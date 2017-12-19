Принудительное банкротство, или чем могут грозить долги перед налоговой

Как взыскиваются долги

Невыплаченные долги по налогам ведут к нежелательным последствиям. Однако, налоговики не задаются целью незамедлительно применить меры к принудительному взысканию через суд с последующей работой приставов.

Перед запуском процедуры изыскания долгов инспекторы направляют предупреждающие уведомления. В них говорится об обязательстве уплаты налогов в оговоренные сроки.

При этом применяется автодозвон, в ходе которого налогоплательщика ставят в известность о факте задолженности.

В некоторых случаях сотрудники совершают обход неплательщиков по адресам регистрации.

Если налоговая задолженность не была исполнена на добровольной основе, инспекторы приступают к процессу принудительного взыскания. При этом обычно инициируется процедура банкротства.

Предприятие может быть признано неспособным закрыть долговые требования кредиторов, если обязательные выплаты не осуществлялись на протяжении трех месяцев с момента крайнего срока погашения.

Дело о банкротстве возбуждается исключительно судебной инстанцией, при условии что итоговая сумма долгов юрлица составляет не менее ста тысяч рублей, либо имеются другие признаки банкротства , которые оговариваются в статье 3 Закона о Банкротстве.

Инициатором банкротства при непогашенных долгах перед государством выступает Федеральная налоговая служба, руководствуясь при этом постановлением Правительства РФ № 257.

Процедура запускается посредством оформления и передачи формы-заявления в судебный орган. В заявлении содержится требование о необходимости запуска процесса банкротства в отношении злостного неплательщика.

В ходе этих процедур должник будет нести дополнительные издержки, связанные с судебными разбирательствами.

Помимо прочего, ФНС имеет основание применить к должникам меры по ограничению действий с имуществом неплательщика, блокировать счета, запретить выдачу загранпаспорта и закрыть выезд за пределы государства.

Банкротство, инициируемое ФНС

Игнорируемые долги перед налоговой ООО могут привести к запуску процедуры банкротства. Процесс стартует с подачи заявления в судебную инстанцию с требованием начать процедуру.

После одобрения судом назначается арбитражный управляющий, которого наделяют полномочиями исполнительного органа.

В ходе процесса реализуются все официальные активы предприятия-должника. Это радикальная мера, которая позволяет быстро и эффективно удовлетворить все долговые требования перед государственными структурами и другими кредиторами.

Кроме того, реализованное имущество послужит источником для покрытия судебных издержек.

Как правило, движимое и недвижимое имущество неплательщика в ходе банкротства распродается через электронные торги.

В этих мероприятиях может принять участие любой желающий.

В обязанности арбитражного управляющего входит контроль за тем, чтобы сделки осуществлялись в законном порядке и в рамках, предписанного судом решения.

Этим порядком реализуется, как недвижимость, так и другое имущество. Реализуемые активы заносятся в специальный список и распродаются в законно принятом порядке.

Важно отметить, что очередь по погашению задолженности при банкротстве со стороны налоговой будет отличаться от правил, предусмотренных в Гражданском кодексе.

Все долги подразделяются на три вида. Среди них реестровые, текущие и зареестровые.

Во время процедуры банкротства арбитражный управляющий задается единственной целью — реализовать активы и удовлетворить долговые обязательства перед кредиторами. Он не несет ответственности за коммерческую деятельность бывшего директора предприятия и может отступить от соблюдения договоров, которые заключались в прошлом.

По завершению процедуры банкротства с налогоплательщика взыскивается вся задолженность перед государством и кредиторами.

Для должника последствия такого оборота дела могут очень серьезными, поскольку все его имущество может быть реализовано в пользу долгов.

На практике, предприятия, прошедшие через банкротство, больше не возобновляют свою деятельность, поскольку у них не остается никаких финансовых средств.