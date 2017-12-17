Может ли ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица

У нас в группе «Красный уголок бухгалтера» нешуточная дискуссия. Уже куча комментариев на тему, может ли ИП от клиентов принимать оплату на обычный счет физлица, а не на расчетный, открываемый для предпринимательской деятельности?

Что поможет обосновать использование личного счета?

В обсуждениях посоветовали приготовить для банка обоснование причин использования личного счета:

главное: нет прямого запрета в законодательстве на использование обычного счета;

статус ИП не исключает совершения физлицом сделок, не связанных с ведением предпринимательской деятельности.

Это опасно?

Тот, кто считает, что использовать личный счет предпринимателю не стоит, ссылается на:

проблемы с банками контрагентов, которые откажутся переводить оплату на счет физлица;

претензии своего банка по закону № 115-ФЗ об отмывании доходов;

претензии от контрагентов, которые, переводя деньги «обычному» физлицу, становятся налоговыми агентами;

инструкцию ЦБ № 153-И, по которой банки не должны принимать оплату от предпринимательской деятельности на обычный счет. На эту инструкцию даже может быть ссылка в договоре на открытие личного счета.

В договоре может быть прямой запрет на использование личного счета для ведения предпринимательской деятельности. Если банк узнает об таком использовании, счет может быть заблокирован, а ИП внесут в черный список банков.

В инструкции № 153-И в пунктах 2.2 и 2.3 действительно прямо написано: 2.2. Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы.

Банк не обязан выполнять операции, не предусмотренные законом и банковскими правилами. Так говорит Гражданский кодекс.

Ст. 848 ГК РФ. Операции по счету, выполняемые банком Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Но инструкция ЦБ — это не закон.

Выводы

Прямого запрета в законе на то, чтобы использовать личный счет в предпринимательской деятельности ИП, нет.

Но в последнее время банки стали все чаще блокировать даже обычные счета физлиц. А разблокировать счет потом не так-то просто.