Если ваш должник уже банкрот. Проблемы и решения

Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда вам не платит компания-должник? А бывало ли такое, что вас просили об отсрочке, а потом вы узнавали, что в компании идет процедура банкротства и свои деньги вы вряд ли получите?

Для нас не редкость ситуация, когда должники первыми инициируют банкротство и «прячут» от кредиторов ценные активы. Если на счетах имеются наличные — они выводятся в первую очередь, а параллельно идет активная работа по отчуждению объектов недвижимости. В процессе подготовки к банкротству и уже в ходе самой процедуры.

Главное действующее лицо процедуры банкротстве — арбитражный управляющий, в руках которого фактически находится контроль формирования конкурсной массы и справедливого распределения средств между кредиторами. Он и должен приложить максимум усилий, чтобы вернуть деньги кредиторам. Но чаще всего — этого не происходит. Потому что дружественный должнику арбитражный управляющий может являться падким на деньги заинтересованным лицом. Либо самостоятельным, но крайне недобросовестным «игроком».

Пользуясь в корыстных целях данными законом полномочиями, действуя в одиночку или в интересах должника, управляющий, словно кукловод, может режиссировать и воплощать в жизнь губительные для «нежелательного» кредитора схемы банкротства.

Что делать?

Если должник уже в процедуре банкротства, действия кредитора должны быть максимально взвешены. Непрофессиональное «вхождение» в банкротство, позиция стороннего наблюдателя в ходе проведения процедуры чреваты опасными последствиями.

Итак, какие ошибки может допустить кредитор в ситуации, когда дело о банкротстве уже начато по инициативе должника или его дружественных кредиторов?

1. Пропуск 30-дневного срока подачи заявления о включении в реестр кредиторов

Пропуск законодательно установленного тридцатидневного срока для подачи заявления о включении в реестр кредиторов лишает возможности участия в первом собрании кредиторов, на котором принимаются стратегически важные решения. Срок исчисляется с момента опубликования должником сведений о начале банкротства. Это не катастрофа, но лучше делать все вовремя.

Крайне нежелателен пропуск допустимых сроков подачи заявления о включении в реестр для залогового кредитора. Он может утратить преимущественное право на получение денег от реализации залогового имущества.

2. Пассивная позиция кредитора

Пассивная позиция кредитора, бездействие в отношении грубых нарушений закона о банкротстве и невнимание к мелким деталям — незаконным приемам арбитражного управляющего, неизбежно приводят к невозможности получения кредитором положенных денег.

Арбитражный управляющий, действующий на стороне должника, может не выполнять своих прямых обязанностей, необоснованно растягивать сроки процедуры банкротства.

А главное — не проводить или проводить только «для видимости» сбор конкурсной массы: не выступать с инициативой оспаривания подозрительных сделок, не проводить меры по истребованию дебиторской задолженности, не привлекать к личной имущественной (субсидиарной) ответственности руководителей и владельцев фирмы-должника.

Отсутствие необходимого контроля за состоянием заложенного имущества и других активов приводит к реализации объектов из конкурсной массы по цене «металлолома». В итоге кредиторам средств не остается.

Неконтролируемые торги, равно как и неконтролируемая подготовка к ним — благодатное поле для злоупотреблений со стороны должника и конкурсного управляющего. В частности, недобросовестный арбитр может всячески препятствовать участию широкого круга покупателей в торгах, «сливая» активы заинтересованным лицам по заниженной цене. Это также ведёт к уменьшению суммы, предназначенной для расчетов с кредиторами.

Не исключены и «случайные» ошибки в порядке распределения денег между кредиторами.

Правильные решения

Избежать вышеперечисленных ошибок и вытекающих проблем, а значит — получить деньги в максимально возможном объеме — поможет своевременное вступление в реестр и контроль процедуры банкротства на всем ее протяжении.

Борьба за справедливость и собственные денежные средства, присвоенные должником, предполагает следующие решения:

1. Своевременное включение в реестр кредиторов

Своевременная подача заявления о включении в реестр кредиторов предоставляет возможность кредитору получать необходимую информацию о фирме-должнике, знакомиться с важными документами и материалами в ходе банкротства, узнавать о требованиях остальных кредиторов, участвовать в собраниях и защищать свои материальные интересы, оспаривать в судебном порядке и предъявлять возражения по всем обстоятельствам, законность и справедливость которых вызывают сомнения.

2. Поиск «союзников» — кредиторов со схожими интересами

Желательно еще до первого собрания кредиторов узнать о приоритетах всех участников процесса: представителей уполномоченного органа и внебюджетных фондов, членов трудового коллектива фирмы-должника, других кредиторов. По возможности — консолидироваться с близкими по целям кредиторами и действовать сообща на голосовании общего собрания.

При необходимости можно постараться «разбить» пул лояльных должнику кредиторов.

Контроль формирования конкурсной массы

Контроль оспаривания сделок. Инициатива оспаривания

Оспаривание сделок — эффективный прием, необходимых для отмены операции по выводу активов и возврата отчужденного имущества в конкурсную массу. Подозрительные сделки должника, заключенные в течение трех лет до начала процедуры несостоятельности, должны быть оспорены. В случае, если арбитр бездействует, сам кредитор может выступить с подобной инициативой.

Контроль взыскания дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность должника может содержать в себе хороший финансовый потенциал, но арбитр может бездействовать. Причитающиеся должнику от контрагентов средства могут взыскиваться в досудебном или в судебном порядке.

Привлечение руководителей должника к субсидиарной ответственности

Привлечение контролирующих лиц (руководителя, собственников имущества, акционеров) к ответственности личным имуществом за долги фирмы — в компетенции управляющего.

Если арбитр не предпринимает необходимых мер, кредитор может потребовать проведения независимой экспертизы с целью выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Кроме субсидиарной, существует и уголовная ответственность для представителей должника.

Контроль наличия и состояния имущества, участие в инвентаризации

Чтобы все имущество было учтено в процессе инвентаризации, а также во избежание «порчи» и «пропажи» активов в ходе банкротства, кредитору необходимо участвовать в инвентаризации лично, а также контролировать состояние имущества из конкурсной массы.

Контроль организации и проведения торгов, контроль распределения денег

Кредитор должен обращать пристальное внимание на правильность и соответствие закону таких аспектов, как:

формирование начальной цены;

сроки проведения торгов;

порядок реализации имущества;

требования к пакету документов для допуска к торгам;

предпочтение той или иной торговой площадки;

объем расходов на проведение торгов.

Если должник и управляющий искусственно сужают круг потенциальных покупателей, кредитор может предпринять «рекламные» меры с целью увеличения числа проинформированных заинтересованных покупателей, предложить помощь покупателям в приобретении активов на торгах.

Кредитору также необходимо следить за правильностью распределения вырученных на торгах средств, контролировать расходы должника в ходе банкротства и обжаловать необоснованные затраты.

Кардинальное решение — отстранение арбитражного управляющего. Смена дружественного, подконтрольного должнику управляющего — задача непростая, но при определенных условиях осуществимая.

Неисполнение арбитражным управляющим своих функций и обязанностей, равно как и нарушение законодательства о банкротстве, причинение ущерба кредиторам, является основанием для его отстранения в судебном порядке.

Отстранением недобросовестного арбитражного управляющего кредитор сможет в корне переломить ход процедуры и обернуть результаты банкротства в свою пользу.

Помните: ваша активная позиция в деле по возвращению денег компании — залог успеха.