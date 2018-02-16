Случай из практики: как подставляют себя компании, использующие ИП

Не раскрою секрета, если скажу, что у многих предприятий, особенно приближенных по объему продаж к среднему бизнесу, имеются связи с внешне независимыми, но фактически «дружественными» ИП на спецрежимах.

В основном эти ИП оказывают агентские услуги для предприятий, использующих общую систему налогообложения, и служат для «смягчения» налоговой нагрузки основному предприятию. На законодательном уровне посреднические взаимоотношения регулируются ГК РФ (гл. 49, 51, 52), а в налоговой сфере НК РФ (статьи 156, 251, 270, 271 и 316).

Как оформили отношения с ИП

В 2015 году предприятием (назовем его ООО «Ромашка») была разработана схема документооборота по внедрению агентской схемы с использованием ИП, в строгом соответствии с вышеуказанными нормативными актами.

Вскоре был заключен агентский договор между ООО «Ромашка» и ИП. Согласно заключенному договору, предметом было осуществление Агентом от имени Принципала поиска потенциальных клиентов для Принципала и содействие в заключении необходимых договоров между потенциальными клиентами Принципала и Принципалом.

Через год работы предприятие пригласило «дружественного» работника налоговой инспекции, который, неофициально, проверил правильность документооборота и оформления первичных документов по агентскому договору и подтвердил отсутствие претензий к документообороту и оформлению первичных документов.

Руководитель ООО «Ромашка» радостно вздохнул и развернулся в полную силу. Объем продаж в 2016 г. составил более 500 млн. руб., а за первое полугодие 2017 г. более 600 млн. руб.

Приходит выездная проверка

Но, как всегда неожиданно для предприятия, была назначена выездная налоговая проверка.

К агентскому договору и первичной документации по нему у проверяющих не возникало претензий до той поры, пока не начали смотреть движение денежных средств между ООО «Ромашка» и ИП.

Проверяющих насторожили всего пять платежей за два года. Эти платежи выделялись из общего ряда своими суммами, они были в несколько раз больше чем обычно.

Руководство предприятия пояснило, что данное вознаграждение выплачивалось ИП в соответствии с условиями договора с целью стимулирования увеличения объема продаж отдельных видов строительных материалов, в определенные периоды времени. Виды строительных материалов, их количество, период действия акции и условия вознаграждения Агента оформлялись дополнительными соглашениями к договору.

Проверяющие приняли объяснение, но решили проверить, как выполнялись условия акции, по которым выплачивалось дополнительное вознаграждение. В ходе проверки установили несоответствие условий акций и их фактического исполнения. Т.е. ИП не выполнял условия акций и не имел право на дополнительное вознаграждение.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что между ООО «Ромашка» и его Поставщиками были заключены договора поставки, в которых были установлены бонусы за продажу отдельных видов строительных материалов при достижении определенных объемов поставок.

При получении от Поставщиков бонуса в виде уменьшения цены на поставленный товар, у предприятия появлялась «лишняя» прибыль, которую тут же переводили на ИП, оформляя различные акции с дополнительным вознаграждением.

Конечно, началась углубленная проверка, в ходе которой выяснилось, что индивидуальным предпринимателем была мать менеджера по продажам ООО «Ромашка» (несмотря на то, что фамилии были разные) и у менеджера была доверенность на управление делами ИП.

На настоящее время претензии налоговиков составляют 28,5 млн. руб. неуплаченных налогов. Уголовное дело может быть вот-вот возбуждено.

Основные ошибки компании

— участники ООО «Ромашка» раннее неоднократно, по истечении трех лет работы, закрывали предприятия и открывали новые со слегка измененным названием, что не могло не привлечь внимание налоговых органов.

— участники были уверены, что могут бросить предприятие и не отвечать по его долгам как было раннее, так же они были уверены, что налоговая проверка будет не раньше, чем через три года.

Рекомендации и выводы

проблемы к налогоплательщикам приходят не только со стороны налоговиков, но и в результате собственных ошибок, казалось бы, безобидная оплошность может привести к негативным последствиям;

— если какой-то способ оптимизации успешно применяют все, причем много лет подряд, это не значит, что он безопасен сегодня;

— даже положительное разъяснение налоговиков не гарантирует, что схема безопасна, оценка доказательств может кардинально измениться за месяцы;

— «свой человек» в налоговой это конечно хорошо, но сегодня налоговые органы работают в цифровой реальности, при этом происходит сбор максимально возможной информации о каждом налогоплательщике, что снижается влияние человеческого фактора на этапе налоговых проверок.

Многие из нас следят за своим здоровьем, ежегодно ходят к стоматологу и другим врачам. Но ведь бизнес тоже требует внимания и своевременной диагностики, иначе возможна серьезная болезнь или даже смерть. А болезнь вашего бизнеса может серьезно отразиться и на вашем здоровье. Поэтому необходимо периодически проводить диагностику предприятия на предмет выявления ошибок в ведении бухгалтерского и налогового учета и своевременно устранять выявленные недостатки.

В настоящее время оплата консультантов, привлекаемых для проведения диагностики, в основном производится в зависимости от выявленных ошибок и суммы возможных доначислений со стороны контролирующих органов. Т.е. напрямую зависит от качества работы конкретного консультанта, что выгодно для предприятия. Если нет ошибок, то и платить не нужно, а при выявлении ошибок расходы на консультанта будут в десятки раз меньше возможных доначислений.

Скорее всего, после президентских выборов следует ожидать многих изменений в сфере налоговых взаимоотношений и оценка доказательств, при проведении налогового контроля, может кардинально измениться.

Считаю, что «болезнь» бизнеса проще вылечить на начальном этапе, а не ждать «хирургов» из налоговых органов.