В 2026 году маркетплейсы окончательно переложили контроль за селлерами на автоматизированные алгоритмы. Итог для бизнеса предсказуем: миллионные списания за «виртуальные» нарушения габаритов, кассовые разрывы из-за хаотичных скидок и зависшие на балансах деньги, которые невозможно перевести на расчетный счет. Разберем, как устроены скидки площадок, как зафиксировать «индивидуальные условия» (ИУ) на Wildberries и пошагово оспорить незаконные штрафы. А в основу нашего разбора положим свежайшую судебную практику против этого маркетплейса.

«ИУ для бедных» на Wildberries: что это и как доказать их подписание

Индивидуальные условия (ИУ) на WB: что селлеры называют «ИУ для бедных»

В официальных документах площадки этот инструмент фигурирует как «Соглашение о программе сотрудничества» к Договору о реализации товара. Однако на профессиональном сленге селлеры прозвали такую механику «ИУ для бедных».



Почему продавцы называют эти условия «ИУ для бедных» на ВБ? Компании федерального масштаба заключают с маркетплейсами индивидуальные контракты с фиксированными ставками. Средним же и растущим магазинам площадка делает массовые электронные спецпредложения. Смысл программы: селлеру устанавливается целевой план продаж на 3 месяца (например, оборот 2,6 млн руб. или 166 млн руб.) с повышенными ступенями (план 1 — 110%, план 2 — 120%). При выполнении плана индивидуальные условия WB гарантируют ограничение максимального размера комиссии и возврат излишне удержанного вознаграждения, а также льготные коэффициенты приемки и логистики. Почему индивидуальные условия Wildberries — риск для продавца? 1. Одностороннее изменение условий. В силу ст. 428 ГК РФ оферта WB является договором присоединения. Площадка регулярно обновляет правила, меняя формулы расчета и порядок выплат задним числом.

2. «Забывчивость» платформы. Когда селлер выполняет целевой оборот, маркетплейс «забывает» автоматически применить сниженную комиссию, продолжая списывать стандартный процент по еженедельным отчетам.

3. Ловушка баланса. Даже признав переплату, площадка может отобразить ее во внутреннем кабинете, но месяцами не давать селлеру вывести деньги в банк.

Как доказать, что индивидуальные условия подписаны: инструкция для селлера