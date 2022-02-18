Топ-10 выводов Минфина по страховым взносам

Обзор наиболее интересных позиций Минфина по страховым взносам за 2021 год: компенсации дистанционщикам, оплата такси, компенсации за задержку зарплаты, подарки сотрудникам и многое другое.

1. Оплата проезда на такси работникам, а также каршеринг

Суммы расходов организации по оплате услуг такси/каршеринга для работников не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в статье 422 НК, данные суммы облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 3 ноября 2021 № 03-01-10/89249.

2. Подарки сотрудникам

Без оформления договора

В случае передачи организацией работнику подарка стоимостью свыше трех тысяч рублей без оформления в письменной форме договора дарения в нарушение Гражданского кодекса сумма стоимости такого подарка будет облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в иной форме, в том числе в натуральной, производимая в рамках трудовых отношений.

Вопрос правомерности замены письменного оформления договоров дарения на размещение публичной оферты на внутреннем электронном ресурсе организации и ее акцепта работником не относится к компетенции Департаментов.

Письмо от 15 октября 2021 № 03-01-10/83519.

А если с договором, то ситуация другая

В случае передачи подарка работнику по договору дарения у организации объекта обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 НК не возникает. Порядок передачи подарков работникам, в том числе новогодних подарков для их детей, может быть установлен локальным актом организации (коллективным договором, приказом и т. п.).

Письмо от 8 декабря 2021 № 03-15-05/99665.

3. Пожизненные выплаты бывшим работникам

Если пожизненные выплаты осуществляются организацией в пользу бывшего сотрудника не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, а являются фактически материальной помощью пенсионеру, то такие выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами.

Письмо от 6 сентября 2021 № 03-04-06/71974.

4. Внешние совместители в средней численности IT-компаний

Численность работников ИТ-организации, являющихся внешними совместителями, учитывается в средней численности работников для целей применения ИТ-организацией пониженных тарифов страховых взносов и не учитывается в среднесписочной численности работников для целей применения такой организацией вышеуказанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 27 сентября 2021 № 03-15-06/78062.

5. Арбитражный управляющий заключил ГПД с другим физлицом: что со взносами?

Арбитражный управляющий, производящий выплаты и иные вознаграждения физическому лицу по гражданско-правовому договору, предметом которого является оказание юридических услуг, уплачивает страховые взносы по двум основаниям — с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу указанного физического лица, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя.

Письмо от 9 августа 2021 № 03-04-05/63656.

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6. Компенсации за задержку зарплаты и отпускных

Специальной нормы о включении в перечень не облагаемых страховыми взносами сумм денежных компенсаций работнику за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в статье 422 НК не предусмотрено.

Денежная компенсация, предусмотренная работнику в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений.

Письмо от 4 августа 2021 № 03-15-05/62566

7. Доп. компенсации при сокращении

Что касается дополнительной компенсации, установленной статьей 180 Трудового кодекса, выплачиваемой при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении, то такая компенсация не относится к суммам выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, установленным статьями 178 и 181 Трудового кодекса, и, соответственно, не подлежит обложению страховыми взносами на основании абзаца шестого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК в размере, установленном вышеупомянутой статьей 180 Трудового кодекса.

Письмо от 15 февраля 2021 № 03-04-05/10004

8. Компенсации дистанционщикам: что со взносами?

Оплата расходов на командировку

В случае если поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения своих трудовых обязанностей к месту нахождения работодателя признается командировкой в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, то к суммам возмещения командировочных расходов дистанционного работника применяются положения пункта 2 статьи 422 НК.

Письмо от 23 июля 2021 № 03-04-05/59241

Возмещение расходов на арендованное оборудование

Суммы компенсаций расходов дистанционных работников, связанных с использованием для выполнения трудовой функции принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Организация должна располагать копиями документов, как подтверждающими приобретение (аренду) оборудования (средств) работником, так и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании их в служебных целях.

Письмо от 12 марта 2021 № 03-03-06/1/17362, от 31 марта 2021 № 03-03-06/1/23415, от 9 июля 2021 № 03-03-06/1/54895.

9. Корпоративное обучение

Выплата, производимая организацией по договору о корпоративном обучении физическому лицу, проходящему данное обучение для последующего трудоустройства в эту организацию, в качестве компенсации за время, потраченное обучающимся лицом на посещение обучающих мероприятий, не подлежит обложению страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК как выплата, произведенная не в рамках трудовых отношений и не по гражданско-правовым договорам, поименованным в пункте 1 статьи 420 НК.

Письмо от 30 июля 2021 № 03-04-06/61493.

10. Договор поручительства

Учитывая, что по договору поручительства никаких выплат в пользу поручителя не производится, объекта обложения страховыми взносами по договору поручительства возникнуть не может.

Вознаграждение, выплачиваемое организацией-должником поручителю по договору о предоставлении поручительства, на основании пункта 1 статьи 420 НК с учетом положений подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 9 июня 2021 № 03-15-06/45400.

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