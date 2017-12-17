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Может ли ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица

У нас в группе «Красный уголок бухгалтера» нешуточная дискуссия. Уже куча комментариев на тему, может ли ИП от клиентов принимать оплату на обычный счет физлица, а не на расчетный, открываемый для предпринимательской деятельности?

Что поможет обосновать использование личного счета?

В обсуждениях посоветовали приготовить для банка обоснование причин использования личного счета:

  • главное: нет прямого запрета в законодательстве на использование обычного счета;
  • статус ИП не исключает совершения физлицом сделок, не связанных с ведением предпринимательской деятельности.

Это опасно?

Тот, кто считает, что использовать личный счет предпринимателю не стоит, ссылается на:

  • проблемы с банками контрагентов, которые откажутся переводить оплату на счет физлица;
  • претензии своего банка по закону № 115-ФЗ об отмывании доходов;
  • претензии от контрагентов, которые, переводя деньги «обычному» физлицу, становятся налоговыми агентами;
  • инструкцию ЦБ № 153-И, по которой банки не должны принимать оплату от предпринимательской деятельности на обычный счет. На эту инструкцию даже может быть ссылка в договоре на открытие личного счета.

В договоре может быть прямой запрет на использование личного счета для ведения предпринимательской деятельности. Если банк узнает об таком использовании, счет может быть заблокирован, а ИП внесут в черный список банков.

В инструкции № 153-И в пунктах 2.2 и 2.3 действительно прямо написано:

2.2. Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы.

Банк не обязан выполнять операции, не предусмотренные законом и банковскими правилами. Так говорит Гражданский кодекс.

Ст. 848 ГК РФ. Операции по счету, выполняемые банком

Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Но инструкция ЦБ — это не закон.

Выводы

Прямого запрета в законе на то, чтобы использовать личный счет в предпринимательской деятельности ИП, нет.

Но в последнее время банки стали все чаще блокировать даже обычные счета физлиц. А разблокировать счет потом не так-то просто.

То есть за сам факт принятия от контрагентов средств на обычный счет никаких санкций к ИП по закону применить не могут. Но вот счет на практике блокируют легко. К тому же, банкиры не обязаны объяснять причины блокировки счетов. И ссылки на законы тут мало помогают.

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Мнения
 
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21 мнение
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск


Ежемесячная оплата за ведение счёта и онлайн-банкинг составит чуть больше 1000 рублей, в зависимости от выбранного тарифа.

 

ага, "чуть больше" это 4990 руб в месяц + отдельно заплати за пакет переводов, отдельно за пакет перевода физ лицам и т.д.


Клерк
Yaska
, Красноярск
Почти весь сетевой бизнес работает по такой схеме. Есть ИП и деньги от "ххх.....Корпарейтедпродакшен" приходят на карту. В налоговую ценным письмом отправляется уведомление об открытии счета и сопроводительное письмо об использовании данного карточного счета для расчетов в предпринимательской деятельности. Сейчас конечно это уже сложнее так как банки чудят и не хотят упускать комиссии за обслуживание. Но претензий со стороны налоговиков я ни разу не встречала, тк они уже давно получили доступ к счетам физ.лиц. Единственное что на эту карту не должны приходить никакие другие деньги, тк потом доказать что это просто перевод от мужа(брата....) будет невозможно.
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Аноним
, Москва
всё темно и запутано.Бухгатерию надо упрощать,а еалоговиков и бухгалтеров сокращать.Они паразиты на шкуре работяг.
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Аноним
, Архангельск

Доводы автора статьи несколько нелогичны. " Ссылается на закон, - ГК РФ (ст. 848), которым предписано:

"Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.". К чему тут "Но инструкция ЦБ — это не закон."? если в законе ссылка в том числе на банковские правила, т.е. сам закон (ГК РФ) отсылает к банковским правилам. 

Клерк
Елена Сушонкова android-версия
, Ростов-на-Дону
Я тут вижу проблему для контрагента ип. Если налоговая проверит оплату ип и выяснит, что с этих сумм не уплачены налоги, то ип может быть признано недобросовестным налогоплательщиком. Как тогда покупателю принимать оплату ип на лицевой счет в расходы или вычет по ндс? Я вижу риски.
<b>Модератор</b>
Над.К
Если налоговая проверит оплату ип и выяснит, что с этих сумм не уплачены налоги, то ип может быть признано недобросовестным налогоплательщиком.

А можно узнать, каким образом вот это вот зависит от типа счета, на который отправляется оплата? А если, о ужас, ИП получает наличкой и кассовые чеки выдает? )) Вы рисков не видите?

ЗЫ: ИП это человек. Он не может быть "оно".

Клерк
Yaska
, Красноярск
Над.К, Ох уж эта ваша привычка выхватить фразу из всего текста, ай яй. Отменили обязательное уведомление, но добровольное никто не отменял!! В данном случае уведомляется именно добровольно чтоб зафиксировать что счет физ.лица используется в предпринимательских целях.
Клерк
ССГ
, Барнаул
В данном случае уведомляется именно добровольно чтоб зафиксировать что счет физ.лица используется в предпринимательских целях.

 

а что это даст?
Вы серьезно верите что имея такое письмо на руках - банк не посмеет Вам заблокировать карту?
Ну, ну.  скоро новый год - и дед мороз тоже придет.
Клерк
Yaska
, Красноярск

ССГ, Вы писали:

В данном случае уведомляется именно добровольно чтоб зафиксировать что счет физ.лица используется в предпринимательских целях.

 

а что это даст?
Вы серьезно верите что имея такое письмо на руках - банк не посмеет Вам заблокировать карту?
Ну, ну.  скоро новый год - и дед мороз тоже придет.

 Очевидно вы не сталкивались лично с блокировкой карты. Во-первых банк блокирует карту временно - до выяснения обстоятельств. И да, предъявив это письмо, банк отдает деньги Ип-ку. Во-вторых, там вполне адекватные люди (по крайне мере у нас в городе сотрудники сбера). В-треьих, даже если у вас нет ИП, но они видят что это деньги от предпринимательской деятельности а не обнал, то вам дают время на открытие ИП, подачу заявлений на ЕНВД или УСН и после сдачи первого отчета деньги вам возвращают(правда ещё есть нюанс с внесением в чёрную книгу сбера на 3 года по кредитам и обслуживанию, но это мелочи). А если у вас есть ИП и всего один-два вида деятельности и деньги на катру приходят с формулировкой близкой к указанному у вас ОКВЭДУ и суммы относительно не большие, то никто вас не тронет. 

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Аноним
, Санкт-Петербург

Короче, банк может позволить себе любой произвол по своему свободному усмотрению и ни за что не отвечает.

Поэтому я предпочитаю обходиться без услуг банка.  Их глупость их же губит.  Пусть идут улицы мести.

и не только я так считаю. Гриф (или как его там?) тоже прямо и понятно объявил, что компьютеры умнее этих дураков.

Клерк
Надежда-25
, Ульяновск

Аноним, Вы писали:

всё темно и запутано.Бухгатерию надо упрощать,а еалоговиков и бухгалтеров сокращать.Они паразиты на шкуре работяг.

 

паразиты на "шкуре работяг", как вы выражаетесь  - это государство, чиновники всех мастей, и неадекватны-работодатели. Бухгалтеры такие же исполнители работ, как и остальные. Некоторые (и даже работодатели) кричат, типа, бухгалтерия не дает прибыль и ничего не производит. А вы попробуйте обойтись без нее. Слабо? Кто ж тогда все бумаги и отчеты клепать будет? И если без продажников, к примеру, можно обойтись, то уж без бухгалтера нынче сложно. Так что, как говорится, все профессии нужны, все профессии важны
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Аноним
, Иваново
Согласна с Надеждой-25. ИП-ешники не любят вникать в законы, требования налоговой, трудинспекции и т.д. и т.п. Надеются откупиться от всех деньгами. Только деньгами не всегда можно решить вопрос. Из-за мелочей ( что-то не знали, что-то не поняли, что-то не успели, т.к. зарабатывали деньги, а не с бумажками разбирались) многие попадают в большие неприятности. И только наличие бухгалтера, а на деле и кадровика, и юриста, знающего  или стремящегося узнать все тонкости бумажного оформления и ведения бизнеса данного ИП-ешника, помогает спасти ситуацию. Так что к 19-му году скорее всего никто из бизнесменов не сможет обойтись без бухгалтера, т.к. трудно совместить в одних руках    ведение бизнеса  и  его документальное оформление.   
<b>Модератор</b>
Над.К
Отменили обязательное уведомление, но добровольное никто не отменял!!

 Да вашу бумажку в налоговой выкинут в мусорку и правильно сделают. Потому что это никому не нужная бумажка и налоговой её и девать-то некуда.  А если какой-то банк из-за такой писульки отдает деньги, то это проблемы у работников банка, прям скажем. Потому что нарисовать такую бумажку может кто угодно и она ничего не подтверждает.


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Аноним
, Ярославль

Елена Сушонкова, Вы писали:

Я тут вижу проблему для контрагента ип. Если налоговая проверит оплату ип и выяснит, что с этих сумм не уплачены налоги, то ип может быть признано недобросовестным налогоплательщиком. Как тогда покупателю принимать оплату ип на лицевой счет в расходы или вычет по ндс? Я вижу риски.

 Вычет по НДС без отражения контрагентом сделки всё равно принять не получится. Налоги ип может оплатить и не имея расчетного счета.

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