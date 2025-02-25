Льготы для бизнеса: налог на имущество организаций

Сегодня для создания благоприятных условий развития бизнеса предусмотрены различные налоговые и неналоговые меры господдержки. В этой статье мы рассмотрим льготы по налогу на имущество организаций.

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Налог на имущество организаций устанавливается главой 30 НК и законами субъектов РФ. По данным ФНС, за январь–ноябрь 2024 года поступления имущественных налогов, в том числе налога на имущество организаций, в консолидированный бюджет РФ составили 1,8 трлн рублей или 4,5%, а в консолидированные бюджеты субъектов РФ — 1,8 трлн рублей или 10,5%.

Плательщиками данного налога являются организации, имеющие недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств или находящееся на территории РФ и принадлежащее организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглашению (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374 НК).

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В настоящее время для бизнеса предусмотрены следующие льготы по налогу на имущество организаций, которые включают в себя:

1. Освобождение от уплаты налога в федеральной территории «Сириус» образовательных организаций и организаций, основным видом экономической деятельности которых является деятельность спортивных объектов, в отношении объектов недвижимого имущества, введенных в эксплуатацию начиная с 01.01.2022, площадью свыше 15 000 квадратных метров (пп. 4 п. 4 ст. 372.1 НК).

2. Не признаются налогоплательщиками организации, зарегистрированные на территории Курильских островов, в течение периода использования такими организациями права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций в соответствии со ст. 246.3 НК (абз. 3 п. 1.2 ст. 373 НК).

3. П. 4 ст. 374 НК установлен закрытый перечень имуществ, которые не признаются объектами налогообложения. Например, это земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы), объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ федерального значения, воздушные суда, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов лицами, получившими статус участника САР в Калининградской области или Приморском крае.

4. До 01.01.2030 продлено действие п. 6 ст. 376 НК, согласно которому налоговая база, определяемая как среднегодовая стоимость имущества, уменьшается на сумму законченных капитальных вложений на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию вводимых, реконструируемых и (или) модернизируемых судоходных гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях РФ, портовых гидротехнических сооружений, сооружений инфраструктуры воздушного транспорта (за исключением системы централизованной заправки самолетов, космодрома), учтенных в балансовой стоимости данных объектов.

5. П. 3.1 ст. 380 НК устанавливается нулевая ставка налога в отношении следующих видов недвижимого имущества:

объектов магистральных газопроводов, газодобычи, производства и хранения гелия;

объектов, предусмотренных техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, или проектной документацией объектов капитального строительства, и необходимых для обеспечения функционирования объектов магистральных газопроводов, газодобычи, производства и хранения гелия.

Применение налоговой ставки 0% возможно при условии одновременного выполнения для таких объектов следующих требований:

объекты впервые введены в эксплуатацию в налоговые периоды начиная с 01.01.2015;

объекты расположены полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской или Амурской области;

объекты учитываются на балансе организаций, определенных в пп. 1 п. 5 ст. 342.4 НК.

Перечень имущества, относящегося к объектам недвижимого имущества, утвержден распоряжением Правительства от 22.11.2017 № 2595-р.

6. Освобождение от налогообложения в соответствии со ст. 381 НК:

организаций по производству фармацевтической продукции — в отношении имущества, используемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями;

имущества специализированных протезно-ортопедических предприятий;

имущества коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций;

организаций-резидентов ОЭЗ — в отношении имущества, учитываемого на балансе таких организаций, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории ОЭЗ, используемого на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании ОЭЗ и расположенного на территории данной ОЭЗ. Исключение — судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной ОЭЗ;

организаций, получивших статус участников проекта «Сколково»;

организаций по производству электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, — в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций;

организаций-участников СЭЗ на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях — в отношении имущества, учитываемого на балансе таких организаций, созданного или приобретенного в целях выполнения договора об условиях деятельности в СЭЗ и расположенного на территории данной СЭЗ;

организаций, получивших статус участника проекта ИНТЦ — в отношении имущества, учитываемого на их балансе и расположенного на территории ИНТЦ;

и др.

7. Налоговый вычет для участников СЗПК (п. 4.2 ст. 382 НК).

Так, участник СЗПК вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа по налогу), исчисленную им в отношении имущества, созданного (построенного), модернизированного, реконструированного в рамках реализации инвестиционного проекта, который предусмотрен СЗПК, и используемого им при реализации указанного инвестиционного проекта, на сумму налогового вычета для СЗПК (ст. 382.1 НК).

8. Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области в течение первых 6 календарных лет ставка по налогу на имущество организаций в отношении имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта в рамках ОЭЗ, устанавливается в размере 0%, в период с 7 по 12 календарный год включительно — составляет величину, установленную законом Калининградской области и уменьшенную на 50% (п. 3, 4 ст. 385.1 НК).

9. Региональные льготы.

Законами субъектов РФ могут устанавливаться налоговые ставки в пределах, определенных ст. 380 НК, особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества, а также предусматриваться налоговые льготы (п. 2 ст. 372 НК).

При этом допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от вида недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости (п. 2 ст. 380 НК).

Так, в отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, в Республике Крым установлена ставка в размере 1% (п. 3 ст. 4 закона Республики Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК/2014), а в Орловской области — 2% (п. 1.2 ст. 2 закона Орловской области от 25.11.2003 № 364-ОЗ).

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