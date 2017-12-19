Как агенты НПФ охотятся за нашими пенсионными накоплениями

Недобросовестные агенты НПФ не дают покоя россиянам, обманывая и принуждая заключать договоры о переводе пенсионных накоплений. Пользуясь доверчивостью граждан, они ходят по домам, предприятиям, предлагают написать заявление, подписать договор, фотографируют документы.

Справедливости ради отметим, что работают так не все агенты, но судя по количеству обращений граждан в ПФР, мошенников немало.

Агенты НПФ приходят домой

К вам в дом могут постучаться люди, представляющиеся работниками «пенсионной сферы», сотрудниками «Фонда содействия пенсионной реформе», а зачастую и вовсе сотрудниками ПФР, при этом предъявляя всевозможные «служебные удостоверения», не давая их рассмотреть и уточнить какое конкретно Управление ПФР они представляют.

Так называемые «работники пенсионной сферы» и прочих мифических организаций пользуясь доверчивостью наших сограждан и неосведомленностью людей в вопросах пенсионного обеспечения, настоятельно рекомендуют, а в некоторых случаях и требуют, представить им персональные данные гражданина (паспорт и СНИЛС). Объясняют требование необходимостью срочно внести данные указанных документов в «базу ПФР».

Другие «ходоки» напрямую настоятельно рекомендуют срочно подписать документ (договор), не вдаваясь в подробности о значении документа, но запугивая сжатыми сроками и возможностью потери всех накоплений в случае отказа.

Изобретательные визитеры не забывают ссылаться на законодательные акты, которые большей частью не имеют никакого отношения ни к пенсионным накоплениям, ни к ПФР в целом.

Печально, но многие наши сограждане, будучи взрослыми образованными людьми, напуганные таким напором и введенные в заблуждение туманной формулировкой «работник пенсионной сферы» или «пенсионный консультант», забывая все меры предосторожности, пускают таких гостей в дом, сообщают свои паспортные данные и подписывают, не читая, все, что им предлагают, посетовали в ПФР.

Агенты НПФ приходят на работу

Некоторые недобросовестные агенты НПФ не ходят по домам, чтобы добыть персональные данные граждан. Они являются в организации и предъявляя руководителю «корочки» несуществующих государственных органов (например, Федеральной службы проверки документов) требуют личные данные сотрудников для проверки и учета в «базе».

Иногда это срабатывает. Зачарованный работодатель дает все, что необходимо, посетовали в отделении ПФР по Смоленской области.

Наши читатели также рассказывали о подобных визитах. Так, в магазин предпринимателя явились люди, и представившись сотрудниками ПФР, потребовали у испуганного продавца копию ее карточки СНИЛС.

Что советует ПФР

ПФР неоднократно призывал граждан к бдительности и пояснял, что сотрудники фонда не ходят по домам. Пенсионный фонд РФ не занимается агитационной деятельностью по переводу средств пенсионных накоплений в тот или иной НПФ, не пополняет и не корректирует свои «базы» путем поквартирного обхода или визитов к работодателям.

Никто не вправе запугивая и наседая принуждать гражданина к выбору того или иного способа инвестирования пенсионных накоплений, ссылаясь при этом на какой-либо закон, поэтому слова «должны», «обязаны» и др. в данном случае неуместны. Подобные формулировки используют агенты-мошенники отдельных НПФ, стремясь увеличить свой заработок, заключив наибольшее количество договоров.

Важно помнить следующее:

не бойтесь показаться слишком подозрительным, всегда проверяйте документы у пришедшего к Вам «работника ПФР» или агента НПФ;

в случае если вам настоятельно рекомендуют подписать какие-либо документы (договор, заявление), внимательно их прочитайте, чтобы для Вас не возникали вопросы: кто и куда Вас перевел и чем это теперь грозит. Если необходимо попросите время для принятия решения, в конце концов, от этого зависит размер будущей пенсии;

даже под предлогом регистрации в опросе, отметки в графике консультаций или пополнения какой-либо «базы» не сообщайте посетителям свои персональные данные (ФИО, СНИЛС, год рождения, номер паспорта с датой выдачи), чтобы не думать потом «как же вас перевели в этот НПФ без Вашего на то согласия».

Помните, что средства пенсионных накоплений — это ваша будущая накопительная пенсия, и решение о выборе страховщика (НПФ или ПФР) должно приниматься обдуманно и осознанно, а не сиюминутно, под влиянием настойчивых уговоров агентов НПФ, внимательно изучайте документы, которые вам предлагают подписать.

Переход в НПФ – это ваш выбор, ваше право, но не обязанность.

Как не потерять доход

Что должен знать гражданин, решивший перевести пенсионные накопления в текущем году?

Начиная с 2015 года, все заявления о переходах от одного страховщика к другому делятся на две категории — заявления о переходе («срочные заявления») или о досрочном переходе («досрочные» заявления).

По «срочному» заявлению переход осуществляется в году, следующим за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления. То есть, если в 2017 году было подано заявление о переходе из ПФР в НПФ, пенсионные накопления будут переданы в первом квартале 2022 года. При этом гражданину гарантируется вся сумма пенсионных накоплений, независимо от убытков на финансовом рынке, и сохраняется весь инвестиционный доход. Если в течение такого длительного периода выбор изменится, можно будет подать уведомление о замене страховщика.

По «досрочному» заявлению переход осуществляется в году, следующем за годом подачи такого заявления. Например, заявление о досрочном переходе 2017 года будет рассмотрено в 1 квартале 2018 года. Однако в таком случае гражданин несет риски потери инвестиционного дохода. Более того, в случае получения убытка от инвестирования средств полученный результат будет зафиксирован, и сумма накоплений уменьшится. Таким образом, досрочный переход имеет два существенных риска — потеря инвестиционного дохода, а также отсутствие гарантии на сохранение «номинала» уплаченных взносов.

В 2017 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика 5 лет назад, т.е. в 2012 году, и данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом.

Если прошёл меньший срок, будущий пенсионер понесёт ущерб в виде потери инвестиционного дохода - как минимум за 2017 год, предупреждает ПФР. То же самое ждёт «молчунов» - это те, кто никогда не переводил свои накопления. Им рекомендуется подавать заявление о переходе в какой-либо НПФ только в 2020 году.