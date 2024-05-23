Как сотрудничать с самозанятыми без риска

В России почти 10 млн самозанятых — налоговый режим НПД стал популярным среди огромного количества граждан. Но в сотрудничестве с самозанятыми есть свои особенности и риски, связанные с оформлением договора, выплатами, лимитами дохода на НПД. Снизить риски можно, если сотрудничать с исполнителями через специальную платформу, такую как «ЯЗАНЯТ».

Что такое «ЯЗАНЯТ»

Цифровая платформа «ЯЗАНЯТ» обеспечивает простое взаимодействие юридических лиц с самозанятыми исполнителями.

Сотрудничество с самозанятыми выгодно заказчикам — можно быстро привлекать персонал для выполнения проектных и разовых задач.

Исполнители уплачивают налог за себя самостоятельно — заказчик не выступает налоговым агентом, значит, снижается число документов и отчетов, предоставляемых в контролирующие органы.

При этом в сотрудничестве с самозанятыми есть и риски. Главный из них — риск переквалификации отношений в трудовые. Если налоговая обнаружит маскировку трудовых отношений сотрудничеством с самозанятым, то доначислит заказчику налоги и взносы, назначит штраф и пени.

Поэтому при сотрудничестве с плательщиками НПД следует обращать внимание на:

Сдельный характер сотрудничества.

Длительность сотрудничества.

Формулировки в договоре, отсутствие в нем терминов, характерных для трудовых отношений: зарплата, график работы, отпуск и т.д.

Актуальность статуса самозанятого.

Своевременное формирование самозанятым чеков и терминологию в них.

Отсутствие признаков зарплаты при выплате вознаграждения самозанятым.

Сотрудничество с самозанятым через платформу «ЯЗАНЯТ» позволяет снижает риски переквалификации отношений.

Кому подойдет «ЯЗАНЯТ»

«ЯЗАНЯТ» подойдет любому бизнесу, который уже сотрудничает или планирует сотрудничать с самозанятыми — на платформе можно находить исполнителей для своих задач.

Основные возможности платформы «ЯЗАНЯТ»

«ЯЗАНЯТ» — официальный оператор, зарегистрированный в ФНС. На платформе компании и предприниматели могут:

Находить проверенных исполнителей в базе платформы.

Приглашать на платформу исполнителей, с которыми работали ранее.

Автоматически проверять статус и лимит дохода самозанятых перед каждой выплатой.

Формировать закрывающие документы — договоры, заказ-наряды, акты оказанных услуг.

Обмениваться электронными документами с исполнителями, подписывать документы электронной подписью и хранить в электронном архиве.

Проводить массовые и разовые выплаты исполнителям.

Отслеживать состояние чека после того, как самозанятый сформировал его.

Автоматически создавать чеки от плательщика НПД после оплаты.

Получать консультации по налогам и юридическим вопросам, услуги персонального менеджера и техническую поддержку 24/7.

Также платформа может резервировать сумму с каждого платежа в копилку для оплаты налогов.

У «ЯЗАНЯТ» есть модуль для 1С, который дублирует функции платформы прямо в системе 1C заказчика.

Почему удобно сотрудничать с самозанятыми через «ЯЗАНЯТ»

Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс, а маркетплейс и формирование заданий указывают на сдельный характер отношений, что снижает риск переквалификации их в трудовые.

Платформа «ЯЗАНЯТ» не только упрощает работу, но и помогает снизить риски, связанные с оформлением документов.

Исполнители и заказчики могут автоматически формировать документы, подтверждающие расходы и законность сделок. Это позволяет избежать ошибок, которые могут привести к проблемам с контролирующими органами, и сокращает время на бумажную работу.

Сколько это стоит

Платформа берет с заказчиков самую низкую комиссию на рынке — всего 0,5%.

Все функции платформы бесплатные, а комиссию заказчик оплачивает только за перевод в адрес исполнителя. Самозанятые пользуются платформой бесплатно. Подробнее о тарифах — на сайте.

Находите самозанятых или добавляйте своих, сотрудничайте с ними и обменивайтесь электронными документами Запишитесь на демонстрацию возможностей платформы: Отправить

Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid: LjN8KLqHp