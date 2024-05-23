Как сотрудничать с самозанятыми без риска

Что такое «ЯЗАНЯТ»
Цифровая платформа «ЯЗАНЯТ» обеспечивает простое взаимодействие юридических лиц с самозанятыми исполнителями.
Сотрудничество с самозанятыми выгодно заказчикам — можно быстро привлекать персонал для выполнения проектных и разовых задач.
Исполнители уплачивают налог за себя самостоятельно — заказчик не выступает налоговым агентом, значит, снижается число документов и отчетов, предоставляемых в контролирующие органы.
При этом в сотрудничестве с самозанятыми есть и риски. Главный из них — риск переквалификации отношений в трудовые. Если налоговая обнаружит маскировку трудовых отношений сотрудничеством с самозанятым, то доначислит заказчику налоги и взносы, назначит штраф и пени.
Поэтому при сотрудничестве с плательщиками НПД следует обращать внимание на:
Сдельный характер сотрудничества.
Длительность сотрудничества.
Формулировки в договоре, отсутствие в нем терминов, характерных для трудовых отношений: зарплата, график работы, отпуск и т.д.
Актуальность статуса самозанятого.
Своевременное формирование самозанятым чеков и терминологию в них.
Отсутствие признаков зарплаты при выплате вознаграждения самозанятым.
Сотрудничество с самозанятым через платформу «ЯЗАНЯТ» позволяет снижает риски переквалификации отношений.
Кому подойдет «ЯЗАНЯТ»
«ЯЗАНЯТ» подойдет любому бизнесу, который уже сотрудничает или планирует сотрудничать с самозанятыми — на платформе можно находить исполнителей для своих задач.
Основные возможности платформы «ЯЗАНЯТ»
«ЯЗАНЯТ» — официальный оператор, зарегистрированный в ФНС. На платформе компании и предприниматели могут:
Находить проверенных исполнителей в базе платформы.
Приглашать на платформу исполнителей, с которыми работали ранее.
Автоматически проверять статус и лимит дохода самозанятых перед каждой выплатой.
Формировать закрывающие документы — договоры, заказ-наряды, акты оказанных услуг.
Обмениваться электронными документами с исполнителями, подписывать документы электронной подписью и хранить в электронном архиве.
Проводить массовые и разовые выплаты исполнителям.
Отслеживать состояние чека после того, как самозанятый сформировал его.
Автоматически создавать чеки от плательщика НПД после оплаты.
Получать консультации по налогам и юридическим вопросам, услуги персонального менеджера и техническую поддержку 24/7.
Также платформа может резервировать сумму с каждого платежа в копилку для оплаты налогов.
У «ЯЗАНЯТ» есть модуль для 1С, который дублирует функции платформы прямо в системе 1C заказчика.
Почему удобно сотрудничать с самозанятыми через «ЯЗАНЯТ»
Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс, а маркетплейс и формирование заданий указывают на сдельный характер отношений, что снижает риск переквалификации их в трудовые.
Платформа «ЯЗАНЯТ» не только упрощает работу, но и помогает снизить риски, связанные с оформлением документов.
Исполнители и заказчики могут автоматически формировать документы, подтверждающие расходы и законность сделок. Это позволяет избежать ошибок, которые могут привести к проблемам с контролирующими органами, и сокращает время на бумажную работу.
Сколько это стоит
Платформа берет с заказчиков самую низкую комиссию на рынке — всего 0,5%.
Все функции платформы бесплатные, а комиссию заказчик оплачивает только за перевод в адрес исполнителя. Самозанятые пользуются платформой бесплатно. Подробнее о тарифах — на сайте.
Находите самозанятых или добавляйте своих, сотрудничайте с ними и обменивайтесь электронными документами
Запишитесь на демонстрацию возможностей платформы:
Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid: LjN8KLqHp
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