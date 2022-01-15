Работодателю могут разрешить депремировать сотрудников

В Госдуме предлагают закрепить в ТК депримирование как вид дисциплинарного наказания.

Автор поправок

Законопроект подготовлен депутатом от Справедливой России М.Г. Делягиным.

Содержание поправок

Согласно законопроекту устанавливается депремирование работника, то есть лишение стимулирующих выплат, носящих постоянный характер (ежемесячные, квартальные, годовые) в полном или частичном размере.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что поправки позволят работникам обжаловать этот вид дисциплинарного воздействия, а работодатели будут обязаны обосновывать его.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.

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