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Малый и средний бизнес

Гранты как один из эффективных инструментов поддержки МТК

Статус малой технологической компании (МТК) предоставляет возможность воспользоваться различными государственными мерами поддержки, среди которых особое место занимают гранты. О них и поговорим в нашей статье.

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Для стимулирования инновационной деятельности в стране и предоставления бизнесу адресных и целевых мер поддержки, включая частное финансирование технологических проектов, был создан реестр малых технологических компаний

В нашей статье мы уже рассказывали о том, как бизнесу попасть в такой реестр и какие меры господдержки для него станут доступны. Несмотря на широкий перечень таких мер, остановимся на одном из наиболее эффективном инструменте поддержки – грантах. 

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Грантовая поддержка МТК

Для малых технологических компаний предусмотрены следующие возможности финансовой поддержки в форме грантов.

1. Гранты Фонда содействия инновациям

В рамках программы «Старт» осуществляется поддержка стартапов на ранних стадиях развития по различным направлениям (цифровые технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и т.д.).

Программа реализуется в 2 этапа:

  1. Конкурс «Старт-1»: срок гранта — 1 год, размер гранта — до 5 млн рублей, внебюджетное софинансирование не требуется.

  2. Конкурс «Старт-2»: срок гранта — 1 год, размер гранта — до 10 млн рублей, внебюджетное софинансирование — не менее 15% суммы гранта.

После прохождения конкурса «Старт-1» и/или «Старт-2» можно подать заявку на получение финансового обеспечения расходов, связанных с коммерциализацией созданной продукции (исключение — расходы на выполнение НИОКР), в рамках конкурса «Бизнес-Старт» и получить до 18 млн рублей при внебюджетном софинансировании не менее 30% суммы гранта. Срок гранта составляет 1 год. 

Так, в рамках 2 очереди конкурса «Бизнес-Старт» в 2024 году было определено 20 компаний-победителей со статусом МТК

Помимо этого, программа «Старт» включает в себя и другие конкурсы: ТехноСтарт, Старт-Цифровые технологии, Старт-Цифровые платформы, Старт-Искусственный интеллект и т.д. 

Программа «Развитие» поддерживает компании, имеющие опыт разработки и продаж наукоемкой продукции, и включает в себя «Развитие-Станкостроение», «Развитие-Электроника», «Развитие-НТИ», «Развитие-Искусственный интеллект», «Развитие-Цифровые платформы» и «Развитие-Цифровые технологии». 

В зависимости от выбранного конкурса размер гранта может достигать 30 млн рублей, срок гранта может составлять не более 2 лет, а внебюджетное софинансирование — не менее 15% суммы гранта. 

На поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции, направлена программа «Коммерциализация», в рамках которой МТК могут получить до 50 млн рублей при внебюджетном софинансировании не менее 50% суммы гранта. Срок гранта — 1 год (2 этапа по 6 месяцев).

Для МТК предусмотрен упрощенный порядок экспертизы (нет выездного мониторинга) и предоставляются дополнительные баллы в рамках конкурсных отборов: по программе «Старт» — 1 балл, программам «Развитие» и «Коммерциализация» — 2 балла. 

2. Грантовая программа «доращивания» поставщиков корпораций

Программа предусмотрена постановлением Правительства от 17.03.2022 № 392, а ее оператором является Центр поддержки инжиниринга и инноваций. 

Мера поддержки направлена на помощь технологическим компаниям в реализации проектов по доработке и созданию производства новой продукции в интересах крупных российских корпораций. 

Получить грант могут российские коммерческие организации без задолженностей с выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей (выручка за последний отчетный год должна не менее, чем в 4 раза превышать запрашиваемую сумму гранта). Также учитывается наличие корпорации-заказчика, заинтересованной в создаваемом продукте, и успешный опыт внедрения технологических продуктов. 

Помимо прочего, необходимо, чтобы в проекте применялись приоритетные технологии (искусственный интеллект, квантовые вычисления, технологии новых материалов и веществ и др.), у продукта отсутствовали аналоги в России и соблюдались другие требования. 

В рамках программы можно получить от 25 до 250 млн рублей при внебюджетном софинансировании не менее 50% от суммы гранта (в зависимости от размера выручки). Срок финансирования составляет не более 3 лет, а общий срок реализации проекта — не более 6 лет.  

По данным Центра поддержки инжиниринга и инноваций, за два года была оказана поддержка 80 компаниям, большая часть из которых имеет статус МТК, на сумму 12,4 млрд рублей. При этом сегодня выстроено взаимодействие с 43 крупнейшими российскими корпорациями, которые подтвердили спрос по продуктам на 355,3 млрд рублей, что доказывает эффективность механизма.  

В настоящее время завершено 10 проектов, 11 компаний заключили договоры с заказчиками, а общий объем подтвержденных заказов по этим договорам составил 10 млрд рублей.

Прием заявок на грантовую программу в 2025 году запланирован на 2 квартал.   

3. Микрогранты стартапам проекта «Сколково»

Для стартапов-участников проекта «Сколково», имеющих статус МТК, доступны микрогранты в целях компенсации (авансирования) расходов по следующим направлениям:

  • патентование и проведение иных работ по охране интеллектуальной собственности;

  • участие в выставках и конференциях;

  • создание прототипов (опытных образцов);

  • проведение испытаний;

  • приобретение комплектующих для сборки прототипа;

  • маркетинговые сервисы;

  • покупка лицензий ПО.

Для получения финансовой поддержки выручка компании за предшествующий календарный год должна не превышать 300 млн рублей, а штатная численность работников составлять от 3 до 50 человек. 

Максимальный размер микрогранта составляет 1,5 млн рублей, а общий размер микрогрантов, полученных одним участником, не может превышать 4 млн рублей в течение одного календарного года.

В 2024 году были одобрены 1152 заявки на общую сумму 585,3 млн рублей, а выплачено 519 млн рублей.

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Грантовая поддержка позволяет МТК ускорить процесс реализации инновационных проектов, повысить конкурентоспособность на рынке, расширить географию присутствия и привлечь дополнительные инвестиции.

С онлайн-сервисом господдержка.рф вы можете узнать о доступных налоговых льготах и осуществить поиск по 173 региональным мерам господдержки в Москве и области. На сайте господдержка.рф вы сможете получить всю необходимую информацию о мерах господдержки: от условий применения мер до ссылок на нормативно-правовые акты, а также поддержку экспертов на всех этапах по их внедрению.

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Wisoft

Wisoft

Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.

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