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Проверьте номер своего банковского счета. Тайна кода 810 или как увеличить свой доход в 1000 раз

Активисты и юристы из соцсетей объявляют, что найден супер лайфхак: оказывается, если в вашем банковском или ином счете зашифрован код 810, то это код неденоминированного рубля, а значит, все ваши платежи автоматически увеличиваются в тысячу раз! Разбираемся...

Смотрите видео нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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14 мнений
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Аноним
Что за бред? 810 это код валюты, означающий, что расчетный счет открыт в российских рублях. Причем здесь деноминация?
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Аноним
, Москва

Компания по  имени
"Афёра с кодами российской валюты 810-RUR и 643-RUB" есть  УТКА 
ВЕКА!



1. Код  810-RUR уже
давным-давно (с 1998 года) относится к деноминированному  рублю, поскольку ВО ВСЕХ банковских счетах
в  России отдельной  строкой 
прописан коэффициент деноминации 1000:1.  И  все суммы на  счетах пересчитаны и сокращены  в 1000 раз. Соответственно после 1998 года
вновь вносимые рубли являются полноценными 
и  равными  по 
покупательной  способности  рублям, после  их деноминации в 1998 году. 
С  учётом инфляции,  конечно. 
То есть  код  и название 
рубля  -  те же, а 
вес валюты  -  разный. 
И никакого криминала  в этом нет!



2. Сохранение 
кода  810-RUR в России вызвано  тем, 
что  переход  к 
новому  коду требует
переоформления  (перезаключения)  ВСЕХ договоров,  что технически 
(ввиду  огромного  объёма 
и затрат) одномоментно просто 
НЕВОЗМОЖНО!



И никакой  разумной
потребности внутри государства  в этом
просто нет. Было проще разделить в 
счетах суммы  на  1000 
(указав  на  деноминацию),  чем  менять название  (номер) счёта  и переоформлять СОТНИ МИЛЛИОНОВ договоров. Последнее можно
сделать постепенно, что, к 
сожалению,  банки не делают.  Нет 
на то указания Банка России! При открытии НОВЫХ счетов  применение 
кода рубля 643-RUB
должно быть обязательным. Может  быть,
этому  будет  способствовать  скандально
обсуждаемая тема про "Афёру века".



3. Введение кода рубля 643-RUB и 
исключение  из международного
классификатора валют кода  810-RUR вызвано тем, что
финансовые  институты  других стран могут ошибочно считать, что
рубли  России по  коду 810-RUR  по-прежнему
дохлые,  то есть как  до 1998 
года.  И могут  не 
знать ничего об их деноминации. 
Такого  рода  неопределённость  устраняется  введением
нового кода,  гарантирующего однозначное
прочтение финансового веса рубля  при
международном  взаимодействии. 



И нечего панику разводить! 
Надо читать документы и думать головой!


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Аноним
, Краснодар
Только дебилы будут слушать эту бабку ( ну или тех,  кто за этой лабудой стоит).  Дело не в кодах,  а в провокации. "Она" же просто издевается над людьми. 
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Аноним
, Москва
Когда первый раз об этом услышал, то повертел пальцем у виска в адрес раскрывшего мне эту "тайну". Но, спустя какое то время, меня об этом стали спрашивать замы директора и сам директор с самым серьёзным выражением лица. Вот не знаю как этим идиотам объяснить, что они идиоты, но при этом идиотами их не называть.
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Аноним
, Москва
А вы видео смотрели, которое мы "перепечатали"?

 

Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы убедиться, что это действительно гавно?
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

А вы видео смотрели, которое мы "перепечатали"?

 

Я это даже смотреть не буду. 

 Наталья Владимировна? Вместо "Матильды" начала с адскими бабками бороться?

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Аноним
, Екатеринбург

Аноним, Вы писали:

И, да, а зачем столь уважаемое издание перепечатывает такое?

 потому что в погоне за популизмом дебилеют и втягиваются в эту блевотину даже солидные на первый взгляд компании

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Аноним
, Москва
а кто-нибудь объясните почему при пополнении вклада в приходно кассовом ордере пишут код 643 а при выдаче в расходно кассовом стоит 810
Клерк
Alex Kidd
, Москва
Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы убедиться, что это действительно гавно?

 

А досмотреть-то стоило бы, так как далее в ролике как раз и поясняется, что вся эта "Афера..." не более, чем ересь и профанация.. Но вы же судите по концертам Чайковского по принципу "Рабинович напел", да?
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Аноним

Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы убедиться, что это действительно гавно?

 Представляю, как вас разорвёт, попади вы на какой-нибудь, прости господи, камеди клаб. О, а это не вы ли там, кстати, были:

«Я выступал в Comedy Caf? — была такая закрывшаяся сейчас франшиза у Comedy Club Production — и пошутил про Пасху, — рассказывает Сиэтлов. — Как ее отмечают. И какой-то человек из зала стал кричать: «Твоя семья плохая, если вы так празднуете!» Потом он встал, подошел к сцене, ну я думаю — хочет что-то сострить в микрофон... Он делает шаг на сцену — и бьет меня ?в челюсть с ходу».

 

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