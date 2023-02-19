Ответственность гендира перед собственниками: самые частые вопросы

Юрист подготовил для нас дайджест вопросов, которые чаще всего волнуют директоров и собственников бизнеса. За какие убытки придется отвечать наемному руководителю? Можно ли запретить директору «параллельный» конкурентный бизнес? Должен ли директор отвечать за штрафы, наложенные за компанию?

Какие существуют механизмы контроля деятельности наёмного директора?

Варианты могут быть различными в зависимости от требований собственников, масштаба бизнеса и иных факторов. Это и образование в компании коллегиального исполнительного органа, когда даже для принятия рада операционных решений необходимо решение всего правления, а не только председателя правления – директора компании. Это и работа на постоянной основе ревизионной комиссии в компании, а также внутренний и внешний аудит.

Полезным будет и такое структурирование системы управления компанией, когда с одной стороны объем полномочий директора будет достаточным для эффективного и оперативного руководства деятельностью компанией, а с другой стороны кандидатуры некоторых старших менеджеров будут номинироваться исключительно тем или иным акционером компании (например, финансовый директор, главный бухгалтер, глава юридической службы).

Достаточно часто уставными документами ограничивается право руководителя самостоятельно совершать определенные виды сделок. Например, поручительства, залоги имущества компании, любые сделки с недвижимостью или объектами интеллектуальной собственности.

Уставными документами компании может быть предусмотрено право того или иного собственника компании на особых условиях иметь доступ к определенной информации о деятельности компании. Например, получать больший объем информации по сравнению с другими участниками компании (скажем, первичную бухгалтерскую документацию), а также более оперативное ее получение (доступ к компьютеризированным системам учета в компании в режиме он-лайн).

Конечно же, не следует забыть и о праве собственников компании в определенных случаях требовать от директора возмещения убытков компании, возникших в результате его деятельности.

А возможно ли запретить директору «параллельный» конкурентный бизнес и работу на другую фирму?

Руководитель компании является ее работником, то есть на отношения с ним распространяются нормы трудового законодательства. А Трудовой кодекс прямо предусматривает, что руководитель может работать по совместительству только с согласия основного своего работодателя (ст.276 Трудового кодекса РФ). При этом не важно, какую должность будет занимать директор в другой фирме и является ли та конкурентом, запрет может быть полным.

К нарушителю запрета могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные трудовым законодательством (замечание, выговор и т.п.).

Кроме того, в контракте директора с основным его работодателем работа в иной компании может быть определена как дополнительное основание для расторжения договора. В таком случае директор не вправе будет рассчитывать на денежную компенсацию, предусмотренную Трудовым кодексом при расторжении договора с директором на основании решения собственников компании (не ниже трехкратного среднего месячного заработка, если больший размер не предусмотрен договором).

Корпоративное же законодательство дает собственникам компании иные возможности. С директора, который недобросовестно перевел клиентов компании в свой «параллельный» бизнес, могут быть взысканы вызванные этим убытки. В судебной практике имеются подобные случаи и суд считает под такими убытками весь доход личной компании директора от клиентов, которые ранее имели договоры с его основным работодателем.

За какие убытки руководитель компании отвечает перед ее собственниками? Как еще директор может причинить убытки своей компании?

Директор компании должен действовать в ее интересах добросовестно и разумно. Такая обязанность прямо предусмотрена в п.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ. В противном случае он несет ответственность за убытки, причиненные компании по его вине. И случаи тут могут быть различными. Например, директор продал принадлежащий компании актив по цене, существенно ниже рыночной. Эта разница в цене и есть убытки компании.

Другой пример, директор выплатил себе премию, несмотря на то, что согласно внутренним документам компании право определять случаи и размер премирования директора имеется только у совета директоров либо общего собрания собственников.

Но в большинстве случаев убытки от незаконных действий директора выражаются в реальном ущербе – в тех расходах, которые компания уже произвела или должна будет произвести для восстановления своего нарушенного права.

Например, директор необоснованно перечислил денежные средств на счета других компаний без встречного получения товаров, услуг, либо их получение по завышенной и не рыночной цене. Либо директор потратил деньги компании на приобретении совершенно не нужного ей продукта, например, приобрел дорогостоящий программный комплекс при наличии в компании аналогичного работоспособного продукта.

Насколько сложно доказать, что убытки – результат действий директора?

Для возмещения убытков компании с директора необходимо будет доказать следующие моменты.

Первое – сам факт причинения убытков либо то, что компания точно их понесет. Например, компания еще не успела оплатить выписанный ей административный штраф, но то, что платить его необходимо - сомневаться не приходится, поскольку он не оспорен и не отменен.

Второе – противоправность поведения директора. Иными словами, директор должен нарушить законодательный запрет. Например, закон запрещает увольнять работника в период нахождения его в отпуске. Работник восстановился на работе и взыскал с компании неполученный заработок. Для компании это будут убытки, ведь фактически работник не работал.

Третье – вина. Директор должен действовать в интересах представляемой им компании добросовестно и разумно. Недобросовестность – иными словами «нечестность», т.е. директор точно осознавал, что его действия повлекут убытки для компании. Неразумность можно охарактеризовать как халатность, небрежность. Например, перед сложной и рискованной сделкой не принял никаких мер к проверке платежеспособности контрагента.

Четвертое – причинная связь между поведением директора и причиненными убытками.

Должен ли отвечать директор за административные штрафы, наложенные на компанию?

Да, если санкции были наложены на компанию в результате недобросовестных и неразумных действий со стороны директора. Например, на АО наложен административный штраф за факт предоставление информации по запросу акционера общества. Согласно закону общество обязано обеспечить доступ акционера к определенной информации о своей деятельности (ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах»). Обеспечить исполнение такого запроса обязан директор, но он этого не сделал. Общество несет убытки, выплачивая такой штраф (он предусмотрен ч.1 ст.15.19 Кодекса об административных правонарушениях и составляет от 500 до 700 тыс.руб.).

Другой пример из судебной практики: по результатам налоговой проверки общество было привлечено к налоговой ответственности в виде наложения штрафных санкций и пеней. Как выяснилось, директор компании перечислял деньги другим компаниям за работы, которые общество фактически выполняло своими силами.

Действия директора привели к выводу активов и неисполнению обществом налоговых обязанностей, следствие чего и явилось начисление санкций в виде штрафов и пеней. Общество обратилось к директору с исковым заявлением о возмещении убытков и выиграло это дело.

Может ли быть привлечет к такой ответственности бывший директор компании уже после прекращения отношений с компанией?

Может. Важен не текущий статус привлекаемого к ответственности лица: действующий директор компании или бывший, а то, было ли лицо директором на момент совершения виновного действия.

Предъявить претензии к директору за убытки и подать иск может любой собственник компании?

В ООО – любой участник, вне зависимости от размера его доли в уставном капитале общества. В АО – только акционер или группа акционеров – владельцы минимум 1% обыкновенных акций общества.

В чью пользу взыскиваются убытки компании с директора?

Поскольку убытки понесла копания, то и убытки взыскиваются в ее пользу. Даже если иском выступает не сама компания, а один из ее собственников, считается, что он действует в интересах компании.

Кто определяет размер убытков и ответственности директора?

Только суд. Для внесудебного соглашения необходимо согласие всех собственников.

Существует ли срок давности привлечения директора к ответственности?

Действует правило об общем сроке исковой давности – 3 года с момента, когда о нарушении узнал истец - собственник компании.

Также 3 года есть у самой компании (в лице ее нового директора) с момента, когда компания имела реальную возможность узнать о нарушении, либо когда о нарушении узнал контролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия директора.

Несет ли директор ответственность за убыточную сделку, если ее совершение было одобрено собственниками компании на общем собрании?

С директора не снимается ответственность только на том основании, что он действовал согласно директиве собственников компании. Вне зависимости от этого директор должен действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. Т.е. если он видел, что сделка повлечет для компании убытки, то не должен был ее совершать, несмотря на прямое указание собственников.

Конечно, если такую сделку предварительно одобрили все собственники компании, то риск привлечения директора к ответственности незначителен. Но очень часто такие одобрения совершаются большинством голосов с наличие несогласных акционеров. Вот они то и могут привлечь руководителя к ответу.

Возможно ли между директором и собственниками компании соглашение об ограничении ответственности директора?

В публичных обществах такое соглашение запрещено законом и будет недействительным.

В непубличных обществах оно возможно только в отношении тех убытков, которые явились следствием неразумного поведения директора, когда тот действовал без прямого умысла причинить убытки компании. Иными словами, действовал по неосторожности, в силу некоторой небрежности и непрофессионализма.

Какие иные способы минимизации рисков есть у директора?

Отраженное в главных документах компании (устав) разграничение полномочий и зон ответственности между директором и иным органами управления. Надлежащее делегирование полномочий и комплайнс-процедуры. Специальное страхование ответственности. И, конечно же, исключить неразумные и недобросовестные действия.