Как обчистить вашу карту. Новые способы мошенников

Аноним

Цитата; "проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению".Презумп... Борис Титов: при подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей блокировать счет не надо

natalisa51 Мы платим несчастный случай, пусть добавят туда этот процент и сами между собой разбираются... Бизнес не готов платить страховые взносы в пользу безработных

natalisa51 А на какой цифре ЦБ собирается остановиться.? С такими темпами ,у нас только ЦБ и ост... Еще один московский банк лишился лицензии

natalisa51 Какая связь зарплаты и дохода по предприятию.? Доходы увеличились и накладные расход... Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

Передайте Топилину, что размер зарплаты при демократии и капитализме определяет Барин (работодате... Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

Чтобы это обеспечить, надо чтобы доступ в электронную трудовую книжку был и у работника, хотя бы ... Когда кадровые документы станут электронными

Аноним

Ну поймала? И чего? Даже не оштрафуют налоговую. Как был беспредел в налоговой так и будет."Волк,... Прокуратура поймала ФНС на некорректном ведении реестра МСП

natalisa51 24 мил в год в нашей стране может несколько сотен и наберётся и для этого писать закон.Ну смешно.... Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

Аноним

"Пацаки! А вы чего не радуетесь? ПЭЖЕ приказал всем радоваться". Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

Аноним

"Законопроектом предусматривается сохранение действующей ставки налога на НДФЛ на уровн... Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

Аноним

natalisa51, Вы писали: Ананим, похоже Задела по самое не хочу.. Наверно в налоговой ра... КС вынес позитивное решение по НДФЛ

Аноним

alethena, Вы писали: сообщении говорится, что четыре основные формы отчетности были объедине... Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС

Аноним

Голосуйте за Путин Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

и у человека, который стоит на конвейере и чистит рыбу, тоже д.б. в/о, обязательно профильное! То... Голодец призвала отказаться от неквалифицированных рабочих мест

Аноним

Правильно, принимать на работу надо уборщицу с высшим профильным образованием, осталось узнать гд... Голодец призвала отказаться от неквалифицированных рабочих мест

Аноним

))) японский магнитофон..., только сейчас год статьи глянул Новые разъяснения Верховного суда РФ. Водителям на заметку

Аноним

Подскажите, а период за который начисляется пенсия можно мне самой обозначить перед ПФ? Я уже был... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

sv777 Отменить нужно отчеты по экологии(МСП,2-ТП отходы, НВОС) и оставить один.Это же вообще бред три о... Могут создать единый портал для сбора отчетности

Аноним

Хотелось бы верить , но все это слова трепотня. Депутаты предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам

Аноним

Ключевое слово "Если". А как доказать ,что письмо принесли на 15 дней позже, ЕСЛИ на письме стоит... В порядок оплаты водительских штрафов внесут изменения

Аноним

Я являюсь представителем нескольких десятков ИП. Всех случаев перечислить не хватит дня.И предста... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

Аноним, Вы писали:Ха! Само-собой! Неналоговыми платежами крути как хочешь, а НК сложнее редактиро... ФНС против включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс

natalisa51 НДФЛ пусть платят сами работники или налоговая пусть нам за это платить, как агентам. Мы вс... КС вынес позитивное решение по НДФЛ

Аноним

Сделали бы хоть сначала для малого предпринимательства, как пилотный проект, только боюсь ,мы уже... Могут создать единый портал для сбора отчетности

Аноним

Говно унылое."Мое мнение и наблюдение: подумать над тем, что сейчас нужно вашему работодател... Бухгалтерия в тренде? Или все-таки исчезает?

Аноним

Кто о чем, а вшивый о бане Бухгалтерия в тренде? Или все-таки исчезает?

Аноним

Верховный то дал пояснения, только вот на местах, их не соблюдают. Особенно по делу об автоматиче... Новые разъяснения Верховного суда РФ. Водителям на заметку

Аноним

Аноним, Вы писали:Работодатели преспокойненько ставят неполный рабочий день и устанавливают работ... Где работодателям грозят налоговыми проверками за выплату низких зарплат

Аноним

Бухгалтерские схемы, над ними думать надо. К кому приходит ночной бухгалтер