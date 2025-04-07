Какие меры господдержки доступны бизнесу в Москве 2025

Гранты и субсидии

Гранты и субсидии — это вид государственной финансовой поддержки. Гранты и субсидии дают на определенные цели и их не нужно возвращать. Но за целевое и эффективное использование таких денег получатель должен отчитаться. Иначе — средства придется вернуть. Чтобы получить грант или субсидию, бизнес должен соответствовать критериям отбора.

Например, в Москве субъекты МСП-участники московского инновационного кластера в сфере обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей могут получить грант до 30 млн рублей в год. Эти деньги можно израсходовать на оборудование, лизинг или проценты по кредитам, связанные с развитием бизнеса. Для получения гранта компания должна состоять в реестре стартапов или высокотехнологичных компаний, вести определённый вид деятельности и подтвердить расходы документально.

Также доступны гранты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые организуют мероприятия по развитию делового и молодежного туризма в Москве. Гранты покрывают до 10 млн рублей затрат на аренду помещений и оборудования. Отдельно предусмотрены гранты туроператорам для привлечения туристов старше 55 лет.

Еще финансовую поддержку могут получить кинопроизводители, в том числе и те, кто занимается выпуском фильмом в партнерстве с иностранными компаниями.