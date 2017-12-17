Может ли ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица

У нас в группе «Красный уголок бухгалтера» нешуточная дискуссия. Уже куча комментариев на тему, может ли ИП от клиентов принимать оплату на обычный счет физлица, а не на расчетный, открываемый для предпринимательской деятельности?
Что поможет обосновать использование личного счета?
В обсуждениях посоветовали приготовить для банка обоснование причин использования личного счета:
- главное: нет прямого запрета в законодательстве на использование обычного счета;
- статус ИП не исключает совершения физлицом сделок, не связанных с ведением предпринимательской деятельности.
Это опасно?
Тот, кто считает, что использовать личный счет предпринимателю не стоит, ссылается на:
- проблемы с банками контрагентов, которые откажутся переводить оплату на счет физлица;
- претензии своего банка по закону № 115-ФЗ об отмывании доходов;
- претензии от контрагентов, которые, переводя деньги «обычному» физлицу, становятся налоговыми агентами;
- инструкцию ЦБ № 153-И, по которой банки не должны принимать оплату от предпринимательской деятельности на обычный счет. На эту инструкцию даже может быть ссылка в договоре на открытие личного счета.
В договоре может быть прямой запрет на использование личного счета для ведения предпринимательской деятельности. Если банк узнает об таком использовании, счет может быть заблокирован, а ИП внесут в черный список банков.
В инструкции № 153-И в пунктах 2.2 и 2.3 действительно прямо написано:
2.2. Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы.
Банк не обязан выполнять операции, не предусмотренные законом и банковскими правилами. Так говорит Гражданский кодекс.
Ст. 848 ГК РФ. Операции по счету, выполняемые банком
Но инструкция ЦБ — это не закон.
Выводы
Прямого запрета в законе на то, чтобы использовать личный счет в предпринимательской деятельности ИП, нет.
Но в последнее время банки стали все чаще блокировать даже обычные счета физлиц. А разблокировать счет потом не так-то просто.
То есть за сам факт принятия от контрагентов средств на обычный счет никаких санкций к ИП по закону применить не могут. Но вот счет на практике блокируют легко. К тому же, банкиры не обязаны объяснять причины блокировки счетов. И ссылки на законы тут мало помогают.
как это банк откажет клиенту в исполнение поручения о переводе?
о тиньке таже впоминать страшно. чур меня!
ага, "чуть больше" это 4990 руб в месяц + отдельно заплати за пакет переводов, отдельно за пакет перевода физ лицам и т.д.
При этом обязательства банков ничем не обеспечены.
Обеспечение ноль, зеро, пшик!
И постоянный риск кидалова и паралича деятельности.
Да уж сколько лет не надо налоговую уведомлять о счетах...
Доводы автора статьи несколько нелогичны. " Ссылается на закон, - ГК РФ (ст. 848), которым предписано:
Так правила для банков, а не для их клиентов.
А можно узнать, каким образом вот это вот зависит от типа счета, на который отправляется оплата? А если, о ужас, ИП получает наличкой и кассовые чеки выдает? )) Вы рисков не видите?
ЗЫ: ИП это человек. Он не может быть "оно".
Вы серьезно верите что имея такое письмо на руках - банк не посмеет Вам заблокировать карту?
Ну, ну. скоро новый год - и дед мороз тоже придет.
ССГ, Вы писали:
Очевидно вы не сталкивались лично с блокировкой карты. Во-первых банк блокирует карту временно - до выяснения обстоятельств. И да, предъявив это письмо, банк отдает деньги Ип-ку. Во-вторых, там вполне адекватные люди (по крайне мере у нас в городе сотрудники сбера). В-треьих, даже если у вас нет ИП, но они видят что это деньги от предпринимательской деятельности а не обнал, то вам дают время на открытие ИП, подачу заявлений на ЕНВД или УСН и после сдачи первого отчета деньги вам возвращают(правда ещё есть нюанс с внесением в чёрную книгу сбера на 3 года по кредитам и обслуживанию, но это мелочи). А если у вас есть ИП и всего один-два вида деятельности и деньги на катру приходят с формулировкой близкой к указанному у вас ОКВЭДУ и суммы относительно не большие, то никто вас не тронет.
Короче, банк может позволить себе любой произвол по своему свободному усмотрению и ни за что не отвечает.
Поэтому я предпочитаю обходиться без услуг банка. Их глупость их же губит. Пусть идут улицы мести.
и не только я так считаю. Гриф (или как его там?) тоже прямо и понятно объявил, что компьютеры умнее этих дураков.
Аноним, Вы писали:
Купи кирпич?!
И не забудь налог с покупки и продажи оплатить.
Да вашу бумажку в налоговой выкинут в мусорку и правильно сделают. Потому что это никому не нужная бумажка и налоговой её и девать-то некуда. А если какой-то банк из-за такой писульки отдает деньги, то это проблемы у работников банка, прям скажем. Потому что нарисовать такую бумажку может кто угодно и она ничего не подтверждает.
Елена Сушонкова, Вы писали:
Вычет по НДС без отражения контрагентом сделки всё равно принять не получится. Налоги ип может оплатить и не имея расчетного счета.
ИП не всегда платит налоги. Всегда исчисляет, но не всегда платит.