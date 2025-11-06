Льготные кредиты и займы для бизнеса сегодня. Мнение ЦБ и региональные практики

На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Предупреждение от ЦБ: кредиты не должны поддерживать неэффективность
Недавно с резкой критикой подхода к кредитованию низкорентабельных компаний выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. На пленарном заседании Госдумы она заявила, что кредитование по льготным ставкам для убыточных и низкорентабельных предприятий неэффективно для экономики в целом.
«Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и даже убыточных компаний — путь в никуда»,— заявила глава ЦБ.
По ее мнению, такая практика не способствует экономическому росту, а лишь консервирует неэффективные бизнес-модели. Вместо этого, подчеркнула Набиуллина, ресурсы должны направляться в компании и отрасли с высокой производительностью труда, где инвестиции приносят высокую рентабельность. «Это ключевое условие для опережающего роста экономики», — отметила она.
В качестве альтернативы массовому льготному кредитованию глава Центробанка предложила бизнесу активнее осваивать инструменты фондового рынка для привлечения капитала.
Это заявление всколыхнуло бизнес-сообщество, заставив по-новому взглянуть на систему господдержки. Так куда же на самом деле направляются льготные деньги и на каких условиях? Рассмотрим на примерах действующих программ.
Примеры льготного кредитования и займов в регионах России
Несмотря на критику, система льготного финансирования продолжает работать, фокусируясь на конкретных, часто стратегически важных, задачах.
1. Федеральный уровень: кредит для МСП на исполнение госконтракта
Эта программа — классический пример поддержки малого и среднего бизнеса, который работает с государством. Кредиты в размере от 1 до 500 млн рублей предоставляются под обеспечение. Требования строгие и зависят от суммы:
для кредитов до 100 млн рублей требуется поручительство владельцев бизнеса и залог прав требования по самому контракту.
для сумм свыше 100 млн рублей к этому добавляется дополнительное обеспечение (недвижимость, оборудование, гарантии) на сумму не менее 50% от долга.
Цель программы — помочь МСП взять крупный госзаказ, не испытывая кассовых разрывов.
2. Москва: займ на модернизацию производства
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает займы до 300 млн рублей на покупку нового оборудования, сырья и материалов. Проект должен быть направлен на развитие промышленности города.
Цель программы — стимулировать технологическое обновление и рост производительности на московских предприятиях.
3. Московская область: займ на развитие удаленных территорий
Эта программа Московской области стимулирует бизнес создавать производства в определенных городских округах. Суммы займов — от 10 до 70 млн рублей. Проекты должны быть направлены на импортозамещение, экспорт или внедрение передовых технологий.
Цель программы — равномерное экономическое развитие региона и создание рабочих мест за пределами столичной агломерации.
4. Воронежская область: совместный займ по программе «Проекты развития»
Фонд развития промышленности (ФРП) и региональный фонд Воронежской области совместно финансируют проекты до 200 млн рублей. Критерии отбора строгие: проект должен быть связан с внедрением передовых технологий или созданием новых продуктов. Установлены и целевые показатели: не менее 50% выручки от новой продукции и рост производительности труда не менее 5% в год.
Цель программы — поддержать не просто бизнес, а именно инновационные и высокопроизводительные предприятия.
5. Республика Татарстан: займ для лесной промышленности
Республиканский фонд выделяет до 100 млн рублей субъектам МСП в сфере лесопереработки. Средства можно направить на закупку современного оборудования, его монтаж, а также на НИОКР (до 10% от суммы займа).
Цель программы — модернизация и технологическое перевооружение конкретной, стратегически важной для региона отрасли.
Подводя итог, необходимо отметить, что озвученная Эльвирой Набиуллиной позиция и реальные региональные программы показывают, что в государственной поддержке наметилось два подхода.
С одной стороны — критика бездумного «спасения» убыточных компаний, которое лишь оттягивает их неизбежный крах и отвлекает ресурсы от более эффективных игроков. С другой стороны — точечные, сфокусированные программы, которые имеют четкие цели.
Таким образом, будущее льготного кредитования видится в адресной поддержке тех, кто демонстрирует потенциал роста, внедряет новые технологии и готов брать на себя конкретные обязательства по повышению эффективности. Именно такой подход, а не поддержка нежизнеспособного бизнеса, может стать драйвером для опережающего экономического роста, о котором говорит глава ЦБ.
