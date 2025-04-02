Главные отличия портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС от других сервисов проверки контрагентов

Какие уникальные инструменты для проверки организаций и физических лиц РФ предлагает портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС и какие конкурентные преимущества он включает, рассказали в материале.

«ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» предлагает уникальные инструменты для проверки организаций и физических лиц РФ которые отсутствуют у конкурентов, рассмотрим основные:

1. Информация о причастии организации к незаконным операциям и обналичиванию денежных средств (ЗСК ЦБ). Портал показывает риск зеленый, желтый или красный присвоенный ЦБ каждой компании и ИП в России. Крайне важно перед оплатой на контрагента проверять данный риск и не платить на компании с желтым и красным риском, т.к. Вас могут обвинить в обналичивании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. На 2025 год в реестре с повышенным риском более 300 000 организаций и ИП.

2. СТОП-лист банков РФ — сведения об отказах компаниям со стороны банков в проведении незаконных операций. Позволяет изучить контрагента на предмет нарушения законодательства и обналичивания денежных средств.

3. Отчет по форме ФНС для обоснования выбора и проверки контрагента (ст. 54.1 НК). Крайне важный отчет для предоставления в налоговую при проверке, полностью сделан с учетом текущего законодательства. Отчет также можно выполнять «задним числом» на нужную дату (если вы не сделали его до заключения договора с контрагентом). Отчет согласован с сотрудниками ФНС, многие налоговые инспекторы его рекомендуют налогоплательщикам.

4. Кредитный рейтинг организации — информация из Бюро Кредитных Историй о наличии у компании просрочек выплат по кредитным договорам. Важно запрашивать эту информацию если вы собираетесь предоставить товарный кредит контрагенту / выдать займ / сделать существенную предоплату. Наличие просрочек, может означать финансовые трудности у контрагента и то, что ваши средства банк спишет в счет погашения задолженности, и вы рискуете не получить товар или услугу или денежные средства за отгруженный товар.

5. Проверка физических лиц (сотрудников) с полным соблюдением законодательства.

С учетом существенного ужесточения законодательства проверка осуществляется в строгом соответствии с законом 152-ФЗ и содержит максимальный законный объем получаемой информации на проверяемое лицо: проверка документов, долги, уголовные и административные дела, проверка на терроризм / экстремизм, реестр иноагентов, предпринимательская деятельность, кредитный индекс и многое другое.

6. Мониторинг физических лиц (сотрудников) — после полной проверки отслеживание изменений по всем реестрам. Необходимо при найме сотрудников отслеживать долги ФССП, попадание в реестр террористов / экстремистов / иноагентов уголовные и административные дела, проверять актуальность документов.

7. Настройка скоринга — уникальный функционал для профессионалов — возможность самостоятельно ввести параметры скоринга и проверять автоматически любые компании.

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