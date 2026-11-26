В 2026 году маркетплейсы окончательно переложили контроль за селлерами на автоматизированные алгоритмы. Итог для бизнеса предсказуем: миллионные списания за «виртуальные» нарушения габаритов, кассовые разрывы из-за хаотичных скидок и зависшие на балансах деньги, которые невозможно перевести на расчетный счет.
Разберем, как устроены скидки площадок, как зафиксировать «индивидуальные условия» (ИУ) на Wildberries и пошагово оспорить незаконные штрафы. А в основу нашего разбора положим свежайшую судебную практику против этого маркетплейса.
«ИУ для бедных» на Wildberries: что это и как доказать их подписание
Индивидуальные условия (ИУ) на WB: что селлеры называют «ИУ для бедных»
В официальных документах площадки этот инструмент фигурирует как «Соглашение о программе сотрудничества» к Договору о реализации товара. Однако на профессиональном сленге селлеры прозвали такую механику «ИУ для бедных».
Почему продавцы называют эти условия «ИУ для бедных» на ВБ?
Компании федерального масштаба заключают с маркетплейсами индивидуальные контракты с фиксированными ставками. Средним же и растущим магазинам площадка делает массовые электронные спецпредложения.
Смысл программы: селлеру устанавливается целевой план продаж на 3 месяца (например, оборот 2,6 млн руб. или 166 млн руб.) с повышенными ступенями (план 1 — 110%, план 2 — 120%). При выполнении плана индивидуальные условия WB гарантируют ограничение максимального размера комиссии и возврат излишне удержанного вознаграждения, а также льготные коэффициенты приемки и логистики.
Почему индивидуальные условия Wildberries — риск для продавца?
1. Одностороннее изменение условий. В силу ст. 428 ГК РФ оферта WB является договором присоединения. Площадка регулярно обновляет правила, меняя формулы расчета и порядок выплат задним числом.
2. «Забывчивость» платформы. Когда селлер выполняет целевой оборот, маркетплейс «забывает» автоматически применить сниженную комиссию, продолжая списывать стандартный процент по еженедельным отчетам.
3. Ловушка баланса. Даже признав переплату, площадка может отобразить ее во внутреннем кабинете, но месяцами не давать селлеру вывести деньги в банк.
Как доказать, что индивидуальные условия подписаны: инструкция для селлера
Главная процессуальная проблема кроется в ответе на вопрос: как доказать, что соглашение по «ИУ для бедных» подписано, если юридически соглашение заключается электронно — кликом на баннер в интерфейсе или акцептом уведомления. Через несколько дней баннер исчезает, оферта обновляется, а в случае спора юристы маркетплейса в суде заявляют: «Никакого соглашения не заключалось, подписей сторон нет».
Чтобы соглашение имело железную юридическую силу в арбитражном суде, вам потребуются следующие доказательства:
1. История акцептов в личном кабинете. Сразу после принятия условий зафиксируйте номер соглашения, присвоенный системой (например, Соглашение № 20640), дату и временной интервал действия в разделах «Уведомления» и «Новости».
Это можно сделать одним из двух способов:
Создание скриншотов по стандарту. На снимке обязательно должны быть видны: полный URL-адрес страницы, точное системное время и дата, наименование браузера, данные авторизованного профиля селлера (ИНН/наименование), а также параметры ПК и ФИО лица, сделавшего снимок.
Формирование протокола автоматизированной фиксации. Его можно создать с помощью сервиса ShotApp. Потребуется запустить расширение для браузера, осмотреть личный кабинет с записью экрана, а затем сформировать скриншоты с наиболее важной информацией. В итоговый документ войдет видеозапись осмотра, созданные на ее основе изображения, метаданные фиксируемой страницы. Протокол будет храниться на защищенном сервере, что исключает возможность редактирования. В суде протоколы ShotApp принимаются наравне с письменными доказательствами.
2. Выгрузка отчетов. Регулярно скачивайте детальные Excel-отчеты о продажах за весь период действия программы ИУ с расшифровкой артикулов, дат и заказов.
ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА И СЕЛЛЕРА:
Судебный спор по ИУ: разбор двух реальных дел 2026 года против ООО «РВБ»
Практика Арбитражного суда Московской области конца 2026 года наглядно показывает, почему одни селлеры из-за ИУ теряют сотни тысяч рублей, а другие успешно взыскивают с маркетплейса миллионы и проценты по ст. 395 ГК РФ.
Негативный кейс: Дело № А41-87585/2026 (ИП Вайзбек М.В. против ООО «РВБ»)
Фабула спора
Предприниматель принял участие в программе сотрудничества WB, длившейся с 01.11.2025 по 31.01.2026. Целевой оборот селлера составлял 2 645 280 руб., а фактический достиг 5 516 942 руб. (перевыполнение плана на 208,56%). Селлер обратился в суд с требованием взыскать переплату комиссии в размере 331 016,52 руб. и проценты по ст. 395 ГК РФ.
Позиция маркетплейса
Соглашение сторонами не подписано.
Файлы в деле — редактируемые выгрузки без печатей.
Решение суда: полный отказ в удовлетворении исковых требований.
Почему суд полностью отказал селлеру
1. Истец приложил распечатку соглашения без подписей сторон (ни сделанных от руки, ни файла ЭЦП .sig, ни штампа электронной подписи).
2. Представленные распечатки таблиц продаж были составлены в формате, допускающем свободное редактирование, без подписей и печатей. Суд указал, что они не имеют доказательственной силы.
3. Скриншоты ЛК не содержали обязательные реквизиты, такие как URL, время создания, данные лица, проводившего фиксацию, использованное ПО. Допустимых доказательств Истец не представил.
Позитивный кейс: Дело № А41-82426/2026 (ИП Юкица З. против ООО «РВБ»)
Фабула спора
Крупный селлер заключил соглашение об участии в программе сотрудничества № 20640 с плановым оборотом 166 249 431 руб. на период с 01.11.2025 по 31.01.2026. Норматив был выполнен. Сумма возврата излишне удержанной комиссии составила 18 642 859 руб. Срок выплаты истек 30.04.2026. Маркетплейс перечислил деньги на расчетный счет только 20.07.2026.
Хитрость маркетплейса
ООО «РВБ» заявило в суде, что отразило 18,6 млн руб. на балансе в ЛК селлера еще 15.06.2026, и потребовало считать просрочку прекращенной с этой даты.
Ключевые доказательства селлера, сломавшие позицию WB
1. Протокол автоматизированной фиксации и переписка со службой поддержки.
2. На скриншотах, вошедших в протокол, было зафиксировано: при общем балансе 18,8 млн руб. в графе «доступно к выводу» стояла сумма всего 326 руб. 05 коп.
3. Поддержка в чате подтвердила разграничение между общим балансом и суммой, доступной к выводу. Кнопка вывода активировалась лишь 13.07.2026.
Вывод суда
Отражение суммы на балансе ЛК не является надлежащим исполнением денежного обязательства, пока продавцу не обеспечена реальная техническая возможность вывести средства на банковский счет. Суд взыскал с ООО «РВБ» проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 545 239,78 руб., расходы на юриста 30 000 руб. и госпошлину 31 834 руб.
Критерий проверки
Ошибки ИП Вайзбека (Отказ)
Грамотные шаги ИП Юкицы (Победа)
Фиксация соглашения
Текст без подписей сторон и файла электронной подписи .sig.
Зафиксирован номер соглашения (№ 20640) и условия оферты в личном кабинете.
Скриншоты ЛК
Распечатки без URL, системного времени, данных лица, проводившего фиксацию, и параметров его ПК.
Протокол автоматизированной фиксации в сети Интернет. В него вошли URL, системное время и иные требуемые данные.
Отчеты о продажах
Редактируемые файлы без детализации и подписей.
Детальные реестры и подтверждение достижения целевого оборота.
Отражение на балансе
Не исследовалось
Доказано, что баланс ≠ доступность к выводу (вывести можно было лишь 326 руб.)
Итог судебного спора
0 руб. (полный отказ в иске)
545 239,78 руб. процентов + судебные расходы
Маркетплейс удерживает комиссию по ИУ?
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Что такое соинвест на Ozon и можно ли его отключить
Многие начинающие поставщики путают понятия: это предложение от площадки не является скидкой для самого селлера.
Соинвест Озон — это часть дисконта для конечного покупателя, которую площадка субсидирует за собственный счет. Работает так: покупатель видит привлекательную цену (зеленый ценник по Ozon Карте), а маркетплейс обязуется компенсировать продавцу разницу между согласованной ценой селлера и ценой продажи на витрине. Компенсация оформляется через соразмерное уменьшение комиссии за продажу либо прямым начислением премии в отчете реализации.
От чего зависит соинвест на Озон:
• Конкурентоспособность цены товара по сравнению с другими маркетплейсами (Индекс цен Ozon);
• Участие карточки в глобальных распродажах платформы;
• Категория товара и ее плановая маржинальность для маркетплейса;
• Регион отгрузки и кластер покупателя.
Что происходит с соинвестом на Озон сейчас и как устроен алгоритм расчета
В 2026 году многие предприниматели задаются следующим вопросом:
Почему в отчетах площадки по соинвесту появляются необъяснимые цифры?
Ответ: алгоритмы площадки стали ультрадинамическими. Маркетплейс анализирует спрос в реальном времени, из-за чего цена для соинвеста Озон может колебаться до 5–10 раз в течение одних суток. Площадка может в один момент урезать свой соинвест с 18% до 2%, если спрос велик, либо резко взвинтить скидку.
Для продавца здесь кроются колоссальные риски:
Если алгоритм расчета соинвеста на Озоне для селлера дает сбой или площадка несвоевременно отражает компенсацию в закрывающих документах, покупатель приобретает товар по заниженной цене, а селлер получает выручку ниже себестоимости.
Эта проблема характерна только для Ozon?
Нет, аналогичные ситуации возникают и на Яндекс.Маркете, где соинвест тесно связан со скидками по подписке Яндекс.Плюс и списанием баллов. В актах сверки селлеры регулярно обнаруживают расхождения между начисленными баллами и фактическими выплатами.
Можно ли отключить соинвест?
Селлеры регулярно спрашивают об этом службу поддержки. Однако кнопки «Выключить скидки маркетплейса» в кабинете нет: площадка рассматривает соинвестирование как свое исключительное маркетинговое право.
Тем не менее юридически и технически обезопасить себя можно.
Используйте три инструмента:
1. Установите минимальную цену (Min Price). Она защитит вашу цену реализации от автоматических скидок за счет продавца. Даже если Ozon дополнительно применит свой соинвест на витрине, расчет с селлером должен вестись от установленного порога, а разница — компенсироваться площадкой.
2. Запретите автоматическое включение товаров в распродажи площадки. В разделе «Цены и акции» снимите согласие на автодобавление карточек в акции.
3. Соблюдайте претензионный порядок. Если товар продан по цене, ниже той, которая установлена в личном кабинете селлера, без компенсации разницы, требуйте возмещения на основании ст. 1008 ГК РФ (нарушение условий отчета агента).
Как оспорить штрафы и удержания на Wildberries и Ozon
Как оспорить штраф и удержания на Вайлдберриз
Найдите удержание в отчёте Wildberries и проверьте, за что площадка списала деньги. Чтобы понять, как оспорить штраф WB или как оспорить удержание, нужно знать природу самых популярных санкций ВБ как маркетплейса. К ним относятся:
• Завышение габаритов упаковки (крупногабаритный товар). Складские датчики замеряют коробки в движении. Пыль или незамятый скотч приводят к применению повышающего коэффициента логистики, увеличивающего ее стоимость в 10 раз, или начислению штрафа 10 000 руб. за единицу товара.
• Штрафы за «самовыкупы» (фиктивные заказы). Алгоритм списывает до 30% от оборота по ст. 330 ГК РФ без предъявления каких-либо доказательств.
• Утрата, повреждение на складе и подмена товара. Маркетплейс перекладывает убытки на селлера: отказывает в компенсации за утерянный или испорченный на складе товар, а при подмене покупателем не только не возмещает стоимость вещи, но и нередко удерживает с продавца штраф за «несоответствие вложения», а также плату за обратную логистику и утилизацию.
Пошаговый алгоритм, как оспаривать удержания Вайлдберриз
Шаг 1. Проведите сбор доказательств. Набор документов зависит от причины удержания:
При завышении габаритов и штрафе за них: сделайте фото и видео замера заводской коробки с линейкой или рулеткой (длина, ширина, высота), приложите паспорт изделия (или техописание от производителя) и акты приема-передачи с отметками склада.
При штрафе за «самовыкупы»: сделайте скриншоты статистики продаж и рекламных кампаний (внутренняя реклама WB, интеграции у блогеров, акты и чеки), подтверждающие органический рост заказов, а также зафиксируйте отсутствие доказательств со стороны площадки. Сделать это оперативно позволяет сервис ShotApp: в протокол войдут как сами скриншоты, так и метаданные фиксируемых страниц.
При утрате, повреждении или подмене товара: подготовьте акты приемки поставки (УПД и статусы в ЛК), подтверждающие передачу товара на склад, видеозапись упаковки/маркировки партии с читаемыми штрихкодами, а при получении подмены или брака — видео распаковки возврата на ПВЗ.
Шаг 2. Направьте мотивированные возражения по отчету (дедлайн — 7 дней!). По п. 13.3 Оферты WB селлер обязан представить возражения на отчет в течение 7 календарных дней. Пропуск срока означает принятие отчета без замечаний.
Если WB не может представить ручной акт переобмера с четкими фотографиями товара с линейкой, суды признают списанные штрафы и повышенную логистику неосновательным обогащением (ст. 1102 ГК РФ) и взыскивают всю сумму с ООО «РВБ» в пользу селлера.
Шаг 3. Подайте досудебную претензию (обязательный этап). Переписка в тикетах не заменяет претензионный порядок (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Претензия направляется на юридический адрес ООО «РВБ» заказным письмом с описью вложения через Почту России и дублируется в ЛК. Срок ответа — 30 дней.
Шаг 4. Направьте иск в арбитражный суд о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), процентов по ст. 395 ГК РФ и всех судебных расходов (ст. 110 АПК РФ). О том, как подать такой иск, вы сможете прочитать в подробной статье.
Как оспорить штраф на Озоне
Селлеры часто сталкиваются с начислениями штрафных баллов за нарушения, которые ведут даже к блокировке аккаунта, а также со штрафами за:
отмену заказов;
просрочку отгрузки (FBS);
расхождения при приемке поставок FBO.
Регламент защиты на Ozon
1. Мотивированный отказ от УПД и актов в ЭДО. Не подписывайте закрывающие документы вслепую, прикладывайте протокол разногласий.
2. Доказательная база по тикету. Видеозапись сборки товаров с камер упаковочного стола, на которой видны трек-номер и процесс запечатывания посылки, электронная накладная передачи курьеру Ozon с точным таймкодом.
3. Переход в претензионный порядок. Если боты закрывают обращения отписками, направляйте официальную претензию со ссылкой на ст. 309, 310, 401 ГК РФ (отсутствие вины продавца, задержка по вине службы доставки Ozon).
Итог и чек-лист: как селлеру защитить себя заранее
Автоматизированные удержания маркетплейсов — не приговор, если вы фиксируете условия оферты, ИУ и переписку с поддержкой в момент события, а не постфактум.
Составили подробный чек-лист, который поможет избежать ненужных рисков:
☑ Фиксация оферты и соглашений об ИУ в день их принятия. Сохраняйте условия программы сотрудничества с номером соглашения, датой и полной выгрузкой в формате таблиц.
☑ Видеофиксация сборки и замеров габаритов. Камеры высокого разрешения над упаковочным столом с фиксацией штрихкодов и замеров рулеткой снимают 90% претензий складов.
☑ Настройка минимальных порогов цен. Это позволит защитить карточки от автоматического применения акций и неконтролируемого падения цен ниже себестоимости.
☑ Еженедельный аудит отчетов и подача возражений. Не копите расхождения дольше месяца. Подавайте мотивированный отказ на еженедельный отчет строго в течение 7 дней.
☑ Контроль статуса вывода средств. Помните практику дела ИП Юкицы: если деньги отражены на общем балансе, но недоступны к выводу на расчетный счет, фиксируйте нарушение протоколом и требуйте проценты по ст. 395 ГК РФ.
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FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Что такое «ИУ для бедных» на Wildberries простыми словами?
Это сленговое название соглашений о программе сотрудничества. Площадка обещает сниженную комиссию и льготную логистику при выполнении целевого плана продаж на 3 месяца, но нередко задерживает перерасчет и блокирует вывод сэкономленных средств.
Примет ли арбитражный суд обычные скриншоты личного кабинета?
Простые распечатки без системных реквизитов суды отклоняют (дело № А41-87585/2026). Скриншот должен содержать точное время, дату, полный URL-адрес и данные об устройстве. Изображения, дополненные этими данными, вы получите, если обратитесь к нотариусу для заверения доказательств или сформируете протокол автоматизированной фиксации ShotApp.
Можно ли взыскать проценты с WB, если деньги отражаются на балансе, но кнопка вывода заблокирована?
Да. В силу решения АС МО по делу № А41-82426/2026 виртуальное отражение на балансе не является исполнением обязательства. С маркетплейса взыскиваются проценты по ст. 395 ГК РФ за весь период, пока деньги не были доступны к реальному выводу.
Как отключить соинвест на Ozon, если он роняет маржинальность?
Прямой кнопки отключения нет, но селлер может защитить себя, установив порог Min Price в карточке товара и отключив автоматическое участие в акциях. Если продажи будут проходить по цене ниже минимальной, он вправе потребовать возмещения убытков на основании ст. 309, 995, 1005, 1008 ГК РФ (нарушение условий договора и порядка расчетов по отчету агента).
Какой срок дается селлеру на обжалование еженедельного отчета WB?
По п. 13.3 оферты Wildberries мотивированные возражения должны быть поданы через личный кабинет в течение 7 календарных дней. Пропуск этого срока расценивается судами как безоговорочное принятие отчета.
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