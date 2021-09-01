Обзор писем Минфина по налогам за июнь 2021

В обзоре вы найдете разъяснения Минфина по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, налогу на профессиональный доход, УСН и прочим налогам и сборам.

Общие вопросы

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-01-11/47684

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов введение медицинского налога не предусмотрено.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 9 июня 2021 г. № 03-07-15/45317

Что касается работ по производству из сырья (компонентов) на давальческой основе медицинских изделий, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения на основании вышеуказанного подпункта пункта 2 статьи 149 НК РФ, то освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении таких работ НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-07-11/46884

В связи с этим передача на условиях неисключительной лицензии прав на использование секретов производства (ноу-хау) освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-07-13/1/46834

В целях применения налога на добавленную стоимость местом реализации услуг по морской буксировке кранового судна, оказываемых российской организации казахстанским хозяйствующим субъектом, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются.

Обзор налоговых новостей за август 2021

Письмо от 9 июня 2021 г. № 03-07-05/45197

У банков, применяющих предусмотренный пунктом 5 статьи 170 НК РФ порядок исчисления налога на добавленную стоимость, налоговая база по налогу исчисляется в соответствии с пунктом 3 статьи 154 НК РФ в отношении имущества, приобретенного либо полученного по соглашению о предоставлении отступного и в дальнейшем реализуемого до начала его использования для осуществления банковских операций, сдачи в аренду или до введения в эксплуатацию. При этом стоимость такого имущества определяется банком как стоимость с учетом налога, по которой имущество было приобретено либо получено по соглашению о предоставлении отступного.

Письмо от 16 июня 2021 г. № 03-07-07/47281

Принимая во внимание пункт 1 статьи 39 НК РФ, на основании которого реализацией работ признается передача результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, работы по строительству (созданию) объекта долевого строительства, выполняемые застройщиком, являющимся генеральным подрядчиком при строительстве жилого дома, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 21 июня 2021 г. № 03-07-08/48769

Российская организация, оказывающая как услуги на территории Российской Федерации, так и консультационные и маркетинговые услуги иностранным лицам, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, имеет право на принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам, услугам), используемым при оказании всех этих услуг.

Письмо от 7 июня 2021 г. № 03-07-08/44187

Суммы НДС, предъявленные поставщиками при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), используемых для выращивания урожая на территории иностранного государства, в дальнейшем ввозимого на территорию Российской Федерации и реализуемого таким налогоплательщиком на территории Российской Федерации в полном объеме, принимаются к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных положениями статей 171 и 172 НК РФ.

Письмо от 20 мая 2021 г. № 03-07-08/38533

Местом реализации услуг по техническому обслуживанию морского судна в иностранном порту, в том числе оказываемых российской организации другой российской организацией, территория Российской Федерации не признается и такие услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 31 мая 2021 г. № 03-07-08/41910

Суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций по реализации на экспорт товаров, не поименованных в перечне (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. № 466), в том числе автомобилей, могут приниматься к вычету до момента подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость.

Письмо от 31 мая 2021 г. № 03-07-08/41894

Освобождение от налога на добавленную стоимость при передаче в 2021 году прав на использование программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, при соблюдении ограничений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, применяется независимо от вида заключаемых договоров на передачу прав.

Письмо от 24 мая 2021 г. № 03-07-08/39500

При реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, оказанных в том числе с привлечением третьих лиц, налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по налоговым ставкам 10 процентов и 0 процентов соответственно.

Что касается пункта 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 33, упоминаемого в письме, то положения указанного пункта относятся к нормам подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ, которым регулируются вопросы применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по международной перевозке товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции, при организации такой международной перевозки.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2021

Акциз

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-13-10/47659

Учитывая, что гель имеет консистенцию, свойства которой отличны от свойств жидкости, то исходя из положения статьи 181 НК РФ такая продукция не признается подакцизной спиртосодержащей продукцией.

Налог на прибыль

Письмо от 3 июня 2021 г. № 03-03-06/1/43317

Дебиторская задолженность должника, исключенного из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 5 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ, не может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли по основанию ликвидации должника. При этом ничто не препятствует налогоплательщику признать дебиторскую задолженность организации, исключенной из ЕГРЮЛ на основании пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ, безнадежной по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ.

Признание списываемой задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности.

Письмо от 4 июня 2021 г. № 03-03-06/1/43663

В случае, если деятельность по реализации производственного оборудования не предусмотрена соответствующим соглашением, то доход, полученный от такой деятельности, не может рассматриваться как доход, полученный в рамках деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-03-06/1/46385

В случае если срок действия договора добровольного медицинского страхования (далее - ДМС), заключенного на срок не менее одного года, в дальнейшем продлевается на тех же условиях, то суммы платежей (взносов) по указанному договору ДМС учитываются для целей налога на прибыль организаций в составе расходов на оплату труда на основании пункта 16 статьи 255 НК РФ и не подлежат обложению страховыми взносами согласно положениям подпункта 5 пункта 1 статьи 422 НК РФ. Однако, если срок указанного договора ДМС истек и был заключен новый договор ДМС на срок менее одного года, суммы платежей (взносов) организации по новому договору ДМС подлежат обложению страховыми взносами и не учитываются в расходах при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-03-06/1/46919

В случае, если не действуют установленные пунктом 9 статьи 269 НК РФ исключения и иностранная материнская организация выступает поручителем, гарантом или иным образом обязуется исполнить долговое обязательство налогоплательщика-должника, то основания для признания задолженности по такому долговому обязательству неконтролируемой отсутствуют.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-03-06/1/46772

На основании пункта 1 статьи 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решением общего собрания акционеров общества о реорганизации общества в форме его разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении одного или нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в форме разделения или выделения, положение об одновременном слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо об одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу.

Учитывая одновременность соответствующих процедур, правопреемник организации, созданной путем реорганизации в форме разделения или выделения и одновременно реорганизованной в результате слияния или присоединения к другой организации, вправе при исчислении срока непрерывного владения акциями, полученными в результате соответствующих реорганизаций, для целей применения пункта 4.1 статьи 284 Кодекса учитывать срок владения соответствующими акциями реорганизованной организацией, являющейся таковой в рамках указанной реорганизации в форме разделения или выделения.

Дайджест налоговых новостей за июль 2021

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-03-06/1/47706

Если первоначальная стоимость имущества, затраты на приобретение которого изначально отнесены к материальным расходам, после проведения достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения превысит 100 000 рублей, такое имущество, используемое в качестве средств труда, следует отнести к амортизируемому имуществу для целей налогообложения прибыли организаций, а расходы на проведение указанных мероприятий следует учитывать путем начисления амортизации

Письмо от 21 мая 2021 г. № 03-03-06/1/38962

В случае, описанном в обращении, при прекращении обязательств по договору займа с применением статьи 413 ГК РФ от кредитора к должнику фактически не происходит передача имущества или имущественных прав, в связи с чем оснований для применения подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ не имеется. Кроме того, такая операция по сути преследует цель не передачу имущества (имущественных прав), а прекращение задолженности.

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-03-06/1/47699

Российская организация, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, вправе учесть при определении 90-процентной доли доходов, необходимой для целей применения налоговых ставок, предусмотренных пунктом 1.15 статьи 284 НК РФ, только те доходы, которые указаны выше, в том числе доходы от реализации экземпляров разработанных ею программ для ЭВМ на материальном носителе.

Письмо от 29 июня 2021 г. № 03-03-06/1/51046

Признанные подрядчиком суммы штрафов, пеней и (или) иных санкций, предусмотренные условиями договора за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, учитываются в составе внереализационных расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций при условии соответствия таких расходов критериям, установленным статьей 252 НК РФ.

Письмо от 24 июня 2021 г. № 03-03-06/1/49733

Если из всех этапов НИОКР только отдельный этап соответствует НИОКР, предусмотренным соответствующим перечнем Правительства Российской Федерации, то налогоплательщик вправе учесть для целей налогообложения прибыли расходы на проведение соответствующего этапа НИОКР в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5 при условии определения работ по такому этапу в качестве отдельного НИОКР.

Отчет о научных исследованиях и отчет об опытно-конструкторских разработках должны соответствовать общим требованиям к структуре и правилам оформления, предъявляемым указанным межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017.

Налоговые споры за 2020

Письмо от 17 мая 2021 г. № 03-03-06/1/37376

Необходимо отметить, что положения пунктов 1 и 2 статьи 279 НК РФ в общем случае относятся к уступке права требования долга по оплате за реализованные товары (работы, услуги). Следовательно, при уступке права требования долга по оплате не за реализованные товары (работы, услуги) налогоплательщик вправе уменьшить доход от такой операции на стоимость реализованных имущественных прав в порядке, определенном подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ, без учета положений, установленных статьей 279 НК РФ.

Письмо от 31 мая 2021 г. № 03-03-06/1/41911

Поскольку задолженность (денежные требования к третьему лицу (должнику)) по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) в силу статьи 824 ГК РФ уступается финансовому агенту (фактору), основания для формирования резерва по сомнительным долгам по уступленной задолженности у налогоплательщика отсутствуют.

Письмо от 26 мая 2021 г. № 03-03-06/1/40615

Распоряжение акционером (налогоплательщиком) дивидендами по принадлежащим ему акциям в виде отказа от них (в пользу акционерного общества) следует рассматривать для целей применения статьи 275 НК РФ как выплату указанных дивидендов. Соответственно, налоговому агенту надлежит удержать из них соответствующую сумму налога в случае применения к таким дивидендам налоговой ставки, отличной от налоговой ставки 0 процентов, и перечислить ее в федеральный бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Средства в размере, равном дивидендам, фактически не выплаченным участнику (акционеру) - юридическому лицу в связи с его письменным отказом, за минусом удержанного налога, подлежат налогообложению у хозяйственного общества (акционерного общества) в общеустановленном порядке.

Письмо от 17 марта 2020 г. № 03-08-05/20260

В статьях, регулирующих налогообложение доходов от недвижимого имущества, соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Российской Федерацией в том числе с такими странами, как Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Япония, содержится определение термина "недвижимое имущество", который включает понятие "узуфрукт недвижимого имущества". При этом само понятие "узуфрукт недвижимого имущества" специально не определено положениями соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения и Налоговым кодексом Российской Федерации. Вместе с тем следует отметить, что данное понятие также не содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Письмо от 23 июня 2021 г. № 03-03-06/1/49443

Если производство сельскохозяйственной продукции полностью было осуществлено привлеченной сторонней организацией и налогоплательщик не осуществлял сельскохозяйственное производство в кооперации с иными лицами, то доход от реализации этой сельскохозяйственной продукции номинально при расчете вышеуказанного процентного соотношения не включается в состав дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции и, соответственно, подлежит обложению налогом на прибыль в общеустановленном порядке, то есть по ставке 20 процентов.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 1 июня 2021 г. № 03-04-05/42398

Учитывая, что договор добровольного страхования жизни заключен супругой со страховой компанией на срок более пяти лет и выгодоприобретателем по такому договору является супруга, то она вправе получить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в отношении сумм уплаченных ею страховых взносов при представлении документов, подтверждающих ее фактические расходы. Соответственно, супругу социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ, по договору, заключенному супругой, не предоставляется.

Письмо от 3 июня 2021 г. № 03-04-05/43337

Если квартира приобретена в период брака в совместную собственность супругов, то для каждого из супругов срок владения квартирой исчисляется с даты возникновения права собственности на нее у одного из супругов. При этом дата перехода доли в указанном имуществе в собственность одного из супругов от другого супруга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не изменяет описанный порядок.

Письмо от 8 июня 2021 г. № 03-04-05/44895

В отношении налоговых баз, указанных в подпунктах 3 и 7 пункта 2.1 статьи 210 Кодекса, инвестиционный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ, не применяется.

Письмо от 4 июня 2021 г. № 03-04-05/44054

К доходам, полученным индивидуальным предпринимателем от совместной деятельности по договору простого товарищества, профессиональный налоговый вычет, предусмотренный абзацем четвертым пункта 1 статьи 221 НК РФ, не применяется.

Письмо от 8 июня 2021 г. № 03-04-05/44981

Для целей налогообложения доходов физических лиц минимальный предельный срок владения жилым помещением, полученным налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве, права и обязанности по которому перешли в порядке наследования, исчисляется со дня открытия наследства при условии, что наследодателем осуществлена полная оплата стоимости жилого помещения в соответствии с указанным договором участия в долевом строительстве.

В случае если наследодателем - участником долевого строительства обязанности по договору исполнены не в полном объеме и впоследствии уплату обусловленной договором стоимости осуществляет наследник, будучи стороной по договору, то минимальный предельный срок владения жилым помещением исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения наследником.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-04-05/45738

Налогоплательщик вправе получить инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных им в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, при соблюдении условия, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 219.1 НК РФ. Если второй индивидуальный инвестиционный счет был открыт по ошибке банка, по нему не совершались операции и впоследствии счет был закрыт, то право на вычет сохраняется.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-04-05/46294

У наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследованное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав. Если со дня смерти наследодателя до момента государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества от наследника к другому лицу прошло более трех лет, доходы налогоплательщика от продажи такого недвижимого имущества, приобретенного в собственность в порядке наследования, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-04-05/45826

Положения пункта 17.1 статьи 217 НК РФ к доходам, полученным при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, не применяются.

На основании абзаца второго подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением такого права требования.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-15-06/45792

Сумма денежного содержания в размере среднего заработка, выплаченная работнику, восстановленному в ранее занимаемой должности в соответствии с решением суда, за время вынужденного прогула, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 9 июня 2021 г. № 03-04-05/45452

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм неустойки, в статье 217 НК РФ не содержится, соответственно, такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-04-05/46440

При получении налогоплательщиком доходов от нескольких организаций (налоговых агентов), в сумме превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период, и при условии, что общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, установленном статьей 225 НК РФ, превышает совокупность суммы налога, удержанной указанными налоговыми агентами, уплата соответствующей суммы налога производится налогоплательщиком на основании направленного налоговым органом налогового уведомления не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-04-09/46773

При налогообложении выплат ушедшим или удаленным в отставку судьям, относящихся к основной налоговой базе, в части превышения размеров, предусмотренных пунктом 1 статьи 217 НК РФ, применяются налоговые ставки, установленные пунктом 1 статьи 224 НК РФ.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-04-05/47506

В случае если договором аренды предусмотрена обязанность арендатора осуществлять возмещение арендодателю расходов по оплате электроэнергии в соответствии с заключенным договором между арендодателем и ресурсоснабжающей организацией, то сумма такого возмещения не образует у арендодателя экономической выгоды и, следовательно, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, в случае возможности документального подтверждения указанных расходов.

Письмо от 21 июня 2021 г. № 03-04-05/48650

Лишение одного из родителей родительских прав не означает отсутствия у ребенка второго родителя, то есть что у ребенка имеется единственный родитель. В случае лишения одного из родителей родительских прав другой родитель не вправе получить стандартный налоговый вычет на ребенка в двойном размере, поскольку он не является единственным родителем.

Письмо от 16 июня 2021 г. № 03-04-05/47388

Положения абзаца восемнадцатого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ не применяются при налогообложении доходов налогоплательщиков, полученных, в частности, при выходе из состава участников общества.

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-04-05/47921

Положений, предусматривающих уменьшение суммы дохода, полученного физическим лицом по соглашению об уступке прав и обязательств по договору купли-продажи имущества, на сумму денежных средств, уплаченных по указанному договору купли-продажи имущества, главой 23 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-04-05/47920

Сумма денежных средств, полученная физическим лицом - продавцом имущества и в полной сумме фактически возвращенная покупателю в связи с расторжением договора купли-продажи, не является доходом и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 23 июня 2021 г. № 03-04-06/49373, от 25 июня 2021 г. № 03-04-05/50404

В случае выплаты наследнику доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках после открытия наследства, которые не относятся к наследуемому имуществу, информация о суммах выплаченных процентов предоставляется банком в налоговый орган согласно пункту 4 статьи 214.2 НК РФ.

Письмо от 25 июня 2021 г. № 03-04-05/50404

Доход в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, полученный налогоплательщиком не в порядке наследования, подлежит налогообложению на общих основаниях в порядке, установленном статьей 214.2 НК РФ.

Письмо от 25 июня 2021 г. № 03-04-05/50485

Доход физического лица - налогового резидента Австрии в виде прощения долга по договору займа, предоставленного российской организацией, в отсутствие каких-либо встречных обязательств перед этой организацией не подлежит налогообложению в Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 21 российско-австрийской Конвенции при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ и положениями статьи 26.2 российско-австрийской Конвенции, с учетом применения положений пункта 1 статьи 7 многосторонней Конвенции, а также при выполнении условий пункта 2 статьи 54.1 НК РФ.

Письмо от 28 июня 2021 г. № 03-04-09/50724

Доходы в виде социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, производимой в соответствии с Положением, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 79 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 28 июня 2021 г. № 03-04-05/50778

В случае если право собственности на объект недвижимого имущества признано непосредственно решением суда, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества определяется с даты вступления в силу этого решения.

Письмо от 29 июня 2021 г. № 03-04-05/51160

Подтверждение фактического нахождения физического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами может производиться на основании любых документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество дней его фактического пребывания на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 8 июня 2021 г. № 03-11-11/44972

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, адвокат, который получает доход от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения, может применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения.

Следует отметить, что наличие у налогоплательщика заключенного трудового договора не является препятствием для применения специального налогового режима НПД при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-11-11/45625

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией товаров собственного производства, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-11-11/46359

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-11-11/46304

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по отчуждению либо приобретению объекта недвижимости, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-11-11/46759

В отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД, от оказания услуг адвокату или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, налоговая ставка устанавливается в размере 4 процентов.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-11-11/46753

Доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-11/48894

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, оказывающих услуги репетитора, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-11/48885

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность по дистанционному оказанию юридических консультационных услуг (без представления в судах и иных государственных органах), набору текстов, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Письмо от 28 июня 2021 г. № 03-11-11/50605

Расходы налогоплательщика НПД при определении налоговой базы по вышеуказанному налогу не учитываются.

Письмо от 27 июля 2020 г. № 03-11-11/65494

При реализации товаров собственного производства (не закупленных для перепродажи), в том числе через торговые автоматы, возможно применение специального налогового режима НПД при соблюдении положений Федерального закона, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 17 июля 2020 г. № 03-11-11/62552

Индивидуальный предприниматель не вправе одновременно применять специальный налоговый режим НПД и патентную систему налогообложения.

Налог на имущество

Письмо от 28 июня 2021 г. № 03-05-05-01/50619

Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости на основании внесения сведений в ЕГРН о годе его постройки учитывается при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости (год постройки).

Письмо от 23 июня 2021 г. № 03-05-05-01/49305

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ принадлежащие организациям на праве собственности (праве хозяйственного ведения) объекты незавершенного строительства, в отношении которых определена кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости, подлежат обложению налогом на имущество организаций вне зависимости от назначения земельного участка (с учетом положений закона соответствующего субъекта Российской Федерации о налоге на имущество организаций).

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-05-06-01/47771

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 407 НК РФ пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, имеют право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности (пункт 2 статьи 407 НК РФ).

Сдача в аренду недвижимого имущества будет классифицирована как предпринимательская деятельность, в случаях когда оно явно не предназначено для использования в личных нуждах, на что указывают следующее:

1) недвижимое имущество было приобретено для последующей перепродажи и сдается в аренду, пока не найдется покупатель;

2) недвижимое имущество было приобретено для сдачи в аренду;

3) назначение объектов недвижимости (например, использование под торговые помещения), а также вид разрешенного использования земельных участков (например, торговая деятельность), на которых расположены объекты недвижимости;

4) объекты недвижимости изначально строились и приобретались гражданином для их использования под приносящую доход деятельность.

Земельный налог

Письмо от 24 июня 2021 г. № 03-05-05-02/49666

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не признается объектом налогообложения по земельному налогу с момента перехода данного земельного участка в общую долевую собственность собственников помещений в таком многоквартирном доме

Страховые взносы

Письмо от 9 июня 2021 г. № 03-15-06/45400

Учитывая, что по договору поручительства никаких выплат в пользу поручителя не производится, объекта обложения страховыми взносами по договору поручительства возникнуть не может.

Вознаграждение, выплачиваемое организацией-должником поручителю по договору о предоставлении поручительства, на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ с учетом положений подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 9 июня 2021 г. № 03-15-06/45396

Вознаграждение, выплачиваемое организацией автору произведения живописи за отчуждение исключительного права на это произведение, на основании вышеприведенного пункта 1 статьи 420 НК РФ и с учетом нормы подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке.

На вознаграждение, выплачиваемое за отчуждение исключительного права на произведение искусства правообладателю, не являющемуся автором, в частности наследнику автора, страховые взносы не начисляются.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-04-09/45822

Если организатор киберспортивных соревнований производит оплату расходов на проезд до места проведения соревнования и проживание в месте проведения соревнования киберспортсменам, которые не состоят с ним в трудовых отношениях и не заключили гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг, то суммы такой оплаты не признаются объектом обложения страховыми взносами на основании вышеприведенного подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-15-06/45792

Сумма денежного содержания в размере среднего заработка за время вынужденного прогула, которую организация по решению суда выплатила незаконно уволенному работнику, облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 29 июня 2021 г. № 03-04-06/51279

Если лечение (реабилитация) работников от коронавирусной инфекции проводилось на основании дополнительного соглашения к договору ДМС, заключенному на срок не менее года, или нового договора ДМС, который также был заключен на срок не менее года, то суммы платежей организации не подлежат обложению страховыми взносами.

УСН

Письмо от 16 июня 2021 г. № 03-11-06/2/47346

Расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 16 июня 2021 г. № 03-11-06/2/47337

При передаче имущества по стоимости в пределах первоначального взноса учредителю (участнику) общества у ликвидируемого общества объект налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не возникает.

В случае передачи учредителю (участнику) общества имущества по стоимости, превышающей стоимость первоначального взноса, указанное превышение признается реализацией имущества, доход от которой подлежит налогообложению налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общеустановленном порядке.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-06/2/48987

У налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения и продающего иностранную валюту по курсу выше установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, образуется положительная курсовая разница в виде разницы между курсом продажи иностранной валюты банку и официальным курсом, установленным Банком России, которая учитывается в составе доходов на основании пункта 1 статьи 346.15 НК РФ.

При продаже иностранной валюты по курсу ниже установленного Банком России отрицательная курсовая разница в расходы в целях налогообложения не включается, так как расходы в виде отрицательной разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, в статью 346.16 НК РФ не включены.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-06/2/48981

В целях применения положений статьи 346.17 НК РФ дате получения дохода в виде зачисления данных целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению, будет соответствовать дата возникновения права у налогоплательщика распоряжаться указанными средствами.

Письмо от 1 июня 2021 г. № 03-11-11/42636

Налогоплательщики, оказывающие услуги по подбору персонала, расходы по размещению вакансий в газетах, журналах и на интернет-сайтах учитывают при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если указанные расходы непосредственно связаны с осуществляемой ими предпринимательской деятельностью.

Письмо от 28 июня 2021 г. № 03-11-06/2/50732

Глава 26.2 НК РФ не содержит понятия "категория налогоплательщиков". По мнению Департамента, исходя из сущности этого понятия следует, что в каждой конкретной категории налогоплательщиков отражаются наиболее общие признаки и существенные свойства, характерные только для соответствующей совокупности налогоплательщиков. Так, например, к таким признакам можно отнести виды экономической деятельности, продукции, услуг, категории субъектов малого (включая микропредприятия) и среднего предпринимательства. Такие признаки (свойства) должны быть сформулированы в акте законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах таким образом, чтобы не допускалось их произвольное толкование и налоговые органы имели возможность проверки на предмет соответствия налогоплательщика установленной категории.

Письмо от 25 августа 2020 г. № 03-11-11/74876

Суммы платежей арендаторов за жилищно-коммунальные услуги, поступающие арендодателю, учитываются в составе доходов арендодателя при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи применением УСН.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-11-11/45946

Расходы, указанные в актах выполненных работ, оформленных с использованием факсимильной подписи, не могут быть учтены при определении объекта налогообложения.

НДПИ

Письмо от 2 июня 2021 г. № 03-06-06-01/43058

В случае если ранее списанные запасы полезного ископаемого вновь поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых, то при добыче этих полезных ископаемых применяется общеустановленная ставка НДПИ.

Патент

Письмо от 2 июня 2021 г. № 03-11-11/43056

Не признается розничной торговлей и, соответственно, не переводится на ПСН предпринимательская деятельность в сфере реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины), в том числе реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины) принципалом в рамках агентского договора.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-11-11/45821

В отношении ремонтных работ в помещениях детских садов или школ ПСН применяется.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-11-11/46562

Индивидуальный предприниматель при применении ПСН оказывает услуги или выполняет работы исключительно собственными силами с использованием труда своих работников, с которыми заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор. Возможность привлечения по договорам субподряда других индивидуальных предпринимателей посредством заключения гражданско-правового договора при применении налогоплательщиком ПСН главой 26.5 НК РФ не предусмотрена.

Письмо от 14 августа 2020 г. № 03-11-11/71569

В отношении предпринимательской деятельности по предоставлению по договору проката движимого имущества (женских платьев), осуществляемой индивидуальным предпринимателем - комиссионером, получающим это имущество от физических лиц - комитентов, если эта деятельность соответствует положениям пункта 1 статьи 626 Гражданского кодекса, индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 40 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

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