Как обосновать выбор контрагента: в помощь бухгалтеру при проверках ФНС

В рамках любой проверки, налоговые органы, всегда запрашивают документальное подтверждение выбора контрагента. Поэтому, в условиях постоянного контроля со стороны налоговых органов, важно заранее подготовиться к возможным проверкам ФНС и обосновать выбор контрагента при заключении сделки. Это поможет избежать проблем с налоговыми органами и защитить компанию от рисков, связанных с контрагентами. Давайте разберемся, как это сделать правильно.

В рамках любой проверки, налоговые органы, всегда запрашивают документальное подтверждение выбора контрагента. Поэтому, в условиях постоянного контроля со стороны налоговых органов, важно заранее подготовиться к возможным проверкам ФНС и обосновать выбор контрагента при заключении сделки. Это поможет избежать проблем с налоговыми органами и защитить компанию от рисков, связанных с контрагентами. Давайте разберемся, как это сделать правильно.

Должная осмотрительность: что это и зачем нужно

Должная осмотрительность — это обязательное требование налоговых органов, направленное на проверку контрагента перед сделкой. Налоговая служба требует, чтобы выбор контрагента был документально обоснован, и в случае проверки организации могли подтвердить, что выбор был сделан осознанно и на основе проверенных данных.

Основные параметры осмотрительности изложены в постановлении Верховного Суда от 14 мая 2020 года, где ВС не только подтвердил необходимость учета должной осмотрительности налогоплательщика при оценке обоснованности налоговой выгоды, но также указал параметры такой оценки. Согласно письму ФНС от 10.03.21 № БВ-4-7/3060: необходимо проверить контрагента и обосновать его выбор документально, т.е. нужен отчет.

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Как обосновать выбор контрагента

Для соблюдения требований ФНС, нужно выполнить несколько ключевых шагов:

1. Составьте список потенциальных поставщиков. Проведите анализ рынка и соберите данные о нескольких контрагентах, с которыми планируется сотрудничество.

2. Сравните цены и условия поставки. Оцените предложения разных компаний и выберите те, которые лучше всего соответствуют вашим условиям сделки.

3. Документально зафиксируйте выбор контрагента. Это требование прописано в письме ФНС ЕД-5-9/547 от 23.03.2017, где указано, что необходимо обосновывать выбор на основании объективных данных.

4. Проявить должную (коммерческую) осмотрительность при выборе контрагента согласно ст 54.1 НК (т.е. проверить контрагента).

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Как провести проверку контрагента

После выбора подходящего поставщика или подрядчика, важно провести проверку. Это поможет убедиться, что контрагент является добросовестной компанией, а также избежать возможных санкций от налоговых органов. Вот, какие шаги следует предпринять:

Проверка данных в ЕГРЮЛ . Здесь можно узнать всю основную информацию о компании: реквизиты, руководство, статус и т.д.

Проверка по реестрам ФНС . Обратите внимание на массовые адреса или руководителей, а также наличие недостоверных данных в реестре.

Фирмы-однодневки и фиктивные компании . Если контрагент подозрителен или замечен в схеме мошенничества, лучше отказаться от сотрудничества.

Проверка реестра банкротств . Это поможет выявить, находится ли компания на стадии ликвидации.

Финансовая отчетность . Проверьте платежеспособность организации и ее способность выполнять свои обязательства.

Активы и ресурсы. Обратите внимание на активы и ресурсы организации (сотрудники, основные средства, оборудование).

Информация о репутации. Проверьте судебные процессы, исполнительные производства, долги и неисполненные обязательства.

Провести проверку можно вручную с использованием официальных ресурсов ФНС:

Другие официальные и открытые источники:

Автоматизация процесса проверки

Проверка вручную может занять несколько часов, но сегодня есть способы упростить этот процесс.

Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС позволяет сформировать «Отчет по форме ФНС», который автоматически формируется на основании официальных источников согласно нормативных актам и законам и содержит информацию о выборе и проверке поставщика, обосновывая его выбор.

Этот отчет включает:

Данные из ЕГРЮЛ (реквизиты, руководство, статус и т.д.).

Данные всех спецреестров ФНС (массовость адреса / руководителя, недостоверность в данных организации и многое другое).

Проверку наличия признаков фирмы-однодневки и фиктивной деятельности.

Проверку Реестра Банкротств.

Проверку финансовой отчетности организации и платежеспособности.

Проверку наличия активов и ресурсов у организации для ведения деятельности (сотрудники, основные средства, оборудование).

Проверку информации о деловой репутации и активности в т.ч. суды, исполнительные производства, долги, невыполнение обязательств и т.д.

Посмотреть пример отчета

Важные моменты при проверке контрагента

Проводите проверку до сделки. Это критически важно, потому что данные в официальных реестрах не могут быть предоставлены «задним числом».

Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС предоставляет возможность получить отчет на любую дату, что особенно полезно при ретроспективных проверках.

Налоговые органы принимают отчет (подписанный ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС) в качестве документа, обосновывающего выбор и проверку Контрагента.

Заключение

Документальное обоснование выбора контрагента и тщательная проверка — это не только требование законодательства, но и залог безопасности вашей компании. Воспользуйтесь инструментами портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, чтобы минимизировать риски и сэкономить время на проверку.

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