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Экономика России

Поддержка бизнеса в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Сегодня перед нашим государством стоит цель по созданию устойчивой и динамичной экономики. Главным инструментом формирования новой модели роста стал 1 из 19 национальных проектов — проект «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которого государством предусмотрена и поддержка бизнеса. 
Поддержка бизнеса в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Что представляет собой национальный проект

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.

Национальный проект включает в себя следующие федеральные проекты: 

  1. Малое и среднее предпринимательство.

  2. Производительность труда.

  3. Повышение инвестиционной активности.

  4. Низкоуглеродное развитие.

  5. Развитие финансового рынка.

  6. Развитие технологического предпринимательства.

  7. Развитие конкуренции.

По данным Минфина, на выполнение нацпроекта выделено более 2,7 трлн рублей, из которых 2 трлн рублей — внебюджетные источники финансирования, 708,5 млрд рублей — средства из федерального бюджета, а 62,8 млрд рублей — средства из бюджетов субъектов.

В 2025 году в рамках данного нацпроекта, к примеру, 23 предприятия Воронежской области получат безвозмездную помощь по оптимизации производственных процессов, а более 50 предприятий Краснодарского края внедрят в свою деятельность бережливые технологии

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О мерах господдержки бизнеса в рамках национального проекта

Малый и средний бизнес сегодня становится драйвером экономического роста. На поддержку сектора в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» выделено 308,8 млрд рублей до 2030 года, а также предусмотрен широкий набор инструментов, направленных на приоритетные отрасли экономики (обрабатывающие производства, деятельность в области информации и связи, деятельность гостиниц и предприятий общепита, профессиональную, научную и техническую деятельность) и инвестиции в них и стимулирование перехода микро- и малых предприятий в средние, что позволит сформировать более устойчивый сектор МСП. 

Среди таких инструментов — «зонтичные» поручительства.

Данная мера господдержки появилась в 2021 году и за 4 года позволила субъектам МСП взять более 90 тыс. кредитов на общую сумму свыше 890 млрд рублей. Так, обрабатывающие производства получили более 205 млрд рублей, научно-технические — более 33 млрд рублей, IT-компании — около 32 млрд рублей, а гостиничный бизнес и бизнес в сфере общепита — более 22 млрд рублей. 

Механизм позволяет предпринимателям получать необходимое финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса при отсутствии или недостатке залогов.

«Зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Максимальная сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 10 лет.

Уже в 1 квартале 2025 года предприниматели смогут привлечь не менее 30 млрд рублей в виде банковских кредитов, а до 2030 года — не менее 1,3 трлн рублей. 

В нашей стране предусмотрены специальные площадки с необходимой инфраструктурой и льготными условиями для бизнеса. Данным нацпроектом из федерального бюджета на 2025–2030 годы предусмотрено 30 млрд на создание более 100 бизнес-парков, промышленных парков и технопарков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, для субъектов МСП в приоритетных отраслях возможны и другие меры поддержки, среди которых:

  • льготные инвестиционные кредиты. Из федерального бюджета на реализацию данной меры поддержки выделено 238 млрд рублей; 

  • гарантии и микрозаймы, предоставляемые региональными гарантийными организациями и микрофинансовыми организациями;

  • преференции при участии в закупках крупнейших заказчиков;

  • преимущества при организации и расширении сбыта продукции.

На федеральный проект «Развитие технологического предпринимательства» выделено более 154 млрд рублей. Данный проект направлен на поддержку малых технологических компаний, их интеграцию в кооперационные цепочки крупного бизнеса и включает грантовое финансирование, льготные кредиты, предоставление инфраструктуры ИЦ «Сколково» и Сколтеха, программы возмещения инвестиций бизнес-ангелам. 

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На реализацию федерального проекта «Повышение инвестиционной активности» заложено 2,2 трлн рублей. В рамках него предусмотрены следующие наиболее эффективные инструменты поддержки предпринимателей, включая сегмент крупного бизнеса:

  • фабрика проектного финансирования;

  • соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК);

  • федеральный инвестиционный налоговый вычет;

  • государственно-частное партнерство (ГЧП);

  • таксономия проектов технологического суверенитета. 

Помимо этого, возможно использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования крупных долгосрочных проектов на возвратной основе, предусмотрены отраслевые субсидированные программы, в том числе кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, специальные инвестиционные контракты (СПИК), льготное кредитование и лизинг для поддержки инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях экономики. 

Также в федеральный проект включены инструменты регионального развития: инфраструктурные бюджетные кредиты, программы по списанию части задолженности по бюджетным кредитам, меры поддержки особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР).

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» улучшает деловую среду и создает благоприятные условия для предпринимателей. Самостоятельно ознакомиться с доступными налоговыми преференциями для вашего бизнеса можно на сайте господдержка.рф. Специалисты WISOFT не только помогут найти актуальные меры поддержки для вашего бизнеса, но и окажут содействие в их реализации. Чтобы оставаться в курсе последних новостей о мерах господдержки, подписывайтесь на наш Telegram-канал.

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