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ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Как сотрудничать с самозанятыми без риска

В России почти 10 млн самозанятых — налоговый режим НПД стал популярным среди огромного количества граждан. Но в сотрудничестве с самозанятыми есть свои особенности и риски, связанные с оформлением договора, выплатами, лимитами дохода на НПД. Снизить риски можно, если сотрудничать с исполнителями через специальную платформу, такую как «ЯЗАНЯТ». 
Как сотрудничать с самозанятыми без риска
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое «ЯЗАНЯТ» 

Цифровая платформа «ЯЗАНЯТ» обеспечивает простое взаимодействие юридических лиц с самозанятыми исполнителями. 

Сотрудничество с самозанятыми выгодно заказчикам — можно быстро привлекать персонал для выполнения проектных и разовых задач.

Исполнители уплачивают налог за себя самостоятельно — заказчик не выступает налоговым агентом, значит, снижается число документов и отчетов, предоставляемых в контролирующие органы.

При этом в сотрудничестве с самозанятыми есть и риски. Главный из них — риск переквалификации отношений в трудовые. Если налоговая обнаружит маскировку трудовых отношений сотрудничеством с самозанятым, то доначислит заказчику налоги и взносы, назначит штраф и пени.

Поэтому при сотрудничестве с плательщиками НПД следует обращать внимание на:

  • Сдельный характер сотрудничества. 

  • Длительность сотрудничества. 

  • Формулировки в договоре, отсутствие в нем терминов, характерных для трудовых отношений: зарплата, график работы, отпуск и т.д.

  • Актуальность статуса самозанятого. 

  • Своевременное формирование самозанятым чеков и терминологию в них. 

  • Отсутствие признаков зарплаты при выплате вознаграждения самозанятым. 

Сотрудничество с самозанятым через платформу «ЯЗАНЯТ» позволяет снижает риски переквалификации отношений.

Кому подойдет «ЯЗАНЯТ» 

«ЯЗАНЯТ» подойдет любому бизнесу, который уже сотрудничает или планирует сотрудничать с самозанятыми — на платформе можно находить исполнителей для своих задач.

Основные возможности платформы «ЯЗАНЯТ» 

«ЯЗАНЯТ» официальный оператор, зарегистрированный в ФНС. На платформе компании и предприниматели могут:

  • Находить проверенных исполнителей в базе платформы.

  • Приглашать на платформу исполнителей, с которыми работали ранее.

  • Автоматически проверять статус и лимит дохода самозанятых перед каждой выплатой.

  • Формировать закрывающие документы — договоры, заказ-наряды, акты оказанных услуг.

  • Обмениваться электронными документами с исполнителями, подписывать документы электронной подписью и хранить в электронном архиве.

  • Проводить массовые и разовые выплаты исполнителям.

  • Отслеживать состояние чека после того, как самозанятый сформировал его.

  • Автоматически создавать чеки от плательщика НПД после оплаты.

  • Получать консультации по налогам и юридическим вопросам, услуги персонального менеджера и техническую поддержку 24/7.

Также платформа может резервировать сумму с каждого платежа в копилку для оплаты налогов. 

У «ЯЗАНЯТ» есть модуль для 1С, который дублирует функции платформы прямо в системе 1C заказчика.

Почему удобно сотрудничать с самозанятыми через «ЯЗАНЯТ» 

  • Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс, а маркетплейс и формирование заданий указывают на сдельный характер отношений, что снижает риск переквалификации их в трудовые.

  • Платформа «ЯЗАНЯТ» не только упрощает работу, но и помогает снизить риски, связанные с оформлением документов.

  • Исполнители и заказчики могут автоматически формировать документы, подтверждающие расходы и законность сделок. Это позволяет избежать ошибок, которые могут привести к проблемам с контролирующими органами, и сокращает время на бумажную работу.

Сколько это стоит

Платформа берет с заказчиков самую низкую комиссию на рынкевсего 0,5%.

Все функции платформы бесплатные, а комиссию заказчик оплачивает только за перевод в адрес исполнителя. Самозанятые пользуются платформой бесплатно. Подробнее о тарифах — на сайте.

Находите самозанятых или добавляйте своих, сотрудничайте с ними и обменивайтесь электронными документами

Запишитесь на демонстрацию возможностей платформы:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid: LjN8KLqHp

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