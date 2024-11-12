В помощь бухгалтеру. Комплект документов при проверке контрагента

Согласно ст. 54.1 Налогового кодекса, документальное обоснование выбора и проверки контрагентов (поставщиков товаров/услуг) является обязательной процедурой для любой организации РФ.
Стандартный комплект включает:
Выписку ЕГРЮЛ / ЕГРИП (можно получить на сайте ФНС) + можно запросить свидетельства, подтверждающие получения ЕРГН и ИНН.
Устав организации (запросить непосредственно в организации или на сайте ФНС https://service.nalog.ru/puchdoc).
Отчет подтверждающий выбор и проверку контрагента, согласно положениям ФНС (можно сделать самостоятельно или получить готовый на портале https://zachestnyibiznes.ru/).
Что будет при отсутствии комплекта документов в случае проверки
При отсутствии комплекта документов, при проверке со стороны налоговых органов, вам могут быть начислены налоги, штрафы, а также вы можете быть привлечены к ответственности в т.ч. уголовной по ст.199 УК в случае, если контрагент оказался «технической» компанией, созданной для обналичивания денежных средств.
Доводы, что услуга была оказана или непроверенный контрагент поставил товар и предоставил полный комплект документов в последние годы становятся неактуальными. Ваша компания должна доказать факт выбора поставщика и проверки документально до начала сотрудничества.
Также необходимо обновлять периодически информацию о контрагенте для отслеживания значимых изменений (например смена адреса, директора, появления высокого риска от ЦБ и т.д.).
Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС предлагает получать полностью готовый отчет о выборе и проверке контрагента. Мы предоставляем Отчет по форме ФНС, который принимают в налоговых органах.
В завершение подчеркнем важность проведения комплексной проверки организаций и подготовки отчета для предотвращения налоговых рисков. Даже компании, с которыми вы сотрудничаете уже давно, могут столкнуться с финансовыми трудностями или оказаться в списке организаций с высоким риском по версии Центрального банка. Получив оперативную информацию на нашем портале, вы сможете защитить свою компанию от возможных проблем с налоговыми органами.
Вы выполняете требования ФНС?
Обязанность выбирать контрагентов и проверять их с подготовкой документов лежит на плечах организаций РФ
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