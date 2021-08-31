Обзор практики Верховного Суда по налогам за июль 2021

В обзоре представлены акты Судебной коллегии по налоговым спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда.

Общие вопросы

Определение от 27 июля 2021 г. № 307-ЭС21-10414 (с. Чучунова Н.С., Трухачев Вячеслав Михайлович)

Суды отказали в удовлетворении требований, не установив оснований для привлечения Курунина А.А. к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, исходя из того, что непосредственная вина Курунина А.А., как бывшего генерального директора Общества, в причинении Обществу убытков не доказана, решение налогового органа о привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения само по себе не может являться доказательством вины руководителя в причинении убытков.

Определение от 22 июля 2021 г. № 301-ЭС21-10984 (с. Тютин Д.В., Мебельный БУМ) –

Срок на возврат налога исчисляется с момента уплаты обществом налога, при этом вынесенное инспекцией решение в отношении общества не повлияло на порядок исчисления срока, поскольку заявитель, участвуя в схеме "дробление бизнеса" знал или должен был знать, что его выручка является выручкой взаимозависимой организации.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2021

Налоговый контроль

Определение от 28 июля 2021 г. № 301-ЭС21-11472 (с. Пронина М.В., Торговый Дом "Платина Кострома") –

Отказывая в удовлетворении заявления общества, суды исходили из того, что требование о представлении документов (информации) выставлено инспекцией вне рамок проведения налоговой проверки в связи с необходимостью получения сведений в рамках проведения контрольных мероприятий, направленных на оценку правомерности применения вычетов по налогу на добавленную стоимость. При этом требование инспекции содержало все необходимые сведения, позволяющие определить, что документы (информация) истребуются в рамках проведения указанных контрольных мероприятий, наименование документов, которые необходимо представить, их реквизиты, а также указана конкретная информацию, которую инспекция истребовала относительно данных сделок.

Определение от 23 июля 2021 г. № 305-ЭС21-11275 (с. Антонова М.К., Приборэнергогаз) –

Определение от 13 июля 2021 г. № 305-ЭС21-10282 (с. Антонова М.К., Микрофинансовая Организация "Финансы.Бизнес.Развитие.") –

Доводы заявителя о неверном исчислении судами срока на принудительное взыскание задолженности и нарушении инспекцией трехмесячного срока проведения камеральной проверки отклоняются, поскольку при проверке соблюдения сроков принудительного внесудебного взыскания оценке подлежит своевременность действий налогового органа на стадии исполнения решения, вынесенного по результатам налоговой проверки (после вступления в силу решения и получения реальной возможности его исполнения), которая начинается с выставления требования об уплате налога. Соответственно, само по себе нарушение длительности проведения налоговой проверки не может иметь юридического значения для оценки правомерности действий налогового органа на стадии взыскания задолженности по налогам.

Определение от 5 июля 2021 г. № 307-ЭС21-2135 (с. Першутов А.Г., Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Неринга) –

Само по себе нарушение длительности проведения налоговой проверки не может иметь юридического значения для оценки правомерности действий налогового органа на стадии взыскания задолженности по налогам. Иное приводило бы к смешению сроков, относящихся к различным административным процедурам - сроков производства по делу о нарушении законодательства о налогах и сборах, и сроков исполнения решения, принятого по результатам названного производства. При этом, в отличие от процедуры взыскания задолженности, нарушение длительности производства по делу о нарушении законодательства о налогах и сборах может быть обусловлено совокупностью причин, имеющих различный характер - как объективный (например, не поступление ответов налоговому органу на направленные им запросы иным лицам, позднее поступления ответов от уполномоченных органов других государств в рамках обмена информацией), так и субъективный (необходимость обеспечения реализации прав налогоплательщика, в том числе на ознакомление с материалами налоговой проверки, на подготовку дополнительных возражений и т.п).

Превышение длительности производства по делу о нарушении законодательства о налогах (совершение определенных действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля с нарушением сроков) само по себе не лишает налоговый орган права на принятие мер внесудебного взыскания, предусмотренных статьями 46 - 47 Налогового кодекса, но, во всяком случае, ограничивает возможность взыскания пределами двух лет. В случае превышения двухлетнего срока, возражения относительно нарушения длительности проведения налоговой проверки могут быть заявлены налогоплательщиком как при рассмотрении предъявленного к нему в судебном порядке требования о взыскании задолженности, так и при оспаривании самим налогоплательщиком выставленного налоговым органом требования об уплате налога, оспаривании решений (постановлений), принятых налоговым органом в рамках внесудебного взыскания задолженности, что согласуется с пунктом 31 постановления Пленума N 57.

Обзор налоговых новостей за июль 2021

Налоговые споры

Определение от 8 июля 2021 г. № 302-ЭС21-3164 (с. Першутов А. Г., Антонова М. К., Тютин Д. В., ДМ Трейдинг) +

Даже в случае наличия технического сбоя при подключении Арбитражного суда Красноярского края к судебному заседанию суда округа с использованием систем видеоконференц-связи, суд округа должен был отложить рассмотрение кассационной жалобы по существу для обеспечения возможности участия общества в судебном заседании.

НДС

Определение от 30 июля 2021 г. № 306-ЭС21-11612 (с. Антонова М.К., Волжские тепловые сети) –

Судебные инстанции поддержали вывод инспекции о том, что представленные корректировочные счета-фактуры, выставленные заявителем в одностороннем порядке и отражающие изменения объемов реализованного теплоносителя в отсутствие соответствующего документального подтверждения, не свидетельствуют о наличии оснований для применения вычетов по НДС.

Определение от 29 июля 2021 г. № 304-ЭС21-11957 (с. Завьялова Т.В., Ноябрьскэнергонефть) –

Основанием для доначисления налога на добавленную стоимость послужил вывод налогового органа о необходимости восстановления налога на добавленную стоимость по сделкам, оплата по которым частично возмещена за счет финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний путем зачета суммы предоставляемого финансового обеспечения в счет уплаты начисленных организацией страховых взносов.

С учетом разъяснений Министерства финансов Российской Федерации, изложенных в письме от 15.12.2017 № 03-07-11/84162, суды согласились с выводом налогового органа, признав оспариваемые решения законными и обоснованными.

Определение от 19 июля 2021 г. № 303-ЭС21-9319 (с. Тютин Д.В., РМД ЮВА 1) –

Признавая оспоренные решения инспекции законными и обоснованными, суды исходили из того, что реализация рыбопродукции контрагентом обществу не образует объекта налогообложения НДС, поскольку рыбопродукция на момент начала отгрузки и транспортировки на территории Российской Федерации не находилась, товар на территории Российской Федерации не приобретался, фактическая передача продукции происходила за пределами Российской Федерации, вследствие чего у общества не возникло право на применение налогового вычета по НДС в отношении указанных операций.

Определение от 8 июля 2021 г. № 309-ЭС21-10192 (с. Завьялова Т.В., Управляющая организация "Теплокомсервис") –

В отношении услуг по созданию веб-сайта и его информационно-техническому сопровождению, изготовлению платежных документов и их доставке населению, услуг по приему граждан по вопросам регистрации по месту жительства и месту пребывания, услуг по перевозке пассажиров и перевозке некрупногабаритных грузов, изготовлению и установке информационных щитов, проведению претензионной и исковой работы, представлению интересов на стадии исполнительного производства по взысканию задолженности за коммунальные услуги и услуг по содержанию и ремонту с собственников жилых помещений, суды, руководствуясь статей 11 НК РФ, статьей 154 ЖК РФ, а также Правилами содержания общего имущества в МКД, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, пришли к выводу о том, что указанные услуги по своему смыслу не относятся услугами по содержанию и ремонту общего имущества, а потому отказали в применении льготы по налогу.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Налог на прибыль

Определение от 29 июля 2021 г. № 302-ЭС21-11699 (с. Антонова М.К., Энергосоюз) +

Суды отметили, что выплата дивидендов недвижимым имуществом не образует иной объект налогообложения, кроме дохода, следовательно, не является реализацией имущества или товара и не подлежит включению в налоговую базу по налогу на прибыль. Такие выплаты являются доходом участника общества и образуют объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц.

Определение от 19 июля 2021 г. № 305-ЭС21-11116 (с. Завьялова Т.В., Россети Тюмень) –

Суды установили, что налогоплательщик в результате изменения амортизационной группы по объектам основных средств "Воздушные линии электропередачи" с десятой на шестую и седьмую амортизационные группы уменьшил срок их полезного использования, что привело к увеличению сумм начисленной амортизации и увеличению расходов. Общество произвело перерасчет налоговой базы посредством представления уточненных налоговых деклараций за 2014 год (корректировка N 4), за 2015 год (корректировка N 3), за 2016 год (корректировка N 2), представленных в налоговый орган в период проведения в отношении него выездной налоговой проверки.

Суды пришли к выводу о том, что подход общества к перерасчету только части периода начисления амортизации является неверным и не соответствует положениям налогового законодательства. Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суды отметили, что в создавшейся ситуации у налогоплательщика отсутствует возможность корректного списания стоимости амортизированного имущества с учетом изменения амортизационной группы, а потому пришли к выводу о том, что у налогоплательщика сохраняется право на начисление амортизации по спорным объектам основных средств в соответствии с ранее применявшимся порядком, соответствовавшим их отнесению к десятой амортизационной группе со сроком полезного использования 30 лет и более.

Определение от 6 июля 2021 г. № 304-ЭС21-10011 (с. Завьялова Т.В., СГТ-Сибирь) –

Доначисление налога на прибыль организаций связано с выводом налогового органа о неверном определении налоговой базы по названному налогу, поскольку буровые установки (объекты основных средств) являются самоходными транспортными средствами, имеющими все технические данные, параметры, характеристики самоходной машины, а потому неправомерно отнесены обществом к 3-й амортизационной группе.

Налоговые споры за 2020

Налог на имущество

Определение от 28 июля 2021 г. № 304-ЭС21-11473 (с. Тютин Д.В., Национальный исследовательский Томский политехнический университет) –

Как верно отметили суды, сам факт включения Томского политехнического университета в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации не свидетельствует о наличии у заявителя оснований для применения положений подпункта 2 пункта 2 статьи 389 НК РФ в отношении всего имущества, которым владеет или пользуется заявитель.

Определение от 16 июля 2021 г. № 305-ЭС21-10787 (с. Завьялова Т.В., ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез) –

Отказывая в удовлетворении требования, суды, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 11, 374, 375, 376, 381 НК РФ, статей 130, 131 ГК РФ, пришли к выводу о законности решения инспекции с учетом недоказанности обществом наличия правовых оснований для применения заявленной льготы по налогу на имущество. При этом суды исходили из того, что спорные объекты в силу отраслевых требований к устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, относятся к сооружениям, спроектированы и смонтированы на специально возведенном фундаменте (эстакадах, постаментах, опорах), наличие которых обеспечивает прочную связь с землей.

Определение от 12 июля 2021 г. № 304-ЭС21-10558 (с. Завьялова Т.В., Международный аэропорт Сабетта) –

При рассмотрении данного спора арбитражные суды трех инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства и обстоятельства дела, пришли к выводу о том, что в целях применения указанных положений Налогового кодекса под законченными капитальными вложениями следует понимать исключительно совокупность затрат организации по приобретению (строительству) объекта инвестиций и необходимых для ввода его в эксплуатацию, учитываемых на счете 08 "Капитальные вложения" до момента перевода такого объекта в состав основных средств.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

НДПИ

Определение от 29 июля 2021 г. № 305-ЭС21-12831 (с. Завьялова Т.В., ЛУКОЙЛ-Коми) –

Суды исходили из того, что представленными доказательствами подтверждается искажение обществом коэффициента выработанности (Кв) при расчете степени выработанности участка недр (Св) по причине того, что под конкретным участком налогоплательщик признавал отдельные участки, расположенные на лицензионном участке в пределах горных отводов, границы которых установлены в горноотводных актах, а не по лицензионному участку в целом. Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что обществу в пользование на основании лицензии предоставлен один участок недр - Возейский участок, суды пришли к выводу о том, что в нарушение положений статьи 342.5 НК РФ общество неправомерно учло показатели начальных извлекаемых запасов нефти и накопленной добычи нефти только в границах участка недр, определенных в горноотводных актах, исключая иные территории, указанные в лицензиях.

Страховые взносы

Определение от 8 июля 2021 г. № 309-ЭС21-10480 (с. Завьялова Т.В., ИП Кобзев Виктор Сергеевич) –

Суды учли, что действующим законодательством не предусмотрено освобождение предпринимателей, являющихся инвалидами I и II групп, от уплаты страховых взносов.

Вопросы добросовестности

Определение от 22 июля 2021 г. № 310-ЭС21-11511 (с. Завьялова Т.В., СтальКом) –

У налогоплательщика отсутствуют документы, позволяющие однозначно идентифицировать физических лиц, сдавших обществу лом. Физические лица, которые по данным общества производили сдачу металла, отрицали данный факт, а также получение соответствующей оплаты от общества. Представленные налогоплательщиком документы в подтверждение расходов по налогу на прибыль по сделкам с физическими лицами, в том числе приемо-сдаточные акты, авансовые отчеты не соответствуют требованиям законодательства, не позволяют идентифицировать физическое лицо, являвшееся стороной сделки, не подтверждают факт совершения хозяйственной операции, и, как следствие, расходную часть, связанную с закупкой металлолома у физических лиц.

Определение от 19 июля 2021 г. № 306-ЭС21-10487 (с. Тютин Д. В., НАНС) –

Суды исходили из доказанности совокупности обстоятельств, свидетельствующих о деятельности вышеназванных организаций как единого экономического субъекта, поскольку они созданы одним лицом, располагаются в одном здании, используют имущество налогоплательщика, имеют единое кадровое и правовое управление, осуществляют одинаковые виды деятельности (производство и реализация мясоколбасных изделий).

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

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