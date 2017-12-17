Ответы на вопросы о «страшном» Форексе. Правильно ли поступаете, что не доверяете?

Мы долго думали, как начать эту статью.

Сначала хотели подчеркнуть, почему так важно в наше время уметь работать с разными финансовыми инструментами.

Что уже не имеет смысла прятаться от новых терминов.

Что деньги в тумбочке после зарплаты уже мало кого защищают.

И что рубль сейчас далеко не ключевая и не самая надежная валюта.

Что Forex — это не синоним мошенничества и не непременное желание вас наколоть. Но потом мы просто попросили людей, которые никогда с Форекс дела не имели, задать свои вопросы про этого «зверя».

И ответили на них.

Расскажите уже, наконец, понятно, что такое Forex

Что такое Forex, проще понять, если запомнить, что слово образовано от двух английских — foreign и exchange. Получается «иностранный обмен».

Форекс — это мировой валютный рынок. Ему уже больше 40 лет.

В общем, Форекс — это площадка, где люди зарабатывают на разнице курсов валют.

Частные инвесторы (то есть, потенциально, вы) работают на Форексе чаще всего через брокеров (посредников).

Хотите немного подгрузиться, вот вам более полное определение. Форекс — рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам.

Это что, с банками дело придется иметь? Не хочу. Банки всегда доносят в налоговую и Росфинмониторинг

Не хотите, не связывайтесь с банками. Кроме банков, на Форекс и куча других игроков. Есть даже мировые гиганты-корпорации.

Я все равно не понял ничего. Куда идти, чтобы заработать на Форекс? Сайт какой?

У самого рынка своего отдельного сайта нет. На форекс.ком сидит какой-то брокер, если что.

Так что ищите грамотного брокера, которому готовы довериться. И через него сможете работать на Форексе.

Вообще, Форекс — это не какой-то реальный офис типа Московской или Токийской биржи. Это интернет-площадка для продажи валют без единого центра.

Работает круглосуточно каждый день. Правда, частные инвесторы могут работать с Форекс только по будням.

Форекс не закроют, как биржи, при каких-то кризисных ситуациях.

С Форекс в интернете работают через специальные программы, которые называются торговыми платформами. Они бывают разными. Например, AvaTrade предлагает две торговые платформы: Ava Trader и MetaTrader 4. Обе позволяют торговать валютными парами, а также другими активами: золотом, нефтью, биржевыми индексами и т.д.

Мне надо изучить кучу терминов, чтобы суметь работать на Форекс?

Да, надо. А как еще деньги зарабатывать?

Самое главное, понять логику Форекса. Там меняют одну валюту на еще одну валюту. Это так называется «валютная пара».

Есть самые популярные валютные пары. Например, EURUSD (евро-доллар, что и понятно), GBPUSD (фунт-доллар) и т.д.

А вообще, будьте готовы покопаться в интернете и поизучать термины типа маржинальная доходность, волатильность, ликвидность, кредитное плечо, шорт- и лонг-позиции, спред, пипс (да, смешное слово).

Придется запомнить трехбуквенные коды валют.

Яндекс в помощь.

Вот это вот все связано с биткоинами? Я в них вообще ничего не понимаю

Не переживайте, сейчас мало кто реально понимает в криптовалютах.

Но да, на Форексе торгуют и ими.

Я вам не верю. Я слышал, что Форекс — это финансовая пирамида, обман, мошенничество

Давайте начистоту. Мы и решили написать эту статью потому, что в России у Форекс такая слава.

Почему так произошло? Не будем вдаваться нашу особую финансовую ментальность и недоверие к финансовым инструментами (тем более, зарубежным!).

Все проще. Сейчас немало мошенников. Есть брокеры, которые предлагают огромные бонусы новичкам. Люди у нас не доверяют агрессивной рекламе, которая с каждого угла вещает о простоте дохода на Форексе.

Рассказываем, как распознать мошенников.

Вот 5 способов нарваться на неприятности при работе с Forex:

1. Верить брокеру, который нигде не аккредитован;

2. Верить моментальному и баснословному доходу;

3. Верить, что если установить чудо-программу, она все за вас сделает. Иногда брокеры-мошенники даже симулируют с помощью таких программ реальные торги, играя против клиента;

4. Верить, что торговля на Форексе вообще не несет рисков. Хорошо, если брокер предупреждает о них.

5. Верить брокеру, если он говорит, что Форекс — это рулетка и от ваших знаний и экономического чутья ничего не зависит.

Вообще, запомните, что Форекс — не просто спекулятивная площадка типа финансовой пирамиды. Крупные игроки работают с Форексом, чтобы инвестировать в реальные предприятия.

Форекс в России — это точно законно?

С 2016 года в России действует закон «О Форексе» (закон № 460 ФЗ от 29.12.2014 г.). По нему форекс-брокеры должны либо получить лицензию Банка России и вступить в СРО, либо работать как иностранная нелицензированная форекс-компания.

Если у брокера нет российской лицензии, это не значит, что работать с ним частному лицу в России нельзя. Просто с зарубежной компанией он будет работать по условиям соответствующей юрисдикции.

То есть закон «О Форексе» не запрещает иностранным компаниям работать в России и обслуживать россиян.

В общем, запомните: наши власти не запрещают Форекс. Они о нем знают, контролируют, по возможности, и советуют относиться к нему с умом.

Мне нужен демо-счет?

Круто, что знаете, что это такое. Это счет для тренировки, деньги на нем виртуальные.

Откройте сначала демо-счет. Хуже не будет. Подстелите себе соломку. Это же все-таки ваши деньги.

Научитесь нормально торговать на демо-счете, потом сможете выходить «в поле» .

И сколько нужно вложиться?

Новичку рассматривать Форекс как замену основного заработка — глупо.

Заработать с нуля тоже не получится. Нужен хоть какой, но стартовый капитал.

По расчетам экономистов, лучше вложиться 20 тысячами долларов. Но в России сейчас мало кто из частных инвесторов на это решится.

Потратить почти полтора миллиона рублей на Форекс, когда можно купить однушку и сдавать ее, сейчас мало желающих.

Но начать с пары сотен долларов, после тренировки на демо-счете — это нормально и, в общем, не особо рискованно.

А что с налогами?

Их надо будет заплатить самому, если работаете с иностранным брокером. Он не считается налоговым агентом.

После того, как деньги (прибыль свыше вложенных средств) поступят на счет частному лицу, возникает налогооблагаемая база. Нужно заплатить НДФЛ по ставке 13 %. И сдать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.

Если работать доведется с брокером, получившим российскую лицензию по закону «О Форексе», он сам удержит и перечислит НДФЛ.