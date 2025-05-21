Господдержка угольной отрасли: путь к устойчивому развитию

Угольная промышленность остается важной частью экономики России, обеспечивая занятость в регионах, экспортные доходы и энергетическую безопасность. В современных условиях угольная отрасль России сталкивается с рядом серьезных вызовов, в результате чего вопрос ее государственной поддержки приобретает особую актуальность.

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Добыча угля в РФ в I квартале 2025 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 111 млн тонн.

При этом на сегодняшний день в угольной отрасли продолжает наблюдаться негативная динамика. Так, по данным Росстата, сальдированный убыток российских угольных компаний в январе–феврале 2025 года составил 19,9 млрд рублей против прибыли 20,3 млрд рублей в 2024 году. Доля убыточных компаний выросла до 57,6 % против 45,9 % за аналогичный период прошлого года. По итогам 2024 года сальдированный убыток угледобывающих предприятий России составил 112,6 млрд рублей против прибыли 374,7 млрд рублей в 2023 году.

На фоне падения цен на мировом рынке и резкого увеличения себестоимости в 2025 году негативные тенденции в отрасли продолжают нарастать. Кроме того, дополнительными факторами, отрицательно влияющими на финансовые результаты угольных компаний, остаются высокие железнодорожные тарифы, ограниченные провозные возможности железнодорожной инфраструктуры, а также западные санкции.

В настоящее время угольные предприятия могут воспользоваться определенными преференциями, в числе которых рентный коэффициент Крента, равный 1 (пп. 1 п. 3 ст. 342.8 НК), налоговый вычет, подразумевающий уменьшение суммы НДПИ, исчисленного при добыче угля, на расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда (ст. 343.1 НК), социальные гарантии для работников отрасли.

Кроме того, государством были приняты следующие меры поддержки:

заключены соглашения между РЖД и Кузбассом о гарантированном вывозе на экспорт на восток 54,1 млн тонн угля в 2025 году;

увеличен плановый объем перевозок по железной дороге на 25,1 млн тонн на восток и на 12 млн тонн на запад в 2025 году;

снижены ставки операторов вагонов и перевалки в портах (в частности, в портах Юга в 1,5–2 раза);

внедрена сквозная технология перевозок. Сокращены сроки перевозок из Кузбасса до портов Юга с 13,9 до 7,5 дней, вследствие чего могут быть снижены общие транспортные расходы;

принято решение об увеличении доли использования инновационного подвижного состава для транспортировки угля на восток до 100 % с 1 апреля 2025 года, что позволяет повысить объем и эффективность перевозок угля.

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По оценке Минэнерго и Минэкономразвития, 30 предприятий с общим объемом добычи около 30 млн тонн в год и численностью сотрудников порядка 15 тыс. человек продолжают находиться в зоне риска.

По мнению Минэнерго, без дополнительных мер поддержки убытки угольной отрасли по итогам 2025 года могут составить 261 млрд рублей, а выручка сократится до 1,5 трлн рублей против 1,8 трлн рублей годом ранее.

Для стабилизации финансового положения угольной отрасли Президент Владимир Путин согласовал дополнительные меры поддержки, предусмотренные антикризисной программой Минэнерго. Среди них:

Создание специализированного инструмента (агентства) по реструктуризации, санации и оздоровлению предприятий угольной отрасли на базе ВЭБ.РФ: планируется проводить оздоровление и санацию перспективных, но испытывающих трудности предприятий и банкротить бесперспективные с обеспечением консервации ликвидируемых предприятий. Предоставление отдельным предприятиям отсрочки по налогам и страховым взносам в упрощенном порядке без залога на 12 месяцев с возможностью пролонгации. Введение от РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 года компаниям скидки в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях и возобновление понижающих коэффициентов в 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля. Проведение мероприятий по переобучению и трудоустройству высвобождаемых работников угольной отрасли и созданию в моногородах рабочих мест в других отраслях для минимизации последствий возможных банкротств предприятий. Заключение соглашения между РЖД и угольными предприятиями Республики Хакасия, находящимися в сложной финансовой ситуации, на гарантированный вывоз угля на экспорт на восток в 2025 году. Инициирование переговоров на высшем уровне с Китаем и Индией об отмене импортных пошлин на российский уголь для укрепления стратегического партнерства на фоне текущих торговых войн с США.

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Сегодня угольная отрасль является опорой для ряда регионов и экономики страны в целом и остается под пристальным вниманием государства. Воспользуйтесь онлайн-сервисом господдержка.рф и получите актуальный перечень налоговых льгот и региональных мер поддержки в Москве и Московской области для вашего бизнеса. Эксперты платформы поддержат вас на всех этапах: от получения мер до сдачи отчетности по ним.

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