Как код ОКВЭД определяет возможности господдержки для бизнеса

При регистрации бизнеса, будь это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, необходимо указать код ОКВЭД, который определяет основной вид экономической деятельности. Многие предприниматели недооценивают важность этого выбора, а между тем именно от него зависит доступ к государственной поддержке.

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Почему код ОКВЭД так важен

Код ОКВЭД указывает, чем именно занимается компания. Государство использует эту информацию, чтобы:

определить приоритетные отрасли (IT, сельское хозяйство, промышленность и др.);

предоставить целевую поддержку (субсидии, гранты, льготные кредиты и т. д.);

регулировать налоговые льготы (например, для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) или участников специальных налоговых режимов).

Какие коды ОКВЭД дают доступ к господдержке в 2025 году

1. IT-сфера (группы ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.09 и др.)

Отечественные компании, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, при соблюдении установленных условий могут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6%, ставку 5% по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, а также рассчитывать на грантовую поддержку на реализацию своих проектов.

2. Обрабатывающие производства (раздел C ОКВЭД)

Для российских организаций могут быть предусмотрены такие меры поддержки, как:

субсидии на возмещение затрат, связанных с роботизацией производства;

льготное заемное финансирование по программе «Проекты развития» Фонда развития промышленности (ФРП);

пониженный тариф страховых взносов 7,6% (для субъектов малого и среднего предпринимательства);

и др.

3. Сельское хозяйство (класс 01 ОКВЭД)

Так, предприятия могут компенсировать часть прямых понесенных затрат на создание и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ и получить лизинг или кредит на льготных условиях.

Кроме того, применение отдельных мер поддержки может быть ограничено утвержденным списком кодов ОКВЭД. К примеру, чтобы применить федеральный инвестиционный налоговый вычет, основным видом деятельности компании должен быть один из следующих видов экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых (раздел B ОКВЭД);

обрабатывающие производства (раздел C, кроме классов 10, 11 и 12 ОКВЭД);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D ОКВЭД);

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I ОКВЭД);

научные исследования и разработки (класс 72 ОКВЭД);

деятельность в сфере телекоммуникаций (класс 61 ОКВЭД);

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (группа 63.11 ОКВЭД).

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Правильно выбранный код ОКВЭД — это не просто формальность, а способ снизить налоги, получить финансирование и укрепить бизнес.

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