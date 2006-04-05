Если ваш должник уже банкрот. Проблемы и решения

Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда вам не платит компания-должник? А бывало ли такое, что вас просили об отсрочке, а потом вы узнавали, что в компании идет процедура банкротства и свои деньги вы вряд ли получите?
Для нас не редкость ситуация, когда должники первыми инициируют банкротство и «прячут» от кредиторов ценные активы. Если на счетах имеются наличные — они выводятся в первую очередь, а параллельно идет активная работа по отчуждению объектов недвижимости. В процессе подготовки к банкротству и уже в ходе самой процедуры.
Главное действующее лицо процедуры банкротстве — арбитражный управляющий, в руках которого фактически находится контроль формирования конкурсной массы и справедливого распределения средств между кредиторами. Он и должен приложить максимум усилий, чтобы вернуть деньги кредиторам. Но чаще всего — этого не происходит. Потому что дружественный должнику арбитражный управляющий может являться падким на деньги заинтересованным лицом. Либо самостоятельным, но крайне недобросовестным «игроком».
Пользуясь в корыстных целях данными законом полномочиями, действуя в одиночку или в интересах должника, управляющий, словно кукловод, может режиссировать и воплощать в жизнь губительные для «нежелательного» кредитора схемы банкротства.
Что делать?Если должник уже в процедуре банкротства, действия кредитора должны быть максимально взвешены. Непрофессиональное «вхождение» в банкротство, позиция стороннего наблюдателя в ходе проведения процедуры чреваты опасными последствиями.
Итак, какие ошибки может допустить кредитор в ситуации, когда дело о банкротстве уже начато по инициативе должника или его дружественных кредиторов?
1. Пропуск 30-дневного срока подачи заявления о включении в реестр кредиторовПропуск законодательно установленного тридцатидневного срока для подачи заявления о включении в реестр кредиторов лишает возможности участия в первом собрании кредиторов, на котором принимаются стратегически важные решения. Срок исчисляется с момента опубликования должником сведений о начале банкротства. Это не катастрофа, но лучше делать все вовремя.
Крайне нежелателен пропуск допустимых сроков подачи заявления о включении в реестр для залогового кредитора. Он может утратить преимущественное право на получение денег от реализации залогового имущества.
2. Пассивная позиция кредитораПассивная позиция кредитора, бездействие в отношении грубых нарушений закона о банкротстве и невнимание к мелким деталям — незаконным приемам арбитражного управляющего, неизбежно приводят к невозможности получения кредитором положенных денег.
Арбитражный управляющий, действующий на стороне должника, может не выполнять своих прямых обязанностей, необоснованно растягивать сроки процедуры банкротства.
А главное — не проводить или проводить только «для видимости» сбор конкурсной массы: не выступать с инициативой оспаривания подозрительных сделок, не проводить меры по истребованию дебиторской задолженности, не привлекать к личной имущественной (субсидиарной) ответственности руководителей и владельцев фирмы-должника.
Отсутствие необходимого контроля за состоянием заложенного имущества и других активов приводит к реализации объектов из конкурсной массы по цене «металлолома». В итоге кредиторам средств не остается.
Неконтролируемые торги, равно как и неконтролируемая подготовка к ним — благодатное поле для злоупотреблений со стороны должника и конкурсного управляющего. В частности, недобросовестный арбитр может всячески препятствовать участию широкого круга покупателей в торгах, «сливая» активы заинтересованным лицам по заниженной цене. Это также ведёт к уменьшению суммы, предназначенной для расчетов с кредиторами.
Не исключены и «случайные» ошибки в порядке распределения денег между кредиторами.
Правильные решенияИзбежать вышеперечисленных ошибок и вытекающих проблем, а значит — получить деньги в максимально возможном объеме — поможет своевременное вступление в реестр и контроль процедуры банкротства на всем ее протяжении.
Борьба за справедливость и собственные денежные средства, присвоенные должником, предполагает следующие решения:
1. Своевременное включение в реестр кредиторовСвоевременная подача заявления о включении в реестр кредиторов предоставляет возможность кредитору получать необходимую информацию о фирме-должнике, знакомиться с важными документами и материалами в ходе банкротства, узнавать о требованиях остальных кредиторов, участвовать в собраниях и защищать свои материальные интересы, оспаривать в судебном порядке и предъявлять возражения по всем обстоятельствам, законность и справедливость которых вызывают сомнения.
2. Поиск «союзников» — кредиторов со схожими интересамиЖелательно еще до первого собрания кредиторов узнать о приоритетах всех участников процесса: представителей уполномоченного органа и внебюджетных фондов, членов трудового коллектива фирмы-должника, других кредиторов. По возможности — консолидироваться с близкими по целям кредиторами и действовать сообща на голосовании общего собрания.
При необходимости можно постараться «разбить» пул лояльных должнику кредиторов.
Контроль формирования конкурсной массы
- Контроль оспаривания сделок. Инициатива оспаривания
- Контроль взыскания дебиторской задолженности
- Привлечение руководителей должника к субсидиарной ответственности
Если арбитр не предпринимает необходимых мер, кредитор может потребовать проведения независимой экспертизы с целью выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Кроме субсидиарной, существует и уголовная ответственность для представителей должника.
- Контроль наличия и состояния имущества, участие в инвентаризации
Контроль организации и проведения торгов, контроль распределения денегКредитор должен обращать пристальное внимание на правильность и соответствие закону таких аспектов, как:
- формирование начальной цены;
- сроки проведения торгов;
- порядок реализации имущества;
- требования к пакету документов для допуска к торгам;
- предпочтение той или иной торговой площадки;
- объем расходов на проведение торгов.
Кредитору также необходимо следить за правильностью распределения вырученных на торгах средств, контролировать расходы должника в ходе банкротства и обжаловать необоснованные затраты.
Кардинальное решение — отстранение арбитражного управляющего. Смена дружественного, подконтрольного должнику управляющего — задача непростая, но при определенных условиях осуществимая.
Неисполнение арбитражным управляющим своих функций и обязанностей, равно как и нарушение законодательства о банкротстве, причинение ущерба кредиторам, является основанием для его отстранения в судебном порядке.
Отстранением недобросовестного арбитражного управляющего кредитор сможет в корне переломить ход процедуры и обернуть результаты банкротства в свою пользу.
Помните: ваша активная позиция в деле по возвращению денег компании — залог успеха.