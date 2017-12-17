Как получить пенсионные накопления за умершего родственника

По статистике до пенсии не доживают 40% мужчин и 10% женщин.

Если у умерших формировались пенсионные накопления, то они могут быть выплачены правопреемникам.

Поясним, накопления имеются у женщин 1957 года рождения и моложе, мужчин 1953 года рождения и моложе.

Когда выплачивают

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила:

до назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);

после назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);

после того как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.

Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

В отношении средств, сформированных за счёт уплаты дополнительных страховых взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, а также средств материнского (семейного) капитала, действует другой порядок: средства выплачиваются правопреемникам вне зависимости от того, была ли установлена выплата застрахованному лицу. И если гражданин до своей смерти уже получил часть пенсионных накоплений в виде предусмотренных законодательством выплат, оставшаяся сумма всё равно может быть передана правопреемникам.

Кому выплачивают

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти.

Если при жизни человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление о распоряжении, в котором определял конкретных правопреемников, то средства выплачиваются правопреемникам по закону первой очереди, к которым относятся дети, родители, супруг (супруга) умершего.

Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди- братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях.

Правопреемниками средств материнского (семейного) капитала, вошедших в состав срочной пенсионной выплаты являются супруг (отец или усыновитель) и дети.

Куда и когда обращаться

Если правопреемник не знает, где формировались пенсионные накопления их владельца, то эту информацию можно получить в территориальном органе ПФР. Получив необходимые сведения, гражданину необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, если средства находятся там, или в соответствующий НПФ, если они были их владельцем переданы.

Обратиться в фонд следует в течение шести месяцев после смерти застрахованного лица.

Если срок обращения пропущен, его можно восстановить в судебном порядке, а потом также обратиться за выплатой либо в ПФР, либо в НПФ.

Какие документы нужны

Правопреемник заполняет заявление, вместе с которым представляются:

паспорт;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом;

свидетельство о смерти застрахованного лица;

страховое свидетельство ОПС (СНИЛС) умершего застрахованного лица.

В случае, если правопреемник является несовершеннолетним, заявление о выплате средств пенсионных накоплений подается законным представителем (родителем, опекуном, попечителем), к заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего