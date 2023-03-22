Как ликвидировать ООО и ИП с долгами

Иногда ликвидация компании через банкротство – единственный законный способ разобраться с долгами и защитить учредителей и генерального директора. Причины долгов могут быть самыми разными: кризисные ситуации в экономике страны, налоговая проверка, потеря рентабельности организации и т.д.
В случае если юридическое лицо имеет долги более 7 миллионов рублей (эта сумма обоснована экономической эффективностью банкротства), а при этом кредиторы ведут себя активно при взыскании долга: судятся, работают с приставами либо, если это налоговый орган – арестовывают счёта и таким образом блокируют работу организации, именно тогда стоит использовать ликвидацию фирмы, так как при банкротстве провести проверку налоговый орган не может.
Наверняка вы слышали о субсидиарной ответственности (погашение долгов компании за счёт личного имущества директора и учредителей). С учётом последних изменений в законодательстве, риск привлечения учредителей либо директора к такой ответственности крайне высок, и для того, чтобы снять такие риски, следует привлечь правильных специалистов.
Можно ли ликвидировать компанию без банкротства?
Возможно, если ваша ситуация не относится к перечисленным ниже:
● У компании имеются долги перед клиентами либо перед банками.
Если оставить компанию с долгами (бросить либо сменить директора, учредителя, адрес), то спокойствия точно не будет. Кредиторы первыми инициируют банкротство и все, что делала фирма, станет известно арбитражному управляющему, которого поставят кредиторы. При этом его задача будет привлечь руководство к ответственности и взыскать как можно больше денег.
● Имущество арестовано либо находится в залоге.
В этом случае реализовать активы не получится. Только введя процедуру банкротства можно будет через своего управляющего получить контроль над процессом продажи недвижимого либо движимого имущества.
● Имеются долги перед налоговой либо опасения, что в ходе проверки произойдёт доначисление налогов
Часто компании подходят к 3-х летнему рубежу, при которым возникает реальная опасность налоговой проверки, с пониманием того, что в ходе проверки будут выявлены нарушения и по итогам произойдёт доначисление налогов, платить которые нечем.
Начало процедуры банкротства
Первым этапом обычно является подготовка к банкротству и составление плана мероприятий.
Ведение судом процедуры
Поданное заявление будет рассмотрено судом в течении месяца и по итогам рассмотрения вводится процедура наблюдения либо конкурсного производства (Упрощенная процедура). Также назначается Арбитражный управляющий.
Отметим, что с момента подачи заявления во всех судебных процессах участвуют наши юристы, необходимости появления директора в суде нет.
Ход процедуры банкротства
Все мероприятия в рамках процедуры банкротства установлены в Законе о банкротстве. Если говорить о конкурсном производстве, то оно включает: рассмотрение требований кредиторов, инвентаризация имущества, оценка, торги.
В случае грамотно спланированной процедуры банкротство проходит без потерь и большого стресса для собственников и директора.
Окончание процедуры банкротства
По итогам конкурсного производства судом выносится определение о завершении процедуры. Все долги при этом списываются, компания исключается из ЕГРЮЛ.
Ликвидация ООО с долгами
Руководство и собственники финансово несостоятельного ООО рискуют поплатиться личным имуществом за долги бизнеса и быть привлеченными к уголовной ответственности с наказанием до шести лет лишения свободы.
Чтобы избежать неприятностей, лучше всего оперативно ликвидировать ООО с долгами.
Если суммарная задолженность ООО превышает 300 000 р., а срок задержки выплат составляет 3 месяца и более, списать долги в рамках закона поможет только ликвидация ООО через банкротство.
После расчетов с кредиторами в ходе ликвидационной процедуры банкротства, ООО исключается из ЕГРЮЛ, а все долги компании считаются погашенными, кредиторы больше не вправе предъявлять долговые претензии.
Ликвидировать ООО можно с помощью полного или упрощенного банкротства.
Ликвидация ИП с долгами
Если у ИП большие долги перед деловыми партнерами, бюджетом и фондами, он может лишиться личного имущества и понести уголовное наказание за ущерб, нанесенный кредиторам.
Можно просто закрыть ИП, но задолженность останется: предприниматель отвечает за долги бизнеса, как физическое лицо – всем принадлежащим имуществом.
Только ликвидация ИП через банкротство:
● Освобождает ИП от всех долгов бизнеса,
● Снижает риски уголовной и административной ответственности,
● Защищает от давления кредиторов и коллекторских фирм.
После ликвидации ИП, сопровождаемой антикризисными специалистами, гражданин становится «юридически незапятнанным».
Сроки на проведение банкротства
Каждая стадия ликвидации с долгами зависит от расписания заседаний, установленных судом, но примерные сроки выглядят следующим образом:
№
Стадия
Срок
1
Подготовка к процедуре банкротства
15-20 дней
2
Введение процедуры
15-30 дней
3
Процедура банкротства
6-12 месяцев
Итого, общий срок составляет 8-14 месяцев, при этом в случае наличия имущества у компании возможно небольшое увеличение срока, требуемое на проведение торгов (2-3 месяца).
В любом случае, срок не является ключевым показателем качества процедуры, главное – планирование, если оно было проведено, то независимо от сроков, результат будет положительным.