динамичной экономики. Главным инструментом формирования новой модели роста стал 1 из 19 национальных проектов — проект «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которого государством предусмотрена и поддержка бизнеса.

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Что представляет собой национальный проект

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.

Национальный проект включает в себя следующие федеральные проекты:

Малое и среднее предпринимательство. Производительность труда. Повышение инвестиционной активности. Низкоуглеродное развитие. Развитие финансового рынка. Развитие технологического предпринимательства. Развитие конкуренции.

По данным Минфина, на выполнение нацпроекта выделено более 2,7 трлн рублей, из которых 2 трлн рублей — внебюджетные источники финансирования, 708,5 млрд рублей — средства из федерального бюджета, а 62,8 млрд рублей — средства из бюджетов субъектов.

В 2025 году в рамках данного нацпроекта, к примеру, 23 предприятия Воронежской области получат безвозмездную помощь по оптимизации производственных процессов, а более 50 предприятий Краснодарского края внедрят в свою деятельность бережливые технологии.

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О мерах господдержки бизнеса в рамках национального проекта

Малый и средний бизнес сегодня становится драйвером экономического роста. На поддержку сектора в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» выделено 308,8 млрд рублей до 2030 года, а также предусмотрен широкий набор инструментов, направленных на приоритетные отрасли экономики (обрабатывающие производства, деятельность в области информации и связи, деятельность гостиниц и предприятий общепита, профессиональную, научную и техническую деятельность) и инвестиции в них и стимулирование перехода микро- и малых предприятий в средние, что позволит сформировать более устойчивый сектор МСП.

Среди таких инструментов — «зонтичные» поручительства.

Данная мера господдержки появилась в 2021 году и за 4 года позволила субъектам МСП взять более 90 тыс. кредитов на общую сумму свыше 890 млрд рублей. Так, обрабатывающие производства получили более 205 млрд рублей, научно-технические — более 33 млрд рублей, IT-компании — около 32 млрд рублей, а гостиничный бизнес и бизнес в сфере общепита — более 22 млрд рублей.

Механизм позволяет предпринимателям получать необходимое финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса при отсутствии или недостатке залогов.

«Зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Максимальная сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 10 лет.

Уже в 1 квартале 2025 года предприниматели смогут привлечь не менее 30 млрд рублей в виде банковских кредитов, а до 2030 года — не менее 1,3 трлн рублей.

В нашей стране предусмотрены специальные площадки с необходимой инфраструктурой и льготными условиями для бизнеса. Данным нацпроектом из федерального бюджета на 2025–2030 годы предусмотрено 30 млрд на создание более 100 бизнес-парков, промышленных парков и технопарков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, для субъектов МСП в приоритетных отраслях возможны и другие меры поддержки, среди которых:

льготные инвестиционные кредиты. Из федерального бюджета на реализацию данной меры поддержки выделено 238 млрд рублей;

гарантии и микрозаймы, предоставляемые региональными гарантийными организациями и микрофинансовыми организациями;

преференции при участии в закупках крупнейших заказчиков;

преимущества при организации и расширении сбыта продукции.

На федеральный проект «Развитие технологического предпринимательства» выделено более 154 млрд рублей. Данный проект направлен на поддержку малых технологических компаний, их интеграцию в кооперационные цепочки крупного бизнеса и включает грантовое финансирование, льготные кредиты, предоставление инфраструктуры ИЦ «Сколково» и Сколтеха, программы возмещения инвестиций бизнес-ангелам.

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На реализацию федерального проекта «Повышение инвестиционной активности» заложено 2,2 трлн рублей. В рамках него предусмотрены следующие наиболее эффективные инструменты поддержки предпринимателей, включая сегмент крупного бизнеса:

фабрика проектного финансирования;

соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК);

федеральный инвестиционный налоговый вычет;

государственно-частное партнерство (ГЧП);

таксономия проектов технологического суверенитета.

Помимо этого, возможно использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования крупных долгосрочных проектов на возвратной основе, предусмотрены отраслевые субсидированные программы, в том числе кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, специальные инвестиционные контракты (СПИК), льготное кредитование и лизинг для поддержки инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях экономики.

Также в федеральный проект включены инструменты регионального развития: инфраструктурные бюджетные кредиты, программы по списанию части задолженности по бюджетным кредитам, меры поддержки особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР).

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» улучшает деловую среду и создает благоприятные условия для предпринимателей. Самостоятельно ознакомиться с доступными налоговыми преференциями для вашего бизнеса можно на сайте господдержка.рф. Специалисты WISOFT не только помогут найти актуальные меры поддержки для вашего бизнеса, но и окажут содействие в их реализации. Чтобы оставаться в курсе последних новостей о мерах господдержки, подписывайтесь на наш Telegram-канал.

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