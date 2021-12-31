Работа на полставки для сохранения пособия до 1,5 лет

Чиновники хотят установить максимальную продолжительность рабочего времени для получения пособия по уходу за ребенком.

Законопроект № 41991-8.

Авторы поправок

Законопроект подготовлен Сенаторами РФ:

Сенаторы Российской Федерации Г. Н. Карелова, И. Ю. Святенко, А. Г. Варфоломеев, Е. В. Бибикова, О. В. Хлякина

Содержание поправок

Согласно законопроекту продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не должна превышать пятидесяти процентов от нормальной продолжительности рабочего времени.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что на практике региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать указанное пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.