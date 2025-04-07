Какие меры господдержки доступны бизнесу в Москве 2025

А узнать подробнее, какие преференции предоставляет государство именно вашему бизнесу, можно на сайте господдержка.рф. Это удобный навигатор, в котором можно найти все меры господдержки для компаний и ИП из любого региона и любой отрасли.
Гранты и субсидии
Гранты и субсидии — это вид государственной финансовой поддержки. Гранты и субсидии дают на определенные цели и их не нужно возвращать. Но за целевое и эффективное использование таких денег получатель должен отчитаться. Иначе — средства придется вернуть. Чтобы получить грант или субсидию, бизнес должен соответствовать критериям отбора.
Например, в Москве субъекты МСП-участники московского инновационного кластера в сфере обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей могут получить грант до 30 млн рублей в год. Эти деньги можно израсходовать на оборудование, лизинг или проценты по кредитам, связанные с развитием бизнеса. Для получения гранта компания должна состоять в реестре стартапов или высокотехнологичных компаний, вести определённый вид деятельности и подтвердить расходы документально.
Также доступны гранты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые организуют мероприятия по развитию делового и молодежного туризма в Москве. Гранты покрывают до 10 млн рублей затрат на аренду помещений и оборудования. Отдельно предусмотрены гранты туроператорам для привлечения туристов старше 55 лет.
Еще финансовую поддержку могут получить кинопроизводители, в том числе и те, кто занимается выпуском фильмом в партнерстве с иностранными компаниями.
Льготные кредиты
Кредиты по сниженным процентным ставкам могут получить субъекты МСП, включенные в Реестр стартапов и технологических компаний.
Некоторые московские предприятия и организации могут получить компенсацию части процентов по кредитам. Это касается промышленных предприятий, которые берут кредиты на развитие производства, и НКО, ООО или АО, которые реализуют проекты в сфере спорта. Компенсировать можно проценты по кредитам на покупку нового оборудования или приобретение прав на интеллектуальную собственность.
Для промышленных предприятий компенсация рассчитывается исходя из половины ключевой ставки ЦБ и размера кредита. Поддержка предоставляется на 5 лет или другой срок, согласованный с мэром.
Организации, которые развивают спортивную инфраструктуру, могут получить компенсацию в течение трех лет. Размер определяется исходя из ставки по кредиту, уменьшенной на 3%, и суммы кредита. Компенсация не может превышать 20% от инвестиций в проект или другого значения, согласованного с мэром.
Земли и помещения
Застройщики, которые передают Москве жилые помещения, могут уменьшить арендную плату за землю или плату за изменение вида разрешенного использования на стоимость этого жилья. Льготы по аренде еще доступны при создании рабочих мест, в том числе в сфере логистики.
Москва также поддерживает арендаторов земли. Ставки арендной платы могут сохраняться на следующий год, в некоторых случаях земля предоставляется за 1 рубль в год. Масштабные инвестиционные проекты в промышленном строительстве могут получить льготную аренду на три года после ввода объектов в эксплуатацию.
Узнать о всех доступных мерах поддержки и преференциях для бизнеса в различных регионах страны можно на сайте господдержка.рф. Это навигатор по мерам господдержки по всей России. Так как поиск автоматизирован, исключены ошибки человеческого фактора, когда эксперт может что-то пропустить или не учесть последние изменения законодательства.
Поручительства и банковские гарантии
Компании, юридический адрес которых зарегистрирован в Москве, могут получить финансирование, даже если у них нет собственного залогового обеспечения. Речь идет о предоставлении поручительства по банковским гарантиям, лизингу, факторингу и другим финансовым инструментам на сумму до 100 млн рублей. Условия, которым нужно соответствовать:
числиться в реестре МСП;
не иметь долгов по налогам и сборам, по зарплате, а также просрочек по кредитным платежам;
не проходить процедуры ликвидации, банкротства или реорганизации;
операции по расчетным счетам не приостановлены и не заблокированы.
Инвестиции
Инновационные стартапы могут получить до 50 млн рублей в качестве инвестиций, а приносящие доход технологические компании — до 300 млн рублей. Условия:
регистрация в Москве;
сложение собственных средств в соотношении 1:1.
Обучение и консалтинг
Власти Москвы помогают начинающим предпринимателям и опытным бизнесменам получить недостающие знания, навыки, консультации по изменениям в законодательстве и условиям работы в текущих экономических и геополитических обстоятельствах. Бизнес может получить следующие виды помощи:
Для малого бизнеса проводят обучающие мероприятия в оффлайн и онлайн форматах по различным направлениям и инструментам: от постановок целей и способов изучения целевой аудитории с помощью нейросетей до проблематики женского предпринимательства и старта во фрилансе.
Для представителей МСП работает Онлайн-Академия с доступом к программам, курсам, вебинарам и подкастам по бизнесу.
Работает школа экспортера, где малый и средний бизнес учат практическим навыкам ВЭД.
Другие меры поддержки
Выше мы описали лишь часть действующих программ поддержки бизнеса в Москве. Помимо них работают программы, разработанные на федеральном уровне, но также доступные московским компаниям и предпринимателям. Например:
уплата страховых взносов по пониженным тарифам для IT-компаний, обрабатывающих производств, производителей радиоэлектроники;
гранты и субсидии сельхозпроизводителям и другие программы.
Итого — программ господдержки намного больше, чем о них знает опытный бизнесмен или начинающий предприниматель. И важно то, что они работают. Часто компания или ИП может рассчитывать на поддержку по разным направлениям, но иногда участие в одной льготной программе исключает получение других льгот. Поэтому бизнесу важно ориентироваться в действующих мерах господдержки, уметь анализировать и просчитывать наиболее выгодные и подходящие под свои потребности программы.
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