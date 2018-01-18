Как ДМС повышает лояльность сотрудников и что изменилось в корпоративных полисах

Успех любой компании зависит не только от высокой прибыли и хорошей репутации, но и от мотивированности персонала. Один из самых верных способов повышения лояльности команды — приобретение корпоративного полиса ДМС.
Ежегодно число работодателей, вкладывающихся в корпоративное страхование, растёт — так, за первый квартал 2017 года объёмы взносов увеличились на целых 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост спроса на страхование объясняется многими факторами, но одним из ключевых является высокий спрос на социальный пакет — мотивация и продуктивность сотрудников повышаются, если они уверены в завтрашнем дне.
Кроме того, проявления заботы работодателя о своих подчинённых послужит хорошим репутационным плюсом, что никогда не бывает лишним. Всё чаще оплата ДМС становится одним из самым важных критериев и для соискателей, так что работодатели заранее приобретают полис, стараясь повысить свою привлекательность в условиях экономического кризиса и возросшей рыночной конкуренции.
Тем не менее, сегодня наличие ДМС многими сотрудниками, особенно, среднего и высшего звена, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, и не производит особенного вау-эффекта; зато отсутствие корпоративной страховки является для них серьёзным конкурентным минусом.
Для того, чтобы повысить ценность полиса ДМС в глазах сотрудников, работодатели всё чаще добавляют в страховой пакет дополнительные услуги — например, дорогостоящее лечение за рубежом, а также распространяют гарантию полиса на членов семьи.
Скорее всего, тенденция к стремительному росту продолжится и следующем году. Во многом это связано с тем, что финансирование системы ОМС в уходящем году снизилось на треть, что довольно сильно сказалось на качестве оказываемых государством услуг.
Учитывая, что в настоящий момент смертность от критических заболеваний растёт, многие предпочитают вкладываться в дополнительное страхование, а не полагаться на бюджетную медицину.
Помните, что искать замену гораздо невыгоднее, чем вкладываться в повышение мотивации уже имеющегося сотрудника. К тому же, своевременное лечение поможет сохранить человека на рабочем месте и минимизирует траты компании на страховые листы и больничные, а при грамотном введении ДМС в рабочий обиход организация не только не понесёт излишних затрат, но и сэкономит. Количество больничных дней уменьшится, а качество жизни и самочувствие сотрудников повысится — это, в свою очередь, благоприятно скажется на продуктивности их работы.
Для того, чтобы дополнительно оптимизировать траты, существует такой инструмент как карта здоровья — в ней фиксируется число и причины обращений в медицинские учреждения. Если по итогам анализа какие-то заложенные в страховку услуги оказываются невостребованными, то их всегда можно исключить — это поможет сберечь до одной пятой части бюджета, выделяемого на ДМС.
Кроме того, широко распространена практика софинансирования полиса персоналом — это не только снижает общие затраты, но и формирует ответственное отношение к своему здоровью. Чтобы вложенные средства не простаивали, сотрудники чаще и охотнее используют полис.
Таким образом, при грамотном планировании пакета услуг приобретение корпоративной страховки станет вашим самым выгодным вложением.