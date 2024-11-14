Как избежать обвинений в незаконных операциях и обналичивании средств

Ошибочно полагать, что для избежания обвинений достаточно просто отказаться от операций с сомнительными контрагентами.

Налоговые органы и ЦБ анализируют финансовые потоки в целом и оценивают движение средств не только между компаниями, но и с учетом всей цепочки операций. Это значит, что даже если организация не совершает прямых нарушений, работа с контрагентами может создать подозрения в участии в незаконной схеме.

Злоупотребление обналичиванием средств квалифицируется как незаконная финансовая деятельность и может привести к уголовным делам по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов).