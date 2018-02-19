Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета

Сегодня я расскажу, как можно вполне законными методами вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета.

В наше время арестом расчетного счета никого не удивишь. Самые распространенные случаи — это аресты от налоговой за неуплату налогов, не сдачу отчетов, не предоставление ответа на требование налоговой. Также расчетный счет блокируют судебные приставы и сами банки по всеми любимому 115-ФЗ.

И как часто бывает — счет оказался заблокированным внезапно и без предупреждения. В своей практике я встречал только Банк24.ру и Банк Точка, которые предварительно предупреждают об аресте счета.

Теперь немного теории. Если счет заблокировала налоговая либо судебные приставы по судебному решению, то нужно разобраться, платежи какой очереди запрещено проводить банку. Арест налоговой — это запрет на проведение платежей выше третей очереди согласно п.2 ст. 855 ГК РФ, судебные приставы блокируют платежи выше четвертой очереди.

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Соответственно, чтобы получить свои кровные, надо попасть во вторую очередь, так как это проще всего. Ведь чтобы попасть в первую очередь, надо нанести вред здоровью кому-нибудь, а это уже лишнее.

Самый распространенный способ — это получить исполнительный документ по задолженности по заработной плате. Исполнительный лист получать долго, поэтому будем получать либо судебный приказ, либо удостоверение комиссии по трудовым спорам. Так как они являются исполнительными документами согласно ст. 12 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об исполнительном производстве».

Судебный приказ получается в суде общей юрисдикции по месту проживания взыскателя, в течение пяти рабочих дней. Для получения судебного приказа надо предоставить трудовой договор, трудовую книжку, справку 2-НДФЛ, письмо, в котором организация признает долг по зарплате перед сотрудником. Государственную пошлину платить не надо.

Взыскатель получает на руки судебный приказ и с банковским и реквизитами идет в банк, в котором открыт расчетный счет. Банк обязан принять к исполнению данный документ и в течении трех дней его исполнить при наличии денежных средств на счету должника.

Если не хотите связываться с судом, то создаем комиссию по трудовым спорам (КТС), изготавливаем печать КТС. По сути это обычная печать, на ней просто написано «Комиссия по трудовым спорам ООО «РОМАШКА».

Статья 384 Трудового кодекса РФ определяет порядок образования комиссии по трудовым спорам. Согласно этой статье «комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников и (или) работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей работников и работодателя». Комиссия по трудовым спорам может быть образована в любой организации, за исключением религиозных, и у индивидуального предпринимателя. Если работодателем является религиозная организация или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, комиссия по трудовым спорам не образуется, а в соответствии со статьями 308, 348 и 391 Трудового кодекса РФ индивидуальные трудовые споры между указанными работодателями и их работниками рассматриваются непосредственно в суде. Основанием для создания КТС является инициатива работников (их представительного органа), работодателя либо их совместное волеизъявление. Никаким иным третьим лицам инициатива создания КТС принадлежать не может. Трудовой кодекс РФ не содержит положения об обязательном создании комиссии по трудовым спорам в организации, поэтому если ни одна из сторон не проявит инициативы по созданию КТС, комиссия не будет создана, и это не является нарушением законодательства.

Готовим удостоверение КТС, протокол заседания КТС, сопроводительное письмо от организации, письмо от сотрудника с банковскими реквизитами, трудовой договор. И со всем этим пакетом документов направляем взыскателя в банк. Банк также обязан принять документы и исполнить в течении трех дней.

На практике в банке могут возникнуть трудности и нежелание банковских сотрудников списывать денежные средства. Обосновывают они это все тем же 115-фз. Поэтому сотрудника лучше отправить в банк с юристом, либо если вы не хотите общаться с банком, можно направить документы судебным приставам для возбуждения исполнительного производства. Но в этом случае процесс затянется: сами понимаете, приставы работают не быстро.

А что, если наш счет заблокировал сам банк по 115-фз? Деньги тоже обязаны списать, но по факту готовьте к борьбе.

Бухгалтера скажут — а как же налоги и отчеты? Конечно, по закону отчеты должны быть сданы, налоги уплачены. Но по 229-ФЗ для исполнения исполнительного документа данные отчеты не требуются. Это уже обязанности налогоплательщика-должника, за неисполнение которых он несет отдельную ответственность. И факт несдачи отчетов и неуплаты налогов не лишает сотрудника права на получения заработной платы.

Самитов Марат, руководитель ООО «Авирта»

Источник: http://t.me/oooavirta