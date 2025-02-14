Льготы для бизнеса: налог на добавленную стоимость (НДС)

Для стимулирования развития бизнеса и снижения его налоговой нагрузки государство предоставляет различные преференции, в том числе льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС). О них и поговорим в нашей статье.

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НДС регулируется главой 21 НК и обеспечивает значительную часть налоговых поступлений в бюджет нашей страны. Так, поступления НДС за январь–ноябрь 2024 года в федеральный бюджет РФ составили 7,6 трлн рублей или 34,6%, консолидированный бюджет РФ — 7,6 трлн рублей или 19,7%.

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В рамках данного налога сегодня для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) предусмотрены следующие льготы.

1. Освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС

Ст. 145 НК предусмотрено, что организации и ИП имеют право на освобождение от НДС, если их выручка без учета налога не превышает 2 млн рублей за 3 последовательных календарных месяца. Исключение — организации и ИП, применяющие единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) или упрощенную систему налогообложения (УСН).

Компании, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение при условии, что они переходят на уплату ЕСХН и реализуют право на освобождение в одном и том же календарном году или за предшествующий налоговый период сумма дохода от деятельности на ЕСХН без учета налога составляет не более 60 млн рублей.

Для бизнеса на УСН предусмотрено освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, если сумма дохода не превышает 60 млн рублей за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого произошел переход на УСН, или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС, если сумма дохода превышает 60 млн рублей за предыдущий год, и применяют специальные пониженные ставки:

5% в том случае, если сумма дохода не превышает 250 млн рублей;

7% в том случае, если сумма дохода не превышает 450 млн рублей.

В соответствии с п. 11 ст. 346.43 НК ИП, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется ПСН, ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и осуществлении операций, облагаемых в соответствии со ст. 161 и 174.1 НК.

Помимо этого, компания, получившая статус участника проекта «Сколково», ИНТЦ или статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Министерства обороны, имеет право на освобождение от обязанностей налогоплательщика в течение 10 лет при соблюдении установленных условий (ст. 145.1, 145.2 НК).

2. Освобождение отдельных операций и товаров от уплаты НДС

Полный перечень таких операций приведен в ст. 149 НК.

Так, не подлежит налогообложению реализация на территории РФ медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утвержденному постановлением Правительства от 30.09.2015 № 1042, медицинских услуг (кроме косметических и санитарно-эпидемиологических услуг), ветеринарных услуг, услуг по обращению с ТКО, оказываемых региональными операторами по обращению с ТКО, и др.

Кроме того, компании, оказывающие услуги общественного питания, освобождены от уплаты НДС, если их совокупный доход в год не превышает 2 млрд рублей, услуги общественного питания составляют не менее 70% от всего заработка, а среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по виду деятельности класса 56 ОКВЭД.

Согласно ст. 150 НК не подлежат налогообложению отдельные товары, ввозимые на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Например, это технологическое оборудование (в т. ч. комплектующие и запасные части к нему), аналоги которого не производятся в РФ, по перечню, утвержденному постановлением Правительства от 30.04.2009 № 372.

Кроме этого, от НДС освобождаются расходные материалы для научных исследований, аналоги которых не производятся в РФ, по перечню в соответствии с постановлением Правительства от 24.10.2014 № 1096 и в порядке, утвержденном постановлением Правительства от 15.05.2015 № 469.

Ст. 151 НК установлены особенности налогообложения, в том числе полное или частичное освобождение от уплаты НДС, при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и вывозе товаров с территории РФ.

3. Применение пониженных ставок НДС

Общая ставка НДС равна 20% и установлена п. 3 ст. 164 НК.

П. 1 ст. 164 НК предусмотрена нулевая ставка НДС, например, при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта или помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, по транспортировке, перевалке и (или) перегрузке нефти и нефтепродуктов, вывозимых за пределы территории РФ и др.

П. 2 ст. 164 НК установлена ставка 10% в отношении определенных продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий, медицинских товаров и услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа.

Помимо прочего, отметим, что п. 2 ст. 146 НК предусмотрен закрытый перечень операций, которые не признаются объектом налогообложения, а в соответствии со ст. 171 НК налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на установленные налоговые вычеты.

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