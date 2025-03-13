Гранты как один из эффективных инструментов поддержки МТК

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Для стимулирования инновационной деятельности в стране и предоставления бизнесу адресных и целевых мер поддержки, включая частное финансирование технологических проектов, был создан реестр малых технологических компаний.

В нашей статье мы уже рассказывали о том, как бизнесу попасть в такой реестр и какие меры господдержки для него станут доступны. Несмотря на широкий перечень таких мер, остановимся на одном из наиболее эффективном инструменте поддержки – грантах.