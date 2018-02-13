Каких бухгалтеров заменят роботы? Три типа бухгалтеров и их будущее

По моим текстам на «Клерке» можно подумать, что я не люблю бухгалтеров, считаю их недалекими и ленивыми. На самом деле, все обстоит с точностью до наоборот: я считаю бухгалтерский учет самой важной офисной деятельностью. Именно система бухгалтерского учета поставляет данные для анализа экономистам, финансистам и прочим сотрудникам с красивыми должностями на визитках.

Сложно представить себе более важную и ответственную работу, чем у бухгалтера – он формирует информационную основу для управления организацией. Без бухгалтера процесс принятия решений напоминает поиск давно вышедшей черной кошки в темной комнате. Если он выполнил свою работу плохо, то и решения могут оказаться фатальными для организации.

Поэтому что бы я не писал о профессиональных качествах отдельных представителей профессии, в саму профессию я влюблен, и очень расстраиваюсь, когда слышу с высоких трибун пророчества о скорой ее гибели

Многие горе-футурологи фантазируют о том, что в ближайшем будущем бухгалтерские программы начнут сами вести учет. Эти фантазии падают на благодатную почву: заменить бухгалтера роботом – мечта многих предпринимателей.

Робот дешевле обходится, он не болеет, не допускает ошибок, не сливает конкурентам информацию. Однако, есть основания сомневаться в таких прогнозах. Состояние дел в отрасли я мониторю регулярно. И не вижу реальных оснований для того, чтобы сладкие грезы ребят из Сколково стали правдой по двум причинам.

Первая причина – усложняющиеся бухгалтерские стандарты, которые все больше опираются на использование профессионального суждения бухгалтера.

Вторая причина в том, что нынешний уровень роботизации бухгалтерского учета очень далек от дня восстания машин. Самая технологичная разработка в отрасли – распознавание отсканированной «первички» клиента и раскладывание ее по папкам для дальнейшей обработки бухгалтером. То есть робот – это помощник наименее квалифицированного сотрудника бухгалтерии, чей функционал легко алгоритмизируется.

Кроме приведенных причин не верить в тотальную роботизацию бухгалтерии, есть еще одна. Серьезные исследования, основанные на глубоком анализе рынка труда, не прогнозируют в обозримом будущем снижения количества бухгалтеров. Например, бюро статистики Министерства труда США каждые два года публикует «Руководство по профессиональным перспективам», в котором прогнозируется абсолютный и относительный рост занятости в 325 профессий из 25 секторов экономики на 10 лет вперед. Последнее такое исследование было выпущено в прошлом году. Для бухгалтерской профессии прогнозируется рост на 10% – один из наиболее высоких показателей среди профессий из сферы финансов и бизнеса. Однако, этот прогноз относится только к квалифицированным специалистам (accountants).

У рядовых бухгалтеров, выполняющих рутинные операции, (bookkeepers) перспективы не столь радужные. Прогнозируется снижение их числа – как раз из-за автоматизации низовых учетных процессов.

Несмотря на весь мой скептицизм относительно тотальной роботизации бухгалтерии, я все же допускаю, что когда-нибудь нейронные сети смогут заменить квалифицированного главбуха. До этого дня еще далеко, но честный анализ своего рабочего функционала на предмет соотношения рутинных операций и деятельности, требующей нестандартных решений, не будет лишним для любого бухгалтера.

Пока любая учетная программа работает только в руках бухгалтера. Эти руки бывают очень разными. Одни пытаются играть, другие дирижируют. В первом мы точно проиграем роботам уже очень скоро. Во втором есть шанс побарахтаться. И дело не столько в степени владения программой. Гораздо важнее отношение к своей работе, исходя из которого можно выделить три вида главбухов: они сильно отличаются уже сегодня, а послезавтра первых двух видов может не остаться.

1. Борцы с системой. Такие главбухи, которые научились более или менее сносно вести учет и сдавать отчеты в налоговую инспекцию, статистику и т.д. Но они ведут постоянную и нескончаемую борьбу с врагом в лице контролирующих органов. Это люди, которые научились включать рентгеновский аппарат, ставить перед ним свое предприятие и делать снимки – учетные регистры и отчетность. Однако снимки у них не всегда выходят качественными, поэтому они сами не могут в них разобраться и постоянно борется с пользователями, читающими их по-другому.

Такие специалисты обычно путают налоговый учет с бухгалтерским, занимаясь по факту первым, но проецируя его правила на второй. Из-за такой путаницы у них проблемы и с бухгалтерским, и с налоговым учетом.

Именно эти ребята пересчитывают суммы за 1С в «эксельке», не обновляют релиз, чтобы не запоминать новое расположение кнопок, и верят в то, что их основная задача – вовремя сдать все отчеты во все инстанции. Такие бухгалтеры механически следуют алгоритмам, которые заложены в них Налоговым кодексом и любимым бухгалтерским журналом.

Они – первые кандидаты на вылет при наступлении роботов.

2. Элементы системы. Эти главбухи умеют вести учет так, что налоговая инспекция, органы госстатистики, аудиторы и прочие проверяющие не имеют претензий к результатам их труда. Но они не являются полноценными бухгалтерами – они просто фиксируют произошедшие события.

Часто такие главбухи при ведении учета применяют методы, не позволяющие использовать его данные для управления предприятием. Не всегда это связано с низкой квалификацией – иногда они банально упрощают себе работу. Амортизация строго линейная – ведь так проще совместить налоговый учет с бухгалтерским. Резервы не создаются, потому что главбух якобы в упор не видит признаков обесценения активов, зато отлично понимает, что придется применять ПБУ18/02, а это ж лишние трудозатраты.

Несколько баз распределения косвенных затрат? Оценочные и условные обязательства? Я вас умоляю! Они научились делать неплохие рентгеновские снимки – остальное не их забота. Имея подобную систему учета сложно объяснить какая болезнь приключилась с предприятием, а уж тем более вылечить его. От ста снимков в день аппендицит не рассосется.

В силу усложняющихся бухгалтерских стандартов, такие специалисты еще поработают – им, в отличие от главбухов-борцов, по силам освоить новые правила и снова свести к минимуму объем своей работы. Но их перспектива – вторые роли в бухгалтериях частных фирм, либо госсектор – там по поводу эффективности учета не сильно заморачиваются.

3. Строители системы – главбухи, которые организуют бухгалтерский учет так, чтобы он предоставлял данные, необходимые для принятия управленческих решений.

Аналитический учет организуется во всех необходимых разрезах, по максимуму используются возможности современного бухучета: как методологические, так и программные. Если собственнику нужно знать на каком виде продукции он зарабатывает, а на каком теряет – он получит такую информацию оперативно и в полном объеме. Если нужно понять эффективно ли осуществляются закупки или используется оборудование – он будет знать и об этом.

Бухгалтерский учет таким образом превращается из системы, наблюдающей за происходящими событиями, в систему, этими событиями управляющую.

Такие главбухи – это уже полноценные врачи, которые умеют делать четкие снимки, читать их и определять болезни предприятия. Им роботизация не страшна. Наоборот, делегируя рутинные операции роботу, бухгалтер сможет больше времени уделять архитектуре учета.

Резюмирую: слухи о близкой кончине профессии бухгалтера сильно преувеличены. Но, конечно, профессия трансформируется. Роль бухгалтера все больше будет переходить в плоскость принятия решений, исполнять которые уже будут не другие бухгалтеры, а искусственный интеллект.

По материалам моих постов на vc.ru: тут и тут.