Может ли банк украсть деньги с помощью кода валюты?

Из-за слухов в интернете о старом коде рубля в номерах счетов Банк России выпустил специальное заявление.

Что такое валютный код?

Итак, у каждого банковского лицевого счета есть свой уникальный 20-значный номер, и три цифры в этом номере используются для обозначения кода валюты. У каждой валюты есть такой код — например, у доллара США это 840, у евро— 978.

Сейчас цифровой код российской валюты — 643. До деноминации 1998 года цифровой код был 810. Число 810 до сих пор применяется при генерации 20-значных номеров банковских счетов в национальной валюте (например, 40817810000000054321) и используется российскими банками в начале номеров рублевых счетов.

Но сейчас 810 — это уже не код рубля, а «признак» счета. То есть 810 — это внутрироссийская классификация счетов, а для трансграничных операций банки используют не этот признак рубля, а принятый международный код российской валюты — 643.

То есть 810 не является кодом, с 1998 года это «признак» счета внутри страны. И по этому поводу Банк России выпустил специальное разъяснение

Что случилось?

В Интернете активно распространяются ролики, обвиняющие банки в массовом обмане населения. Якобы кредитные организации, открывая счета клиентам, используют «старый» цифровой код 810, которым пользовались еще до 1998 года, то есть до деноминации рубля. Люди боятся, что из-за использования этого кода на их счетах может оказаться меньшая сумма.

И теперь жаждущие справедливости граждане пишут претензии в ЦБ и Генпрокуратуру. А особо «продвинутые» клиенты требуют от банков применить «обратную деноминацию» к лежащим на таких счетах деньгам — то есть увеличить свои средства в 1 000 раз!

Посмотрите видео финансового обозревателя «Клерка» Александры Баязитовой на эту тему: « Проверьте номер своего банковского счета. Тайна кода 810 или как увеличить свой доход в 1000 раз ».

Может ли клиент требовать от банка увеличить сумму средств на счете из-за валютного кода?

Некоторые люди смотрят на свой счет в банке, видят там число 810 и думают, что могут стать богаче в тысячу раз благодаря соотношению 1 000 и 1 (напомним, при деноминации тысяча «старых» рублей превратилась в один «новый» рубль). Ведь этот код использовался до деноминации рубля в 1998 году. Разумеется, подобные ожидания — чистой воды бред, но люди верят, судя по количеству просмотров и комментариев роликов на YouTube.

Никакой «обратной» конвертации 1 рубля к 1 000 рублей банки производить не будут на совершенно законных основаниях. Не очень понятно, кто запустил эту волну и почему именно сейчас. Заработать на этом ничего не получится, кроме нервотрепки в суде.

На практике такие иски и жалобы не перспективны. Точно так же не стоит опасаться, что ваши деньги на счетах сократятся в тысячу раз. У каждого клиента, который кладет деньги на счет, на руках остается договор, приходный ордер, и каждый перевод отслеживается через операционное управление Центрального банка, так что, конечно, не может быть ситуации, когда клиенту выдадут в тысячу раз меньше средств, чем он положил на счет.

Если речь не идет об откровенно мошеннических схемах, но наличие или отсутствие валютного кода здесь совсем ни при чем. Просто храните все документы по банковским операциям и живите спокойно.