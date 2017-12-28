Охрана труда на предприятии: подсказки от чиновников

Реквизиты Вывод чиновников Комментарий редакции

Письмо Минтруда РФ от 05.05.2017 № 15-2/ООГ-1277 Порядок обучения охране труда установлен Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29. В пункте 2.1.2 Порядка содержится перечень лиц, которые должны пройти вводный инструктаж. Его проводят в день приема физлица на работу с внесением записей в журнал регистрации инструктажей. Претендент на работу сотрудником не является, в связи с чем такой инструктаж с ним не проводится Кроме вводного инструктажа по охране труда проводят первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный, внеплановый и целевой инструктажи (п. 2.1.3 Порядка). Допуск физлица к работе без прохождения им обучения и проверки знаний требований охраны труда грозит штрафом (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ): — должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – от 15 до 25 тыс. рублей; — предприятию – от 110 до 130 тыс. рублей

Письмо Роструда от 27.04.2017 № ПГ/08346-03-3

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или сотрудник, на которого приказом работодателя возложены данные обязанности (в том числе и гендиректор, с которым заключен трудовой договор). Директор – единственный участник компании, вправе инструктировать сам себя. Такой вывод основан на мнении ВС РФ (Определение от 28.02.2014 № 41-КГ13-37). Однако проводить вводный инструктаж может лишь работник, прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда в организациях, аккредитованных в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 № 205н Статья 217 ТК РФ обязывает работодателей, ведущих производственную деятельность с численностью работников более 50 человек, создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда. При этом Минтруд РФ уточняет, что речь в данном случае идет о деятельности по производству не только материальных, но и нематериальных благ, включая оказание различных услуг во всех сферах (письмо от 10.06.2016 № 15-2/ООГ-2136). Минтруд РФ также указывает: даже если в компании есть вышеупомянутый специалист, проводить вводный инструктаж может и другой работник, обучившийся в аккредитованной организации (письмо от 09.08.2016 № 15-2/ООГ-2884)

Письмо Минтруда РФ от 11.11.2016 № 15-2/В-3673 Согласно ч. 3 ст. 217 ТК РФ при отсутствии службы охраны труда, штатного специалиста в этой области их функции осуществляют работодатель — индивидуальный предприниматель (лично), руководитель фирмы, другой уполномоченный сотрудник. Как вариант – организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. При этом нужно учитывать, что нормы ч. 3 ст. 217 Кодекса распространяются на работодателей с численностью сотрудников не более 50 человек Работодатели при назначении сотрудника на должность специалиста по охране труда вправе с 1 июля 2016 года применять профстандарт, утвержденный Приказом Минтруда РФ от 04.08.2014 № 524н, в соответствии с ч. 2 ст. 195.3 ТК РФ (письмо от 26.12.2016 № 15-2/ООГ-4698). Отсутствие у работодателей, где трудятся более 50 сотрудников, специалиста по охране труда либо соответствующей службы грозит штрафом по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ: — должностным лицам и ИП – от 2 до 5 тыс. руб.; — предприятию – от 50 до 80 тыс. рублей. Правда, можно отделаться и предупреждением

Письмо Минтруда РФ от 06.04.2017 № 15-2/ООГ-963 Работодатель обязан обеспечить обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве всех работников организации. Периодичность его проведения установлена в п. 2.2.4 и 2.3.1 Порядка № 1/29. Порядок, форма и оформление результатов обучения оказанию первой помощи пострадавшим определяются работодателем. При этом проводить его должны лица, прошедшие спецподготовку

В письме от 11.04.2017 № 15-2/В-950 Минтруд РФ дополнительно указал, что Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст введен в действие ГОСТ 12.0.004-2015, пункт 12.3 которого гласит, что подобное обучение может проводиться (либо-либо): — в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда; — в виде специального обучающего курса (тренинга)

Письмо Минтруда РФ от 21.09.2017 № 15-2/ООГ-2616 На предприятиях приказом работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших соответствующее обучение. В случае отсутствия у работодателя такой комиссии сотрудники вправе пройти обучение и проверку знаний по охране труда в любой организации, аккредитованной в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 № 205н Если во время указанной проверки знания сотрудника подтвердятся, ему вручат удостоверение. Если же нет, то специалисту нужно будет пройти пересдачу в течение месяца. До тех пор его отстранят от работы. Эти требования лучше не игнорировать. Фирму недавно оштрафовали на 125 тыс. рублей за то, что ее водитель ездил без прохождения обучения охране труда и проверки знаний (Постановление ВС РФ от 03.07.2017 № 83-АД17-2)

Письмо Минтруда РФ от 31.10.2016 № 15-1/10/В-8028 Приказом Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н, вступившим в силу 28.10.2016, утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда. На его основе работодателю следует разработать собственное Положение (с учетом специфики своей деятельности). При этом работодатель вправе не переделывать ранее разработанные и применяемые положения о системе управления охраной труда

В письме от 30.06.2016 № 15-2/ООГ-2373 Минтруд РФ подчеркнул: работодатель сам определяет, какие именно инструкции ему нужны. Порядок разработки локальных нормативных актов с требованиями охраны труда, правил и инструкций по охране труда в каждом конкретном случае устанавливается работодателем в соответствии со спецификой его деятельности

Письмо Роструда от 28.02.2017 № ТЗ/942-03-3 Работодатель не обязан направлять сотрудников, проводящих за компьютером более 50 процентов рабочего времени, на предварительный медосмотр и периодические медицинские осмотры. Но только если по итогам спецоценки условий труда (СОУТ) или согласно действующим результатам аттестации рабочих мест условия труда на них являются оптимальными или допустимыми. Подобный вывод вытекает из положений Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Данный вывод на руку фирмам. Но, по мнению судей, упомянутые работники должны проходить медосмотры в любом случае (Определение ВС РФ от 24.09.2015 № 302-КГ15-11278 и др.). Допуск физлица к работе без прохождения обязательных предварительных и периодических медосмотров карается по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. За такое прегрешение может привлечь и Роспотребнадзор по ст. 6.3 КоАП РФ (вплоть до приостановления деятельности)

Письмо Минтруда РФ от 28.04.2017 № 15-2/ООГ-1224 Если сотрудник был уволен (с расторжением трудового договора), а затем принят на ту же работу, на него распространяются все требования трудового законодательства, в том числе в части прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра (ст. 69, 213 ТК РФ). Важный нюанс – обязательные медосмотры проводятся за счет средств работодателя В письме от 12.05.2017 № ПГ/08696-03-3 Роструд подробно рассказал, какие категории работников должны проходить медосмотры. Траты, понесенные сотрудником до поступления на работу в связи с прохождением медосмотра по личной инициативе, работодатель вправе не компенсировать (Постановление Архангельского областного суда от 05.12.2016 № 4а-413/2016)

Письмо Минтруда РФ от 07.06.2017 № 15-1/ООГ-1568 Спецоценка не проводится только в отношении условий труда надомников, дистанционщиков и сотрудников, занятых у работодателей-физлиц, не являющихся ИП. На всех остальных рабочих местах СОУТ проводят в обязательном порядке в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ и методики, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 24.01.2014 № 33н. Внеплановая спецоценка на вновь организованных временных рабочих местах осуществляется согласно ч. 2 ст. 17 Закона № 426-ФЗ В письме от 28.08.2017 № 15-1/ООГ-2410 Минтруд РФ уточнил: СОУТ на временных или сезонных рабочих местах можно провести в период осуществления на них деятельности. Напомним, что все организации должны провести спецоценку до 31.12.2018 (письмо Минтруда РФ от 20.10.2015 № 15-1/ООГ-5597). Нарушение порядка проведения СОУТ или ее непроведение влечет предупреждение либо штраф (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ): — на должностных лиц и ИП – от 5 до 10 тыс. руб.; — на организацию – от 60 до 80 тыс. рублей

Письмо Минтруда РФ от 23.01.2017 № 15-1/ООГ-169 При перемещении рабочего места (РМ) из одного помещения в другое работодатель заново его организует (то есть вводит в эксплуатацию новое РМ). Согласно ст. 17 Закона № 426-ФЗ внеплановая СОУТ должна быть проведена в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию вновь организованных РМ. По мнению Минтруда РФ, под вводом в эксплуатацию таких РМ следует понимать дату начала на них штатного производственного процесса, который работодатель в новом помещении ранее не вел

В письме Минтруда РФ от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516 подробно рассказано о внесении изменений в трудовой договор по результатам спецоценки. В частности, отмечено, что по ее завершении контракт дополняют недостающими сведениями (класс (подкласс) об условиях труда, о полагающихся лицу гарантиях и компенсациях). Обратим внимание, что обязанности по организации и финансированию проведения спецоценки условий труда возлагаются на работодателя (ст. 8 Закона № 426-ФЗ)

Письмо Минтруда РФ от 06.03.2017 № 15-2/ООГ-577 Работодатель вправе выдавать работникам только средства индивидуальной защиты (СИЗ), удовлетворяющие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия по ст. 5 Технического регламента (утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878). Кроме того, СИЗ должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ТС Базовые положения в части обеспечения работников СИЗ содержатся в ст. 221 ТК РФ. Соответствие СИЗ требованиям техрегламента подтверждается в формах декларирования соответствия либо обязательной сертификации. Учтите, что нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее причинение вреда здоровью человека или приведшее к гибели, грозит ответственностью по ст. 143 УК РФ

Письмо Роструда от 28.11.2016 № ПГ/31983-03-3 В силу п. 5.5 Технического регламента СИЗ классифицируются по степени риска причинения вреда пользователю – 1-го класса (простой конструкции) и 2-го класса (сложной конструкции). За необеспечение работников СИЗ 2-го класса грозит ответственность по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, а 1-го – по ч. 1 данной статьи Кодекса. И еще – если работодатель привлекается по ч. 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, то он несет ответственность за каждое установленное нарушение. Если же работодателя штрафуют по ч. 1, 2 данной статьи Кодекса, ответственность не находится в зависимости от количества сотрудников, чьи трудовые права были нарушены Частью 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты: — на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 до 30 тыс. рублей; — на организацию – от 130 до 150 тыс. рублей. Важный нюанс: в письме от 26.12.2016 № 15-2/ООГ-4698 Минтруд РФ указал, что должностным лицом является лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Специалист по охране труда таких функций не выполняет. Значит, его нельзя рассматривать как должностное лицо, на которое может быть наложен административный штраф