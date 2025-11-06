Льготные кредиты и займы для бизнеса сегодня. Мнение ЦБ и региональные практики

Предупреждение от ЦБ: кредиты не должны поддерживать неэффективность

Недавно с резкой критикой подхода к кредитованию низкорентабельных компаний выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. На пленарном заседании Госдумы она заявила, что кредитование по льготным ставкам для убыточных и низкорентабельных предприятий неэффективно для экономики в целом.

«Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и даже убыточных компаний — путь в никуда»,— заявила глава ЦБ.

По ее мнению, такая практика не способствует экономическому росту, а лишь консервирует неэффективные бизнес-модели. Вместо этого, подчеркнула Набиуллина, ресурсы должны направляться в компании и отрасли с высокой производительностью труда, где инвестиции приносят высокую рентабельность. «Это ключевое условие для опережающего роста экономики», — отметила она.

В качестве альтернативы массовому льготному кредитованию глава Центробанка предложила бизнесу активнее осваивать инструменты фондового рынка для привлечения капитала.

Это заявление всколыхнуло бизнес-сообщество, заставив по-новому взглянуть на систему господдержки. Так куда же на самом деле направляются льготные деньги и на каких условиях? Рассмотрим на примерах действующих программ.