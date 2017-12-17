Как получить пенсионные накопления за умершего родственника

По статистике до пенсии не доживают 40% мужчин и 10% женщин.
Если у умерших формировались пенсионные накопления, то они могут быть выплачены правопреемникам.
Поясним, накопления имеются у женщин 1957 года рождения и моложе, мужчин 1953 года рождения и моложе.
Когда выплачиваютСредства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила:
- до назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
- после назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
- после того как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Кому выплачиваютГражданин имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти.
Если при жизни человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление о распоряжении, в котором определял конкретных правопреемников, то средства выплачиваются правопреемникам по закону первой очереди, к которым относятся дети, родители, супруг (супруга) умершего.
Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди- братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях.
Правопреемниками средств материнского (семейного) капитала, вошедших в состав срочной пенсионной выплаты являются супруг (отец или усыновитель) и дети.
Куда и когда обращатьсяЕсли правопреемник не знает, где формировались пенсионные накопления их владельца, то эту информацию можно получить в территориальном органе ПФР. Получив необходимые сведения, гражданину необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, если средства находятся там, или в соответствующий НПФ, если они были их владельцем переданы.
Обратиться в фонд следует в течение шести месяцев после смерти застрахованного лица.
Если срок обращения пропущен, его можно восстановить в судебном порядке, а потом также обратиться за выплатой либо в ПФР, либо в НПФ.
Какие документы нужныПравопреемник заполняет заявление, вместе с которым представляются:
- паспорт;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом;
- свидетельство о смерти застрахованного лица;
- страховое свидетельство ОПС (СНИЛС) умершего застрахованного лица.