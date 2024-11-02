Центробанк выявил самые высокорискованные отрасли в РФ

Уровень риска от ЦБ определяет возможную принадлежность к компаниям, осуществляющим незаконные операции (в т.ч. обналичивание денежных средств).

Многие организации, имеющие высокий риск — «технические» — созданы для противоправных финансовых схем. Платя на данные организации, плательщик подвергает риску свою организацию, у него снижается уровень риска, ФНС может предъявить налоговые требования и обвинить в участии в схемах по отмыванию денежных средств, директор, бухгалтер, а также ответственные сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ответственность плательщика наступает, даже если товар поставлен или услуга оказана и документально все оформлено, потому как далее деньги были обналичены со счета контрагента.

Федеральная налоговая служба постоянно борется с компаниями-однодневками и выявляет тех, кто обналичивает деньги с таких компаний. К сожалению, стандартная проверка по открытым данным ФНС может не отражать принадлежность компании к однодневке, через которую обналичиваются денежные средства.

Центральный банк также включился в эту борьбу и создал банковский светофор (платформа «Знай своего клиента» — согласно ФЗ-115 от 7 августа 2001 года).

ТОП-25 основных видов деятельности и количество компаний входящие в них, которые попали в красный (высокий) уровень риска ЦБ:

ТОП-25 основных видов деятельности и количество компаний входящие в них, которые попали в желтый (средний) уровень риска ЦБ:

ТОП-25 основных сфер деятельности и количество компаний входящие в них, которые попали в красный (высокий) уровень риска ЦБ:

ТОП-25 основных сфер деятельности и количество компаний входящие в них, которые попали в желтый (средний) уровень риска ЦБ:

При переводе средств на счета контрагентов, попавших в высокую или среднюю категорию риска по классификации Центробанка, ваша компания может столкнуться с рядом серьезных проблем:

Если вы сотрудничаете с организацией, имеющей средний или высокий уровень риска — автоматически понижается рейтинг вашей организации.

Платеж на организацию с высоким риском будет заблокирован на ее счете, деньги вернуть будет сложно.

Федеральная налоговая служба (ФНС) может предъявить вашей компании налоговые требования и обвинить в участии в схемах по отмыванию денежных средств.

Директор, бухгалтер или другие сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям 199, 187 и 172 УК.

Не рискуйте своей репутацией! Проверяйте своих контрагентов с ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

Наше исследование показало, что в 2024 году количество компаний, отнесенных к красному (высокому) и желтому (среднему) уровням риска по оценке ЦБ, значительно возросло и продолжает увеличиваться с каждым днем. Без тщательной проверки контрагентов перед началом сотрудничества это может привести к серьезным последствиям со стороны государственных органов.

ЦБ и ФНС неустанно борются с фирмами-однодневками, однако стандартные проверки не всегда могут выявить подобные риски.

Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС поможет вам убедиться в благонадежности вашего контрагента перед заключением договора и избежать риска попадания в «желтую» или «красную» зону по оценке Центрального Банка.

На нашем портале zachestnyibiznes.ru Вы можете посмотреть 100% точную и уникальную информацию о проверяемом контрагенте — Банковский светофор от Центробанка.

Всероссийская система проверки организаций и предпринимателей Получите полную информацию о любой компании или ИП Подробнее

Реклама: ООО АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: LjN8KN8ws