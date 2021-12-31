Обзор разъяснений Минфина по налогам за сентябрь 2021

Дайджест писем Минфина России по налоговым вопросам.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 9 сентября 2021 г. № 03-07-09/73123

В связи с этим при неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в строке 1б корректировочного счета-фактуры указываются номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры.

В случае если изменяется стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), стоимость которых ранее не изменялась и в отношении которых корректировочный счет-фактура ранее не составлялся, в выставляемый продавцом корректировочный счет-фактуру переносятся соответствующие данные из счета-фактуры. Поэтому, если к счету-фактуре ранее составлялся корректировочный счет-фактура в отношении одних товаров (работ, услуг), при изменении стоимости других товаров (работ, услуг), в отношении которых корректировочный счет-фактура ранее не составлялся, составляется новый корректировочный счет-фактура, в строке 1б которого указываются номер и дата счета-фактуры.

Письмо от 7 сентября 2021 г. № 03-07-09/72094

Порядок оформления приказа (иного распорядительного документа) по организации или доверенности от имени организации, предусматривающих полномочия лиц на подписание счетов-фактур, нормами НК РФ не регулируется.

Письмо от 7 сентября 2021 г. № 03-07-05/72349

В настоящее время операции с цифровыми финансовыми активами, относящимися на основании статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к имущественным правам, облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке, предусмотренном нормами Налогового кодекса Российской Федерации.

Обзор налоговых новостей за октябрь 2021

Акциз

Письмо от 15 сентября 2021 г. № 03-13-08/74838

При соответствии произведенных смесей биодизельного топлива характеристикам и требованиям, установленным Техническим регламентом для дизельного топлива, произведенное биодизельное топливо будет признаваться подакцизным товаром на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 181 НК РФ.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-13-08/74634

При смешении в местах хранения и реализации происходит производство подакцизного товара, если в составе компонентов смешения имеются неподакцизные товары и (или) товары, в отношении которых установлена более низкая ставка акциза, чем ставка акциза на произведенный товар, а также подакцизные товары, операции по реализации (передаче) которых, совершаемые их производителем, подлежат освобождению от налогообложения акцизом (например, авиакеросин). При этом исчисление акциза производится в отношении объема произведенного в результате смешения и реализованного (переданного) подакцизного товара в доле указанных компонентов. Иной подход к признанию смешения производством будет противоречить природе акциза как косвенного налога на реализацию произведенного подакцизного товара, поскольку позволит при добавлении в производимый подакцизный товар любого количества товара с равной или более высокой ставкой акциза избегать налогообложения произведенного товара в полном объеме.

Налог на прибыль

Письмо от 9 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/73062

Налогоплательщики, осуществляющие расходы на проведение профилактических прививок против COVID-19 своим сотрудникам, обусловленные необходимостью исполнения обязательств по выполнению требований Федерального закона N 52-ФЗ, вправе учесть указанные расходы для целей налогообложения прибыли организаций как другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ при условии их соответствия критериям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 3 сентября 2021 г. № 03-01-11/71567

Если налогоплательщик одновременно отвечает критериям применения пониженных ставок налога на прибыль организаций, установленных для вышеуказанных категорий налогоплательщиков, то налогоплательщик обязан самостоятельно определить основание применения пониженных ставок для уплаты налога на прибыль организаций, которое должно быть неизменным в течение налогового периода.

Письмо от 20 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/75928

Если договорно-правовыми отношениями сторон предусмотрено возмещение имущественных потерь контрагента в связи с поставкой товара ненадлежащего качества, то возмещение такого реального ущерба следует рассматривать не как отдельный вид дохода, а как выплаты в виде возмещения имущественных потерь контрагента в связи с поставкой нефти ненадлежащего качества. Такие выплаты должны учитываться при определении налогооблагаемой прибыли предприятия - резидента соответствующего договаривающегося государства, налогообложение которой осуществляется в соответствии с положениями статьи 7 "Прибыль от предпринимательской деятельности" Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 01.04.1994 (далее - Конвенция) и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 24.06.1994 (далее - Соглашение). Согласно нормам статьи 306, пункта 2 статьи 309 НК РФ и пункта 1 статьи 7 "Прибыль от предпринимательской деятельности" Конвенции и Соглашения (соответственно) прибыль предприятия одного государства не должна облагаться налогом в другом государстве, за исключением случаев, когда предприятие ведет предпринимательскую деятельность в другом государстве через находящееся там постоянное представительство.

Таким образом, на основании вышеуказанных норм НК РФ, Конвенции и Соглашения налогообложение выплат в виде компенсации имущественных потерь/ущерба в связи с поставкой нефти ненадлежащего качества, производимых российской организацией в адрес иностранных организаций, являющихся налоговыми резидентами Венгерской Республики и Словацкой Республики, осуществляется на территории указанных иностранных государств при условии отсутствия деятельности, приводящей к образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации, и при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/74354

Если реализуемые ценные бумаги ранее были получены организацией в счет погашения обязательств по выплате причитающихся ей дивидендов, цену приобретения таких ценных бумаг для целей налогообложения прибыли организаций, следует определить в размере, равном сумме дохода в виде дивидендов, подлежащих выплате акционеру.

Письмо от 10 сентября 2021 г. № 03-03-10/73599

Учитывая, что сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная налогоплательщиком (банком) при передаче клиентам рекламной продукции, формируется в рамках осуществления рекламных мероприятий в понимании Федерального закона N 38-ФЗ, то расходы в виде данных сумм налога на добавленную стоимость учитываются в составе расходов организации на рекламу. При этом такие расходы на рекламу признаются для целей налогообложения прибыли в составе расходов, размер которых не превышает 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Письмо от 3 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/71391

Для того чтобы воспользоваться правом на применение амортизационной премии, налогоплательщику необходимо осуществить расходы на создание объектов основных средств. Учитывая, что арендатор не осуществляет соответствующие затраты, в этой связи оснований для применения амортизационной премии в отношении капитальных вложений в арендованное имущество у него не имеется.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2021

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 1 сентября 2021 г. № 03-04-05/70770

Коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация в качестве налоговых агентов вправе учитывать в течение налогового периода в составе профессионального налогового вычета, предоставляемого адвокату, расходы адвоката на обязательное пенсионное страхование и на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование при наличии документов, подтверждающих данные расходы.

Письмо от 3 сентября 2021 г. № 03-04-06/71594

В случае если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД за счет денежных средств, поступивших на счет управляющей организации, то указанная управляющая организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислять суммы налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.

Письмо от 6 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/71912

Если проведение исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, обусловлено обеспечением нормальных (безопасных) условий труда работников, то экономической выгоды (дохода) у таких работников возникать не будет.

Письмо от 7 сентября 2021 г. № 03-04-05/72261

При получении несовершеннолетними детьми подлежащего налогообложению дохода родителям несовершеннолетних детей необходимо представить от имени детей в налоговый орган налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц.

Дайджест налоговых новостей за октябрь 2021

Письмо от 7 сентября 2021 г. № 03-04-05/72369

Факт дополнительной оплаты в связи с увеличением площади квартиры после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома при исчислении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в отношении такой квартиры не учитывается.

Дата возврата застройщиком излишне уплаченных налогоплательщиком денежных средств для целей определения срока владения жилым помещением в соответствии с изложенным порядком также не учитывается.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-04-05/74340

Минимальный предельный срок владения жилым помещением, приобретенным налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования.

Письмо от 17 сентября 2021 г. № 03-04-05/75585

В Жилищном кодексе не содержится такого понятия, как апартаменты. В связи с чем апартаменты не признаются жилым помещением. Если объект недвижимого имущества не является жилым помещением, то налогообложение доходов от его продажи осуществляется без учета положений подпункта 4 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-04-05/74478

Наследование имущества, обремененного ипотекой, обусловлено принятием на себя обязанностей наследодателя по ипотечному займу (кредиту). Имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, может быть предоставлен налогоплательщику-наследнику в размере фактически произведенных им расходов на погашение процентов по целевому займу (кредиту) после перезаключения кредитного договора с учетом ограничений, установленных указанным подпунктом.

Письмо от 20 сентября 2021 г. № 03-04-05/76107

Если доли участия в уставном капитале российских организаций, приобретенные налогоплательщиком в порядке наследования, принадлежали налогоплательщику менее 5 лет, то доходы от их продажи подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-04-05/74365

По общему правилу, датой получения работниками организации доходов в натуральной форме в виде оплаты организацией за них стоимости питания является день оплаты такого питания за работников.

Письмо от 23 сентября 2021 г. № 03-04-05/77237

Поскольку при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков возникают новые объекты права собственности, а первичные объекты прекращают свое существование, срок нахождения в собственности образованных при вышеуказанных действиях земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав на вновь образованные земельные участки.

Письмо от 24 сентября 2021 г. № 03-04-09/77438

При осуществлении газораспределительными организациями в рамках догазификации в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих физическими лицам, без взимания платы с физических лиц, установленного для неограниченного круга лиц и не носящего характера индивидуальной льготы, экономической выгоды и, соответственно, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возникает.

Вместе с тем в связи с возможными рисками в правоприменительной практике в целях безусловного освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц указанных доходов полагаем целесообразным законодательно закрепить такое освобождение путем внесения соответствующих изменений в статью 217 НК РФ.

Письмо от 30 сентября 2021 г. № 03-04-05/79075

Использование работником организации мобильной связи, стоимость которой оплачена работодателем, в личных целях будет приводить к возникновению у такого физического лица дохода в натуральной форме, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном статьей 211 НК РФ.

Налоговые споры за 2020

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 1 сентября 2021 г. № 03-08-05/70676

Положения Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чили об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 19.11.2004 не распространяются на специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 2 сентября 2021 г. № 03-11-11/71020

Вопросы порядка налогообложения лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков НПД, полностью урегулированы Федеральным законом. Вопросы, касающиеся внесения изменений в отраслевое законодательство Российской Федерации, в том числе в части осуществления лицами, применяющими НПД, в частности, лицензируемого вида деятельности или вида деятельности, требующего получения аккредитаций, сертификатов, аттестаций и др., целесообразно адресовать профильным ведомствам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

Письмо от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/72514

Если ювелирные изделия, изготавливаемые художниками-ювелирами, подлежат обязательной маркировке, то в отношении деятельности по их изготовлению и реализации специальный налоговый режим в виде НПД не применяется.

Письмо от 15 сентября 2021 г. № 03-11-11/74629

В случае если услуги, признаваемые объектом налогообложения НПД, оказаны плательщиком НПД (в том числе на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в интересах плательщика НПД) физическим лицам, то в отношении таких доходов применяется ставка 4 процента.

Письмо от 21 сентября 2021 г. № 03-11-11/76441

При соблюдении положений Федерального закона N 422-ФЗ физические лица, оказывающие услуги юридическим лицам, в том числе услуги по вождению, вправе применять специальный налоговый режим НПД, если отношения между ними не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом.

Письмо от 21 сентября 2021 г. № 03-11-11/76444

Доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Налог на имущество

Письмо от 6 сентября 2021 г. № 03-05-05-01/71955

Затраты, связанные с покрытием земельных участков многолетней газонной травой и высадкой зеленых насаждений, созданием ливневых и перфорированных дренажей, систем ирригации, дорожек, асфальтовых покрытий, бордюров и других аналогичных объектов, представляют собой улучшения земельного участка, заключающиеся в приспособлении его для удовлетворения нужд лиц, пользующихся участком. Названные объекты, входящие в единый объект, не являются самостоятельными недвижимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть земельного участка, на котором они расположены, в связи с чем не облагаются налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 374 НК РФ.

Что касается объектов недвижимого имущества (объектов капитального строительства) инфраструктуры парка развлечений, в частности объектов недвижимого имущества - зданий (сооружений) различного назначения, то такие объекты, учтенные на балансе в качестве основных средств, подлежат обложению налогом на имущество организаций.

Страховые взносы

Письмо от 3 сентября 2021 г. № 03-04-06/71594

Трудовые отношения у председателя совета МКД возникают с собственниками помещений в МКД, а управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждений, производимых ею в пользу указанного застрахованного в системе обязательного социального страхования лица в рамках трудовых отношений на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 и подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ, в силу договора управления МКД, в котором собственники помещений в МКД уполномочили управляющую организацию от своего имени производить выплаты вознаграждения председателю совета МКД и, соответственно, начислять на данные выплаты страховые взносы.

Письмо от 6 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/71913

В случае если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров своих работников в соответствии с положениями статьи 213 Трудового кодекса, что является обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то такие расходы организации не признаются объектом обложения страховыми взносами.

В противном случае, если организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими самостоятельно обязательных медицинских осмотров, такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами в соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ, поскольку не установлены законодательством Российской Федерации, и в перечне, содержащемся в подпункте 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ, такие компенсации не поименованы.

Письмо от 6 сентября 2021 г. № 03-04-06/71974

В случае если пожизненные выплаты осуществляются организацией в пользу бывшего сотрудника не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, а являются фактически материальной помощью пенсионеру, то такие выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами.

Письмо от 22 сентября 2021 г. № 03-04-06/76866

Суммы расходов организации на оплату стоимости проезда и проживания к месту оказания актерских услуг физическими лицами в рамках гражданско-правовых договоров не облагаются страховыми взносами в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 27 сентября 2021 г. № 03-15-06/78062

Численность работников ИТ-организации, являющихся внешними совместителями, учитывается в средней численности работников для целей применения ИТ-организацией пониженных тарифов страховых взносов и не учитывается в среднесписочной численности работников для целей применения такой организацией вышеуказанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

УСН

Письмо от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/72533, от 10 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/73438

Расходы налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются при определении налоговой базы на основании подпункта 40 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 1 сентября 2021 г. № 03-08-05/70676

Принимая во внимание, что упрощенная система налогообложения заменяет собой не только налоги на доходы и имущество, но также и устанавливает освобождение от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость, положения Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чили об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 19.11.2004 не распространяются на упрощенную систему налогообложения, в силу того что данная система налогообложения не является аналогичной тем налогам, на которые распространяется Конвенция.

Письмо от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/72739

В случае, если доля управляющей компании, выступающей в качестве доверительного управляющего ПИФом, в обществе с ограниченной ответственностью будет составлять более 25 процентов, такое общество не вправе применять упрощенную систему налогообложения.

Письмо от 15 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/74681

Суммы уплаченных организацией обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома учитываются в расходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе материальных расходов.

НДПИ

Письмо от 2 сентября 2021 г. № 03-06-06-01/71149

В случае если по результатам исследования указанных обстоятельств налоговый орган пришел к выводу о том, что изменение законодательства о налогах и сборах не оказывает непосредственного влияния на ранее утвержденный налогоплательщиком Порядок распределения расходов, налоговый орган отказывает в согласовании изменений.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

ЕСХН

Письмо от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/1/72722

Выручка от реализации продукции, произведенной собственными силами из покупного сырья, включая продукцию первичной переработки, произведенную из него, при расчете вышеуказанного процентного соотношения в состав доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции не включается. Указанная сумма выручки в данном случае должна включаться в состав общего дохода от реализации товаров (работ, услуг).

Патент

Письмо от 15 сентября 2021 г. № 03-11-11/74647

В отношении предпринимательской деятельности по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ ПСН применима при условии установления указанного вида предпринимательской деятельности законом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-11-11/74381

В случае если индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, осуществляет в магазине реализацию кофе с использованием кофемашины и оплатой через кассу магазина, то такой вид деятельности в целях применения ПСН относится к видам предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг общественного питания, предусмотренным подпунктами 47 и 48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

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