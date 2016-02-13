Гид по налоговым поправкам для среднего бизнеса. Зима 2018 года

Что изменилось в правилах налоговой безопасности, валютных операциях, банкротстве и привлечении к ответственности директоров и главбухов?

Налоговая безопасность

Для реализации отдельных видов товаров введен особый порядок уплаты НДС

С 1 января 2018г. операции по продаже лома и отходов черных и цветных металлов, а также сырых шкур животных облагаются НДС.

Но самое интересное, при реализации такого товара сумму НДС должен будет исчислить сам покупатель по такой сделке, на которого теперь возложена роль налогового агента.

Налоговый агент-покупатель лома обязан рассчитать и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС независимо от того, является ли он сам плательщиком НДС или нет.

Новшество не распространяется на физических лиц, не являющихся ИП.

Комментарий taxCOACH®: одно из нашумевших изменений. «Что бы это значило?» – многие задались этим вопросом.

Возможно, это тестирование нового порядка уплаты НДС на отдельных видах товаров перед общим внедрением.

Совет Федерации на стадии рассмотрения проекта данного закона пояснил, что такой порядок введен в целях контроля оборота данных товаров с учетом дополнительного налогового контроля применения налоговых льгот в рамках камеральных налоговых проверок.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отмена налоговой «льготы» для вкладов в чистые активы

Из ст. 251 НК РФ убрали положения, касающиеся освобождения от налогообложения вкладов в чистые активы обществ и товариществ. Пункт 3.4 полностью изменен. Правда появился новый пункт 3.7, который также посвящен вкладам в имущество.

Комментарий taxCOACH®: произошло то, чего многие опасались. Однако на деле ничего не изменилось. Вообще ничего.

Введен пп. 3.7., который сформулирован иначе, чем прежняя редакция пп. 3.4., но по смыслу полностью его дублирует. В соответсвии с данным подпунктом от налога освобождены вклады в имущество в соответствии с гражданским законодательством РФ. Такие вклады в имущество независимо от доли участия в уставном капитале прямо предусмотрены в ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО».

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения условий налогообложения при ЕСХН

1) Налогоплательщики на ЕСХН будут освобождены от уплаты налога на имущество только в отношении того имущества, которое используется ими при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями, то есть непосредственно для льготируемой деятельности2) С 01 января 2019г. предприятия, применяющие ЕСХН, становятся плательщиками НДС. Соответственно появится право применять налоговые вычеты по НДС. Также для сельхоз производителей вводятся дополнительные основания для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика в зависимости от дохода без учета налога:

за 2018 - до 100 млн,

за 2019 - до 90,

за 2020 - до 80,

за 2021 - до 70.

Комментарий taxCOACH®: это, конечно, негативные изменения для сельхозпроизводителей. Данные изменения укладываются в канву борьбы государства с неуплатой НДС. Аграрный рынок наполнен множеством посредников, которые через цепь фирм-однодневок покупают зерно у фермеров. При этом конечный покупатель - экспортная компания - запрашивает возмещение НДС. В результате государство недополучает, по словам самих сельхозпроизводителей, до 80 % отчислений. Обязанность платить НДС коснется прежде всего крупных игроков ( с доходом свыше 100 млн. по итогам 2018 года, 90 млн - по итогам 2019 года и т.д.). Однако данные изменения отразятся на всем рынке сельхозпродукции. Правда «плюшки» для сельхозпроизводителей останутся, в частности нулевая ставка по налогу на прибыль и НДФЛ (для ИП). Возложение же обязанности по уплате налога на имущество, не относящееся в сельскохозяйственным видам деятельности, кажется вполне логичным, хотя и малоприятным.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пониженные тарифы страховых взносов сохранены

Тарифы страховых взносов для основной группы плательщиков остались прежними, то есть 30%.

Напомним, что по общему правилу тариф страховых взносов – 32%. Но на затянувшийся начальный период введен пониженный размер в 30%. Указанным законом этот период продлен до конца 2020 года.

Однако пониженный тариф в размере 20% для отдельных категорий «упрощенцев», к сожалению, не продлен: его можно применять только до конца 2018 года.

Комментарий taxCOACH®: положение с «зарплатными» налогами (а взносы по сути это те же налоги) остается тяжелым, но стабильным.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в статью 426 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Еще один год без онлайн-касс

Право ИП и ЮЛ, применяющих ЕНВД или ПСН, работать без онлайн-касс, продлено до 01.07.2019г.

Комментарий taxCOACH®: полагаем, многие представители розницы могут спокойно выдохнуть… хотя бы на еще один год.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Увеличение налога на имущество организаций

Налоговая льгота, освобождающая от налога движимое имущество, приобретенное после 2013 года,перестает быть безусловной и зависит от воли регионального законодателя.

Видимо, понимая, что региональные власти с большим нежеланием будут подтверждать данную льготу, законодатель решил подсластить пилюлю: с 1 января 2018 года организации могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Суть заключается в том, что организации имеют право уменьшать сумму налога на прибыль (авансового платежа), подлежащую перечислению

в федеральный бюджет не более чем на 10%

в региональный бюджет - не более чем на 90%,

от суммы первоначальной стоимости амортизируемого имущества или ее изменения в случаях достройки дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения частичной ликвидации.

Комментарий taxCOACH®: фактически освобождение основных средств, приобретенных после 2013 года, от налога на имущество отменено. Регионы всегда без энтузиазма вводят налоговые льготы.

Инвестиционный налоговый вычет сложно рассматривать как компенсацию отмены данной льготы. Этот вычет, конечно, очень интересное и полезное нововведение, особенно в рамках политики «импортозамещения». Но с учетом бедности многих субъектов федерации сложно надеяться на широкое распространение такого вычета.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышен размер пеней за просрочку уплаты налогов

С 1 октября 2017 года увеличены ставки пени до 1/150 ставки рефинансирования Банка России (=ключевая ставка ЦБ РФ – 7,75%) для юридических лиц в случае просрочки по уплате налога, сбора, страховых взносов свыше 30 календарных дней. При этом размер пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) останется прежним - 1/300 ставки рефинансирования.

Для физлиц и ИП сохранится действующая ставка, которая равна 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Комментарий taxCOACH®: полагаем, комментарии излишни. Стоимость «кредита», получаемого за счет неуплаты налогов, увеличена вдвое.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правило «5 процентов» - теперь раздельный учет обязателен

Вводится обязательное требование раздельного учета НДС во всех случаях, когда есть операции, не облагаемые НДС.

В том числе, когда доля операций, не облагаемых НДС, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав.

«Входной» НДС по-прежнему можно будет принимать к вычету в полном объёме, но только по товарам (работам, услугам), которые используются и в облагаемых, и в необлагаемых операциях. Если же затраты понесены только на необлагаемые/освобожденные от НДС операции, вычет применить нельзя.

Комментарий taxCOACH®: государство закрывает даже небольшие «дыры» в контроле за уплатой НДС.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

«Шубка» с царского плеча: новогоднее прощение долгов по налогам

Решено списать долги граждан по имущественным налогам по состоянию на 1 января 2015г., а также задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку.

Налоговая амнистия касается также ИП. Будут списаны их недоимки по страховым взносам и задолженность по соответствующим пеням и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2017г., а также долги по налогам по состоянию на 1 января 2015 г. (кроме НДПИ, акцизов и налогов, уплачиваемых при перемещении товаров через границу). Но только в случае утраты возможности их взыскания.

Освобождены от обложения НДФЛ доходы, полученные гражданами с 1 января 2015 г. до 1 декабря 2017 г., при получении которых налог не был удержан налоговым агентом (кроме зарплаты, дивидендов, процентов, выигрышей и призов, подарков). Это, например, авторское вознаграждение.

Комментарий taxCOACH®: красивый жест законодателя.

Но если присмотреться:

1) Налог на имущество. По сути простили то, что не смогли взыскать. Хотя, конечно, может кому-то и повезло.

2) Страховые взносы. Фактически будут списаны только те суммы, которые в силу различных причин и так нельзя взыскать.

3) НДФЛ. Это «прощение» самое интересное. Но оно касается совсем немногих: только авторского вознаграждения и арендодателей-физических лиц. Да и то только, если им повезло и их контрагенты-организации/ИП не удержали налог.

В итоге заявление на рубль, а выгода на копейку.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Налоговый мир стал еще прозрачнее: в НК РФ введены правила международного обмена информацией

С 27 ноября 2017 г. вступили в силу изменения в НК РФ в части, касающейся исполнения Россией принятых обязательств в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам.

Введена новая глава, обязывающая предоставлять информацию по международной группе компаний (14.4-1). Установлена ответственность за непредоставление такой информации, но налоговые санкции (штрафы) начнут применяться только с 2020 года.

Также определён порядок взаимодействия российских и иностранных уполномоченных органов при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок. Установлена процедура сбора необходимой информации для выполнения условий двусторонних соглашений.

Комментарий taxCOACH®: Россия продолжает планомерно двигаться в сторону прозрачного налогообложения трансграничных компаний, от введения понятия «фактического получателя дохода» для налогообложения по месту налогового резиденства такого лица, до обмена информацией между банками и другими финансовыми институтами по двусторонним соглашениям для определения общего объёма выручки трансграничных компаний.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

Досудебный порядок возврата излишних взысканных сумм налогов продлен

Заявление о возврате излишне взысканного налога теперь может быть подано в течение 3 лет. Напомним, прежняя редакция нормы на взыскание излишне взысканных налогов отводила лишь 1 месяц. Если срок был пропущен, то взыскание возможно было только в судебном порядке в течение тех же 3 лет.

Комментарий taxCOACH®: небольшое, но приятное изменение. Теперь вернуть излишне взысканные деньги станет чуточку легче.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Возникновение у физических лиц материальной выгоды от экономии на процентах по договорам займа фактически ограничили двумя случаями:

1) При взаимозависимости с кредитором (заимодавцем).2) Если безпроцентный займ или низкий процент по договору является материальной помощью или формой оплаты налогоплательщику по договорам поставки товаров, оказания услуг и/или работ.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 27.11.2017 № 333-ФЗ «О внесении изменений в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Ответственность

Верховный суд обобщил практику привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

А также разъяснил и уточнил многие моменты привлечения их к этой ответственности.

Комментарий taxCOACH®: в целом тенденция на «закручивание гаек» при привлечении к субсидиарной ответственности продолжается. Статус «номинала», как может показаться, не спасет от привлечения к ответственности: номинальному лицу недостаточно просто указать на реальных владельцев. Суды должны определять степень вовлеченности каждого контролирующего лица и влияние их действий на банкротство и его последствия. Лучше читать вместе с Письмом ФНС по этой же тематике (Письмо от 16 августа 2017 г. N СА-4-18/16148@).

Начало действия, основание:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

Добавлено еще одно обстоятельство, препятствующее завершению ликвидации, - не завершившаяся выездная таможенная проверка.

Ликвидация может затянуться с учетом продления проверки, максимального приостановления и запроса документов у компетентных иностранных органов от 9 до 11 месяцев.

Комментарий taxCOACH®: выйти из убыточного бизнеса все сложнее и сложнее…

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 29.07.2017 № 226-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7.1 и 20 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Банкротство

Доработан порядок банкротства застройщика

Вносится ряд изменений, существенно увеличивающих полномочия Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Например:

он наделяется правом подавать заявление о банкротстве застройщика;

обращаться с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности;

управляющий застройщика-банкрота должен быть аккредитован Фондом.

Комментарий taxCOACH®: особенности функционирования застройщиков и их социальная значимость требуют дополнительного контроля. Данные изменения усиливают защиты «долевиков» - участников строительства - что в целом можно рассматривать как положительный факт. А Президентом объявлено о запрете «долевки» через три года...

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Работники банкрота и сам банкрот теперь тоже должны публиковать уведомление о подаче заявления в суд

С 1 января 2018 действует положение, согласно которому работники банкрота и сам банкрот перед подачей заявления о банкротстве должны не менее чем за 15 дней опубликовать уведомление о своих намерениях путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Ранее это правило действовало только для конкурсных кредиторов.

Комментарий taxCOACH®: это несколько усложняет начало процедуры для указанных категорий лиц, но и позволяет сделать банкротство менее неожиданным для кредиторов должника.

Эту информацию об участниках общества запрашивают крайне редко, в основном при проведении сделок с долями.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Защита интересов сторон договора эскроу при банкротстве

В закон о банкротстве вводятся отдельные положения об эскроу. Это сравнительно недавнее нововведение. «По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и бенефициаром.» (ст. 860.7 ГК РФ – появилась в ГК 01.07.2014). Теперь управляющий не может распоряжаться депонированным имуществом. Это имущество нельзя использовать для погашения задолженности банкрота. И оно может быть беспрепятственно передано только соответствующему кредитору согласно договора эскроу. Однако, если основания для передачи имущества не возникли в течение 6 месяцев с момента введения конкурсного производства, депонированное имущество в полном объеме включается в конкурсную массу.

Комментарий taxCOACH®: с одной стороны, в некоторых случаях это может усложнить процесс погашения долгов. С другой – делает договор депонирования хорошим инструментом для обеспечения гарантий выплат добросовестным кредиторам.

Начало действия, основание:

Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Валютные операции

Паспорта сделок при осуществлении валютных операций отменены.

Теперь, вместо оформления паспортов сделок, контракты необходимо будет поставить на учет в уполномоченном банке с присвоением каждому уникального номера. Процедура по Инструкции ЦБ займет не более одного рабочего дня. Данный документ позиционируется ЦБ как позволяющий перераспределить нагрузку в части валютного контроля с участников внешнеэкономической деятельности на уполномоченные банки, и, как следствие, снижающий издержки клиентов, а также сокращающий количество оснований для привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности.

Комментарий taxCOACH®: намерения и цели, безусловно, правильные. Однако на деле банки могут запрашивать те же документы, что и прежде. По сути мало, что изменилось, кроме названия.

Начало действия, основание:

<Новая> Инструкция Центробанка от 16.08.2017 № 181-И о порядке предоставления документов при осуществления валютных операций.

IT-безопасность

Грядущее усиление за личными переписками и переговорами.

Напомним, что в 2018 году окончательно вступят в силу поправки в ФЗ «О связи», принятые в рамках «пакета Яровой». В частности с 01 июля 2018 года организаторы распространения информации в сети «Интернет» (WhatsApp, Viber и др.) должны будут хранить всю информацию о текстовых и голосовых сообщениях в течение полугода.

Комментарий taxCOACH®: все идет по графику. Однако, для окончательного вступления поправок в силу требуется постановления правительства РФ. Поэтому с учетом «расторопности» исполнительной власти можно надеятся, что окончательно контроль реально заработает несколько позже.

Начало действия, основание:

вступил в силу 20 июля 2016 г. (отдельные положения вступают в силу 01 июля 2018 г.)

Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».