Оплату налогов за самозанятых могут передать онлайн-платформам

Онлайн-платформы в ближайшем будущем могут обязать уплачивать налоги за самозанятых. Таким образом их приравняют к налоговым агентам этих исполнителей. Разберем, в чем суть изменений, а также как они скажутся на бизнесе и на самих самозанятых.

Оплата налога за самозанятого — право

По действующим правилам цифровые платформы не обязаны удерживать и платить за самозанятых налог. Такая обязанность предусмотрена только для налоговых агентов, которыми являются организации и ИП, выплачивающие доход физлицам без специального статуса. К ним относятся:

Физические лица, с которыми заключен трудовой договор.

Внештатные исполнители без статуса ИП и самозанятого, сотрудничество с которыми ведется на основании договоров ГПХ.

За таких лиц организации или ИП обязаны перечислять в бюджет НДФЛ и сдавать соответствующую отчетность.

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За исполнителей, имеющих статус самозанятых или ИП на УСН/ПСН, заказчик не обязан платить налоги и страховые взносы. Внештатники делают это самостоятельно в зависимости от применяемой ими системы налогообложения:

Самозанятые — платят налог в размере 4% с дохода от физлиц или 6% — с доходов от ИП организаций.

ИП — на УСН платят налог в зависимости от выбранного объекта налогообложения. На ПСН — в размере стоимости патента, полученного на определенный вид деятельности.

По своему желанию цифровая платформа может стать партнером ФНС и взять на себя функцию по уплате налогов за самозанятых. В этом случае исполнитель дает электронной площадке право оплаты за него налога и предоставляет соответствующее разрешение в приложении «Мой налог». Сейчас таких онлайн-площадок немного. В основном цифровые платформы не берут на себя эту обязанность.

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Оплата налога за самозанятого — обязанность

В Минтруде обсуждают изменения, согласно которым электронные площадки, сотрудничающие с самозанятыми, обязаны будут перечислять за них налог. То есть право может перейти в обязанность.

Эта идея обсуждалась долгое время. Были даже подготовлены поправки в законопроект о занятости населения, но впоследствии их отменили, так как это вызвало неоднозначную реакцию общества.

Согласно планируемым изменением, каждая электронная площадка будет удерживать с дохода, выплачиваемого исполнителю, налог на профессиональный доход.

С какой периодичностью это будет происходить — с каждой операции или по итогам месяца неизвестно. Пока так же не ясно, как будет удерживаться налог с наличных расчетов, этот вопрос планируют решить через систему взаиморасчетов агрегатора и исполнителя.

Среди обсуждаемых изменений есть обязанность уплаты за исполнителя страховых взносов. По каким конкретно видам страхования, в каком размере и порядке потребуется делать эти отчисления — пока также информации нет.

Чтобы реализовать на практике указанные нововведения, скорее всего, будет создан специальный реестр цифровых платформ, в который включат онлайн-площадки, сотрудничающие с исполнителями. Какие условия будут установлены для включения в данный реестр — информации нет.

Платформа «ЯЗАНЯТ» — официальный партнер ФНС, что позволяет формировать чеки за самозанятых сразу после перечисления им вознаграждения. Риск того, что исполнитель забудет или сознательно не выставит чек – исключен. Подключиться к платформе

Как изменения повлияют на бизнес, цифровые площадки и самозанятых

Для бизнеса.

Эти изменения носят положительный характер. Они позволят снизить риск признания заказчика налоговым агентом по отношению к исполнителю. Напомним, что такое возможно, если самозанятый после получения вознаграждения не выдал чек, или заказчик перечислил ему оплату уже после утраты специального статуса.

Также эти изменения снизят риск отказа в признании расходов на выплату вознаграждения для целей уплаты УСН и налога на прибыль.

Для онлайн-площадок, сотрудничающих с самозанятыми.

На цифровые площадки эти изменения возложат дополнительные обязанности. Они связаны не только с необходимостью оплаты налога за самозанятого, но и с включением цифровой площадки в специальный реестр ФНС.

Для самозанятых.

Для плательщиков НПД изменения будут носить положительный характер. Они позволят более точно распределить перечень прав и обязанностей между исполнителями и онлайн-площадкой.

Новые правила освободят самозанятых от обязанности по формированию чеков и уплаты налогов. А также обеспечат им дополнительные социальные гарантии, если онлайн-площадки обяжут уплачивать за них страховые взносы.

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