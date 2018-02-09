Клерк.Ру
Статьи для директора

Как обчистить вашу карту. Новые способы мошенников

Целая теневая промышленность работает на то, чтобы найти наиболее эффективные способы по выманиванию у вас ключа от карты, где деньги лежат. 

Смотрите обзор нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой.

Другие видео финансовой музы бережно собраны в этом разделе.

Стань экспертом

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Пенсионеров опять вводят в заблуждение. В 2018-м не надо ждать 5000
 
Бухгалтерские новости
 
Как мошенники под видом налоговиков обманывают граждан
 
Новости директору
 
Новый вид мошенничества со СНИЛС
 