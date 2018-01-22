Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

22% пенсионеров в России — работающие. С этого года поменялся порядок индексации их пенсий после увольнения. Теперь этот процесс будет происходить быстрее.
Что былоС 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Чтобы ПФР мог определить статус пенсионера, все работодатели сдают сведения по форме СЗВ-М.
Как только пенсионер прекращает трудовую деятельность, его пенсия индексируется. Однако процесс этот до недавнего времени был небыстрый.
Например, пенсионер уволился в июле 2017 года. В августе 2017 ПФР получил отчет работодателя, в котором пенсионер еще числится работающим. В сентябре в ПФР поступил СЗВ-М уже без пенсионера.
Решение о выплате проиндексированной страховой пенсии принимается органами ПФР в следующем месяце после получения отчета работодателя, то есть в октябре. Выплачиваться же такая пенсия начинает в месяце, следующем за тем, в котором было вынесено решение. В данном случае — с 1 ноября.
Но это было раньше. С 2018 года ситуация поменялась.
Что сталоС 2018 года страховые пенсии пенсионеров, прекративших работать, будут выплачиваться в проиндексированном размере за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Соответствующий закон был принят в июле прошлого года и вступил в силу с 01 января 2018 года.
Данный порядок будет применяться к получателям страховых пенсий, прекратившим осуществление трудовой деятельности в октябре 2017 года и позднее (ноябре 2017, декабре 2017 и т.д.), поясняют в ПФР.
Соответственно, на получателей страховых пенсий, прекративших трудовую деятельность ранее 01 октября 2017 года, указанный порядок не распространяется.
К примеру, пенсионер уволился с работы в октябре 2017 года. На основании отчетности, представленной работодателем в ноябре за октябрь, он числился еще работающим. В декабре ПФР получил отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числился. В январе ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации, и в феврале пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за три месяца с момента оставления работы — за ноябрь, декабрь и январь.
Что предлагаютКак в течение прошлого года, так и в начале 2018 в Госдуму вносились законопроекты о возобновлении прежнего порядка индексации пенсий.
Так, недавно, с подобной инициативой недавно выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его соратник по партии Ярослав Нилов.
Они подготовили законопроект, возвращающий индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.
По мнению авторов проекта, отмена индексации крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан.
В качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, отмечается в пояснительной записке. При этом только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты».
Отсутствие индексации влечет негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, отмечают депутаты.