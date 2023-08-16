Оплату налогов за самозанятых могут передать онлайн-платформам

Оплата налога за самозанятого — право
По действующим правилам цифровые платформы не обязаны удерживать и платить за самозанятых налог. Такая обязанность предусмотрена только для налоговых агентов, которыми являются организации и ИП, выплачивающие доход физлицам без специального статуса. К ним относятся:
Физические лица, с которыми заключен трудовой договор.
Внештатные исполнители без статуса ИП и самозанятого, сотрудничество с которыми ведется на основании договоров ГПХ.
За таких лиц организации или ИП обязаны перечислять в бюджет НДФЛ и сдавать соответствующую отчетность.
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За исполнителей, имеющих статус самозанятых или ИП на УСН/ПСН, заказчик не обязан платить налоги и страховые взносы. Внештатники делают это самостоятельно в зависимости от применяемой ими системы налогообложения:
Самозанятые — платят налог в размере 4% с дохода от физлиц или 6% — с доходов от ИП организаций.
ИП — на УСН платят налог в зависимости от выбранного объекта налогообложения. На ПСН — в размере стоимости патента, полученного на определенный вид деятельности.
По своему желанию цифровая платформа может стать партнером ФНС и взять на себя функцию по уплате налогов за самозанятых. В этом случае исполнитель дает электронной площадке право оплаты за него налога и предоставляет соответствующее разрешение в приложении «Мой налог». Сейчас таких онлайн-площадок немного. В основном цифровые платформы не берут на себя эту обязанность.
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Оплата налога за самозанятого — обязанность
В Минтруде обсуждают изменения, согласно которым электронные площадки, сотрудничающие с самозанятыми, обязаны будут перечислять за них налог. То есть право может перейти в обязанность.
Эта идея обсуждалась долгое время. Были даже подготовлены поправки в законопроект о занятости населения, но впоследствии их отменили, так как это вызвало неоднозначную реакцию общества.
Согласно планируемым изменением, каждая электронная площадка будет удерживать с дохода, выплачиваемого исполнителю, налог на профессиональный доход.
С какой периодичностью это будет происходить — с каждой операции или по итогам месяца неизвестно. Пока так же не ясно, как будет удерживаться налог с наличных расчетов, этот вопрос планируют решить через систему взаиморасчетов агрегатора и исполнителя.
Среди обсуждаемых изменений есть обязанность уплаты за исполнителя страховых взносов. По каким конкретно видам страхования, в каком размере и порядке потребуется делать эти отчисления — пока также информации нет.
Чтобы реализовать на практике указанные нововведения, скорее всего, будет создан специальный реестр цифровых платформ, в который включат онлайн-площадки, сотрудничающие с исполнителями. Какие условия будут установлены для включения в данный реестр — информации нет.
Платформа «ЯЗАНЯТ» — официальный партнер ФНС, что позволяет формировать чеки за самозанятых сразу после перечисления им вознаграждения. Риск того, что исполнитель забудет или сознательно не выставит чек – исключен.
Как изменения повлияют на бизнес, цифровые площадки и самозанятых
Для бизнеса.
Эти изменения носят положительный характер. Они позволят снизить риск признания заказчика налоговым агентом по отношению к исполнителю. Напомним, что такое возможно, если самозанятый после получения вознаграждения не выдал чек, или заказчик перечислил ему оплату уже после утраты специального статуса.
Также эти изменения снизят риск отказа в признании расходов на выплату вознаграждения для целей уплаты УСН и налога на прибыль.
Для онлайн-площадок, сотрудничающих с самозанятыми.
На цифровые площадки эти изменения возложат дополнительные обязанности. Они связаны не только с необходимостью оплаты налога за самозанятого, но и с включением цифровой площадки в специальный реестр ФНС.
Для самозанятых.
Для плательщиков НПД изменения будут носить положительный характер. Они позволят более точно распределить перечень прав и обязанностей между исполнителями и онлайн-площадкой.
Новые правила освободят самозанятых от обязанности по формированию чеков и уплаты налогов. А также обеспечат им дополнительные социальные гарантии, если онлайн-площадки обяжут уплачивать за них страховые взносы.
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