Проверьте номер своего банковского счета. Тайна кода 810 или как увеличить свой доход в 1000 раз

Андрей_Хан, Вы писали:Сергей Секачев, Вы писали:Андрей_Хан, Вы писали:В 2016 году, будучи на пенс...
YUM, Вы писали:задам наивный вопрос - а где пиво "Тиньков" ? Как можно с таким "отбрендован...
Этой статье аудиторши Аненковой - на свалке место! Допрыгалась коза#diamanta в белой шубке ...
Аноним, Вы писали:А еще единственный бухгалтер, как любой живой человек, а не робот, может заболе...
Аноним, даже если вы уйдете не сразу, не уменьшится у вас средняя зарплата для отпускных. Потому ...
Над.К, Вы писали:если с каждым месяцем мой доход будет становиться всё меньше, т.к. расчёт то идё...
Путинская благодарность пастве...
В Москве по разным округам могут быть разные стоимости патента. Поэтому скорее всего 3 заявления
если с каждым месяцем мой доход будет становиться всё меньше, т.к. расчёт то идёт исходя из преды...
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, советом. Как жить?)Работаю 5/2. Год не ходил в отпуск по собст...
Добрый день, уважаемая Над.К.,а вот если ИП в Москве оказывает услуги по 3 разным адресам (р...
задам наивный вопрос - а где пиво "Тиньков" ? Как можно с таким "отбрендованным рылом" да в...
А как эти льготы повлияют на расчет пенсии в будущем? и на стаж?Фиксированный платеж же не будет ...
хвалебные фейки ТФ банку ,чушь полная, проплачены самим банком. 25 лет в сбере и никаких пр...
Аноним, Вы писали:Не
голосуйте за Ксению Собчак!!!
А.Собчак
по Национальности был По...
Скажите, откуда информация что книга теперь одна на все патенты? Из Налогового кодекса. Ра...
Не
голосуйте за Ксению Собчак!!!
А.Собчак
по Национальности был Поляк! Где сносят памятник...
Какая партия вам светит? Партия Ясноликого Вождя. А вы что, не благодарны нашему прези...
Над.К, Вы писали:Книга теперь одна на все патенты, раздельные всегда были бессмысленны, ведь лими...
Более глупой статьи давно не читал. Опять небось конкуренты достали свои ведёрки с дерьмом. МКБ д...
И патент с ноября уже за пять дней подают, Читаем НКИндивидуальный предприниматель подает ...
Аноним, Вы писали:Страна всеобщего вранья !!! ВРАНЬЯ И ВОРЬЯ!
ИП не всегда платит налоги. Всегда исчисляет, но не всегда платит.
И патент с ноября уже за пять дней подают, на декабрь так и подавали. Так что срок на январь до 2...
Всем здравствуйте!Вот с пятой страницей не ясно. Ее теперь заполнять обязательно. Уже на ноябрь и...
Елена Сушонкова, Вы писали:Я тут вижу проблему для контрагента ип. Если налоговая проверит оплату...
Какая партия вам светит? И в какое место она вам светит? О какой работе вы ратуете?
Аноним, а без сканирования чеков вы цены сравнить не можете? И с чего Вы взяли, что магазины нало...
Вы очень странные граждане... во-первых, сканируя чеки удобно сравнивать цены в разных магазинах,...
Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы...
>> Другое дело, что штраф за неподачу данных предусмотрен небольшой — пять ...
Нет, не получилось. У меня Самсунг. Андроид 7.1, если важно. Но заметила, что и комментарии с тф ...
Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы...
Компания по имени
"Афёра с кодами российской валюты 810-RUR и 643-RUB" есть УТКА
ВЕКА!
1. Код 810-RUR уже
давным-давно (с 1998 года) относится к деноминированному рублю, поскольку ВО ВСЕХ банковских счетах
в России отдельной строкой
прописан коэффициент деноминации 1000:1. И все суммы на счетах пересчитаны и сокращены в 1000 раз. Соответственно после 1998 года
вновь вносимые рубли являются полноценными
и равными по
покупательной способности рублям, после их деноминации в 1998 году.
С учётом инфляции, конечно.
То есть код и название
рубля - те же, а
вес валюты - разный.
И никакого криминала в этом нет!
2. Сохранение
кода 810-RUR в России вызвано тем,
что переход к
новому коду требует
переоформления (перезаключения) ВСЕХ договоров, что технически
(ввиду огромного объёма
и затрат) одномоментно просто
НЕВОЗМОЖНО!
И никакой разумной
потребности внутри государства в этом
просто нет. Было проще разделить в
счетах суммы на 1000
(указав на деноминацию), чем менять название (номер) счёта и переоформлять СОТНИ МИЛЛИОНОВ договоров. Последнее можно
сделать постепенно, что, к
сожалению, банки не делают. Нет
на то указания Банка России! При открытии НОВЫХ счетов применение
кода рубля 643-RUB
должно быть обязательным. Может быть,
этому будет способствовать скандально
обсуждаемая тема про "Афёру века".
3. Введение кода рубля 643-RUB и
исключение из международного
классификатора валют кода 810-RUR вызвано тем, что
финансовые институты других стран могут ошибочно считать, что
рубли России по коду 810-RUR по-прежнему
дохлые, то есть как до 1998
года. И могут не
знать ничего об их деноминации.
Такого рода неопределённость устраняется введением
нового кода, гарантирующего однозначное
прочтение финансового веса рубля при
международном взаимодействии.
И нечего панику разводить!
Надо читать документы и думать головой!
Аноним, Вы писали:
А вы видео смотрели, которое мы "перепечатали"?
Аноним, Вы писали:
Наталья Владимировна? Вместо "Матильды" начала с адскими бабками бороться?
Аноним, Вы писали:
потому что в погоне за популизмом дебилеют и втягиваются в эту блевотину даже солидные на первый взгляд компании
Представляю, как вас разорвёт, попади вы на какой-нибудь, прости господи, камеди клаб. О, а это не вы ли там, кстати, были: