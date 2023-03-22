Как ликвидировать ООО и ИП с долгами

Иногда ликвидация компании через банкротство – единственный законный способ разобраться с долгами и защитить учредителей и генерального директора. Причины долгов могут быть самыми разными: кризисные ситуации в экономике страны, налоговая проверка, потеря рентабельности организации и т.д.

В случае если юридическое лицо имеет долги более 7 миллионов рублей (эта сумма обоснована экономической эффективностью банкротства), а при этом кредиторы ведут себя активно при взыскании долга: судятся, работают с приставами либо, если это налоговый орган – арестовывают счёта и таким образом блокируют работу организации, именно тогда стоит использовать ликвидацию фирмы, так как при банкротстве провести проверку налоговый орган не может.

Наверняка вы слышали о субсидиарной ответственности (погашение долгов компании за счёт личного имущества директора и учредителей). С учётом последних изменений в законодательстве, риск привлечения учредителей либо директора к такой ответственности крайне высок, и для того, чтобы снять такие риски, следует привлечь правильных специалистов.

Можно ли ликвидировать компанию без банкротства?

Возможно, если ваша ситуация не относится к перечисленным ниже:

● У компании имеются долги перед клиентами либо перед банками.

Если оставить компанию с долгами (бросить либо сменить директора, учредителя, адрес), то спокойствия точно не будет. Кредиторы первыми инициируют банкротство и все, что делала фирма, станет известно арбитражному управляющему, которого поставят кредиторы. При этом его задача будет привлечь руководство к ответственности и взыскать как можно больше денег.

● Имущество арестовано либо находится в залоге.

В этом случае реализовать активы не получится. Только введя процедуру банкротства можно будет через своего управляющего получить контроль над процессом продажи недвижимого либо движимого имущества.

● Имеются долги перед налоговой либо опасения, что в ходе проверки произойдёт доначисление налогов

Часто компании подходят к 3-х летнему рубежу, при которым возникает реальная опасность налоговой проверки, с пониманием того, что в ходе проверки будут выявлены нарушения и по итогам произойдёт доначисление налогов, платить которые нечем.

Начало процедуры банкротства

Первым этапом обычно является подготовка к банкротству и составление плана мероприятий.

Ведение судом процедуры

Поданное заявление будет рассмотрено судом в течении месяца и по итогам рассмотрения вводится процедура наблюдения либо конкурсного производства (Упрощенная процедура). Также назначается Арбитражный управляющий.

Отметим, что с момента подачи заявления во всех судебных процессах участвуют наши юристы, необходимости появления директора в суде нет.

Ход процедуры банкротства

Все мероприятия в рамках процедуры банкротства установлены в Законе о банкротстве. Если говорить о конкурсном производстве, то оно включает: рассмотрение требований кредиторов, инвентаризация имущества, оценка, торги.

В случае грамотно спланированной процедуры банкротство проходит без потерь и большого стресса для собственников и директора.

Окончание процедуры банкротства

По итогам конкурсного производства судом выносится определение о завершении процедуры. Все долги при этом списываются, компания исключается из ЕГРЮЛ.

Ликвидация ООО с долгами

Руководство и собственники финансово несостоятельного ООО рискуют поплатиться личным имуществом за долги бизнеса и быть привлеченными к уголовной ответственности с наказанием до шести лет лишения свободы.

Чтобы избежать неприятностей, лучше всего оперативно ликвидировать ООО с долгами.

Если суммарная задолженность ООО превышает 300 000 р., а срок задержки выплат составляет 3 месяца и более, списать долги в рамках закона поможет только ликвидация ООО через банкротство.

После расчетов с кредиторами в ходе ликвидационной процедуры банкротства, ООО исключается из ЕГРЮЛ, а все долги компании считаются погашенными, кредиторы больше не вправе предъявлять долговые претензии.

Ликвидировать ООО можно с помощью полного или упрощенного банкротства.

Ликвидация ИП с долгами

Если у ИП большие долги перед деловыми партнерами, бюджетом и фондами, он может лишиться личного имущества и понести уголовное наказание за ущерб, нанесенный кредиторам.

Можно просто закрыть ИП, но задолженность останется: предприниматель отвечает за долги бизнеса, как физическое лицо – всем принадлежащим имуществом.

Только ликвидация ИП через банкротство:

● Освобождает ИП от всех долгов бизнеса,

● Снижает риски уголовной и административной ответственности,

● Защищает от давления кредиторов и коллекторских фирм.

После ликвидации ИП, сопровождаемой антикризисными специалистами, гражданин становится «юридически незапятнанным».

Сроки на проведение банкротства

Каждая стадия ликвидации с долгами зависит от расписания заседаний, установленных судом, но примерные сроки выглядят следующим образом:

№ Стадия Срок 1 Подготовка к процедуре банкротства 15-20 дней 2 Введение процедуры 15-30 дней 3 Процедура банкротства 6-12 месяцев

Итого, общий срок составляет 8-14 месяцев, при этом в случае наличия имущества у компании возможно небольшое увеличение срока, требуемое на проведение торгов (2-3 месяца).

В любом случае, срок не является ключевым показателем качества процедуры, главное – планирование, если оно было проведено, то независимо от сроков, результат будет положительным.