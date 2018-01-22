Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

22% пенсионеров в России — работающие. С этого года поменялся порядок индексации их пенсий после увольнения. Теперь этот процесс будет происходить быстрее.

Что было

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Чтобы ПФР мог определить статус пенсионера, все работодатели сдают сведения по форме СЗВ-М.

Как только пенсионер прекращает трудовую деятельность, его пенсия индексируется. Однако процесс этот до недавнего времени был небыстрый.

Например, пенсионер уволился в июле 2017 года. В августе 2017 ПФР получил отчет работодателя, в котором пенсионер еще числится работающим. В сентябре в ПФР поступил СЗВ-М уже без пенсионера.

Решение о выплате проиндексированной страховой пенсии принимается органами ПФР в следующем месяце после получения отчета работодателя, то есть в октябре. Выплачиваться же такая пенсия начинает в месяце, следующем за тем, в котором было вынесено решение. В данном случае — с 1 ноября.

Но это было раньше. С 2018 года ситуация поменялась.

Что стало

С 2018 года страховые пенсии пенсионеров, прекративших работать, будут выплачиваться в проиндексированном размере за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Соответствующий закон был принят в июле прошлого года и вступил в силу с 01 января 2018 года.

Гражданин начнет получать увеличенную пенсию спустя те же несколько месяцев после прекращения работы, что и раньше, однако эти месяцы будут ему компенсированы.

Данный порядок будет применяться к получателям страховых пенсий, прекратившим осуществление трудовой деятельности в октябре 2017 года и позднее (ноябре 2017, декабре 2017 и т.д.), поясняют в ПФР.

Соответственно, на получателей страховых пенсий, прекративших трудовую деятельность ранее 01 октября 2017 года, указанный порядок не распространяется.

К примеру, пенсионер уволился с работы в октябре 2017 года. На основании отчетности, представленной работодателем в ноябре за октябрь, он числился еще работающим. В декабре ПФР получил отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числился. В январе ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации, и в феврале пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за три месяца с момента оставления работы — за ноябрь, декабрь и январь.

Что предлагают

Как в течение прошлого года, так и в начале 2018 в Госдуму вносились законопроекты о возобновлении прежнего порядка индексации пенсий.

Так, недавно, с подобной инициативой недавно выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его соратник по партии Ярослав Нилов.

Они подготовили законопроект, возвращающий индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

По мнению авторов проекта, отмена индексации крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан.

В качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, отмечается в пояснительной записке. При этом только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты».

Отсутствие индексации влечет негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, отмечают депутаты.