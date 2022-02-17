Топ-10 разъяснений Минфина для самозанятых

Обзор налоговых новостей за 2021 за плательщиков НПД: аренда авто или жилья, адвокаты, обмен цифровых валют и продажа собственных разработок.

1. Самозанятые третейские судья: быть или не быть

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, физическое лицо, выступающее в качестве третейского судьи для разрешения конкретного спора и получающее вознаграждение в рамках гражданско-правового договора, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-11-11/88397.

2. Доход от продажи ценных бумаг

Доходы от реализации, в том числе ценных бумаг и производных финансовых инструментов, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 12 октября 2021 № 03-11-11/82468.

3. Сдача в аренду авто работодателю

Доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 8 июля 2021 № 03-11-11/54294, от 15 июня 2021 № 03-11-11/46753.

4. Адвокат сдает в аренду жилье: можно ли платить НПД?

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом, физическое лицо, в том числе занимающийся частной практикой нотариус, который получает доход от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения, вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения.

Письмо от 5 февраля 2021 № 03-11-11/8358.

5. Налог с процентов по договору займа

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД физическими лицами, получающими процентный доход по договорам займа, при соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 20 февраля 2021 № 03-11-11/12103.

Взаимоотношения по договорам займа признаков оказания услуг не имеют и, как следствие, доход, полученный в виде процентов по договорам займа, не признается объектом налогообложения НПД.

Письмо от 24 декабря 2021 № 03-04-05/105745.

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6. Самозанятые не могут заниматься обменом цифровых валют

В отношении деятельности по обмену цифровых валют специальный налоговый режим НПД не применяется.

Письмо от 6 мая 2021 № 03-04-05/34900.

7. Ставка НПД для адвокатов

В отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД, от оказания услуг адвокату или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, налоговая ставка устанавливается в размере 4 процентов.

Письмо от 15 июня 2021 № 03-11-11/46759.

8. Гендир или учредитель, аренда личного авто, своя компания: что с налогом?

Генеральный директор, в том числе учредитель, организации не вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества данной организации, в случае если указанное лицо состоит с ней (или состояло на протяжении двух последних лет) в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Письмо от 9 декабря 2021 № 03-11-11/100254.

9. Доход от продажи интеллектуальной собственности

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом, физическое лицо, получающее доход от реализации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 7 апреля 2021 № 03-11-11/25526.

10. Дистанционные юр. услуги: что с НПД?

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность по дистанционному оказанию юридических консультационных услуг (без представления в судах и иных государственных органах), набору текстов, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Письмо от 22 июня 2021 № 03-11-11/48885.

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