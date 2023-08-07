Самозанятым хотят увеличить максимальный лимит по доходу до 4.8 млн руб.

В начале июля 2023 года на рассмотрение в Госдуму был направлен очередной законопроект о внесении изменений в закон о самозанятых. Если его примут, максимальный лимит по доходам у плательщиков НПД увеличится вдвое: с 2.4 млн руб. до 4.8 млн руб. Рассмотрим, как указанные изменения могут отразиться на бизнесе и каковы шансы, что законопроект будет принят.

Лимит по доходам для самозанятых в 2023 году

Самозанятость изначально разрабатывали как льготный режим налогообложения для физических лиц, которые ведут деятельность без регистрации ИП.

Его целью был вывод из «тени» предпринимательских доходов обычных граждан.

Так как изначально закон был ориентирован на обычных физлиц, а не на субъектов предпринимательства, лимит по доходам, позволяющий применять НПД, установили незначительный — всего 2.4 млн руб.

С момента введения режима НПД прошло уже 4 года, но лимит по максимальному доходу так и не меняли несмотря на рост цен и инфляцию. Это существенно ограничивает не только самозанятых, но и бизнес, который с ними сотрудничает. Низкий лимит по доходу существенно увеличивает риск перечисления денег исполнителю, утратившему статус плательщика НПД.

А это, в свою очередь, грозит заказчику дополнительными финансовыми и временными затратами.

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Доход самозанятого превысил 2.4 млн руб. Чем это грозит заказчику

Последствия для заказчика напрямую зависят от того, какой статус имеет самозанятый:

Физлицо без специального статуса — все последствия лежат на заказчике.

С дохода свыше 2.4 млн руб. заказчик обязан оплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также сдать соответствующую отчётность.

ИП — все последствия лежат на исполнителе.

С дохода сверх лимита индивидуальный предприниматель должен уплатить налоги и отчитаться по общей системе налогообложения.

Сотрудничество с исполнителями на платформе ЯЗАНЯТ исключает риск перечисления вознаграждения лицу, утратившему статус самозанятого, в том числе и из-за превышения дохода свыше лимита в 2,4 млн руб. Сервис не позволит перевести средства исполнителю, если с учетом планируемой к переводу суммы его годовой доход превысит установленный законом лимит.

Избежать негативных последствий удастся только, если самозанятый успеет в течение 20 календарных дней зарегистрировать ИП на УСН. Последствий для заказчика в этом случае не будет, так как налог с дохода сверх лимита в этом случае должен будет оплатить ИП. Но на практике самозанятые редко идут на такие действия, так как они требуют дополнительных затрат на регистрацию ИП и оплату страховых взносов.

Увеличение лимита по доходам самозанятых до 4.8 млн руб. Изменения 2023 года

3 июля 2023 года на рассмотрение в ГД был внесен законопроект, предусматривающий увеличение предельного лимита по доходам самозанятых до 4.8 млн руб.

Необходимость внести данные поправки в закон № 422-ФЗ, по мнению авторов законопроекта, была вызвана ростом цен на многие товары и услуги, что в свою очередь привело к увеличению дохода самозанятых.

Указанные изменения позволили бы сохранить привлекательность данного режима для самозанятых и сотрудничающего с ним бизнеса, а также ограничить уход плательщиков в «тень».

Увеличение предельного лимита по доходам на НПД. Преимущества для бизнеса

Увеличение лимита по доходам позволило бы бизнесу значительно снизить риск перечисления денег самозанятым, утратившим данный статус.

Особенно это актуально для ИП и организаций, сотрудничающих с высококвалифицированными специалистами (IT, аналитиками и т.п.).

Что известно по законопроекту сегодня

На данный момент законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе. Его планируют включить в программу рассмотрения на осенней сессии, которая пройдет в октябре 2023 года.

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Стоит отметить, шансы, что указанные изменения примут, очень малы. Правительство дало законопроекту отрицательную оценку, указав на то, что эти изменения могут привести к потерям бюджета из-за массового перехода «упрощенцев» и «патентщиков» на НПД.

Необходимость внесения указанных изменений в закон о самозанятых целесообразно оценивать после того, как эксперимент по введению НПД будет завершен, а произойдет это, напомним, в конце 2028 года.

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