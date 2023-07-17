Договор с самозанятым: за какие формулировки заказчика оштрафуют

Зачем нужен договор с самозанятым
С точки зрения закона составлять договор с самозанятым необходимо далеко не в каждом случае. Например, если сделка разовая, моментальная, а сумма платежа меньше 10 000 рублей, можно обойтись и устными договоренностями.
Однако документ часто запрашивает налоговая инспекция или банк при отправке платежа физическому лицу.
Кроме того, заключенный контракт дает гарантии самому заказчику, ведь в нем прописаны все условия сотрудничества: сроки сдачи работ, штрафные санкции, требования к результату.
Составить грамотный контракт с исполнителем, проверить актуальность его статуса, а также полностью автоматизировать документооборот поможет специальный сервис для работы с самозанятыми — ЯЗАНЯТ.
Посмотреть шаблон грамотно составленного договора с самозанятым можно здесь.
Требования к договору с самозанятым
С плательщиком НПД можно работать только по договору гражданско-правового характера (ГПХ):
оказания услуг;
авторского заказа (на создание музыкального или литературного произведения, фото или видео-ролика);
выполнения работ (подряда);
перевозки;
хранения;
аренды.
Важно, чтобы документ не имел признаков трудового соглашения, иначе сделка будет переквалифицирована при первой же проверке, а заказчику придется возместить НДФЛ и страховые взносы.
Это подтверждает судебная практика, например, постановление АС Восточно-сибирского округа от 08.07.2021 № Ф02-3691/2021, постановление АС Дальневосточного округа от 11.09.2020 № Ф03-3529/2020.
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1. Перед заключением контракта запросите справку из приложения «Мой налог» о постановке на учет самозанятого. Убедитесь с помощью сервиса ФНС, что статус активен.
2. Включите в текст договора указание на то, что «Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход».
Например, преамбула может выглядеть следующим образом:
3.Избегайте терминов: «работник», «сотрудник», «работодатель», «график работы», «оклад», «зарплата», «смена», «замечание», «выговор».
Замените их на слова, которые больше подходят для гражданско-правового оборота: «исполнитель», «подрядчик», «заказчик», «сроки оказания услуг», «стоимость работ», «этап работы», «штраф», «взыскание» и т.д.
4. Воздержитесь от представления исполнителю — рабочего места, материалов, инвентаря, инструментов, техники для оказания услуг. Не пишите в договоре, что передаете что-либо из перечисленного имущества в пользование контрагенту.
Перечень признаков, по которым контрольные органы проверяют отношения с самозанятыми, перечислены в постановлении Пленума ВС от 29.05.2018 № 15 и письме ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@.
5. Не включайте в соглашение с самозанятым условия о:
подчинении трудовому распорядку;
следовании режиму рабочего времени;
получении зарплаты два раза в месяц вместе со штатными работниками;
графике отпусков, направлении в командировку.
6. Будет не лишним дополнить договор пунктом о том, что «Исполнитель обязуется предупредить Заказчика при утрате статуса плательщика НПД в трехдневный срок».
Подойдет такая формулировка:
7. Для обработки персональных данных получите письменное согласие исполнителя. Можно оформить его как отдельный документ или включить условия в текст договора ГПХ.
8. Перед подписанием еще раз проверьте, что в договоре прописаны все ключевые моменты: предмет, цена, сроки и порядок оказания услуг (выполнения работ), характеристики и параметры итогового результата, права и обязанности сторон, условия и способ оплаты, реквизиты получателя, штрафы и другие санкции на случай нарушений, порядок разрешения споров.
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